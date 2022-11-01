Украина получит от США 8 систем ПВО NASAMS, - Пентагон
США передадут Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS
Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что две системы будут развернуты в Украине уже в ближайшее время. Еще шесть предоставят позже.
"США передали восемь NASAMS и соответствующие боеприпасы к ним, две из этих систем будут в Украине в ближайшее время, а еще шесть - будет предоставлено позже. Мы также обязались предоставить средства противодействия беспилотникам, включая систему VAMPIRE", - сказал чиновник Пентагона.
В то же время отмечается, что системы ПВО Украина будет получать также и от других стран.
"Германия согласилась предоставить четыре системы IRIS-T. Они были очень хорошо использованы в Украине. Испания отозвалась на призыв предоставить систему ПВО HAWK. Ряд стран также передал боеприпасы для NASAMS", - добавили в минобороны США.
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Тому, навіть безлюдні руїни Северодонецька, захопленого росією та білоруссю - для ватників благо.
дев'ять пускових установок (кожна по шість ракет, загалом три на взвод);три радіолокаційні станції (РЛС) AN/TPQ-64,три пункти керування вогнем (ПКВ), на одному з яких базується командний пункт усієї батареї (отримує завдання від штабу та передає на інші ПКВ).
А ті хто каже що Україні нічого не дають і не давали це мабуть проросійські провокатори які деруть руку за путлера
А народ і не все знає що дають бо можуть надавати зброю приховано.
Невже можна вірити в те що Україна так довго без західної зброї трималася ? Напевно була допомога і зараз вона тільки мало про це знаємо
Дрон, который вы, друзья, купили, мы приобрели, погрузили и отправили, а Роман Цимбалюк встретил и передал пограничникам - уже во всю работает. Вот, хлопцi прислали вам с благодарностью такое вот кино.
До этого без глаз им было очень тяжело. А сейчас - просто красота!
https://twitter.com/i/status/1587370708560187392
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Саме це зараз і робиться. Ближній радіус (стінгери) в нас є... Середній (намамси, айріси і т.і) повільно, але надходить. За 3-4 роки поставлять і Петріоти.
Як казали ультра праві респи-трампісти , що Байден вже здав Україну *****, може теж здаватися.
Байден кожного дня доводить , що він наш справжній друг, а трампісти - це брехливі кремлівські істоти, які вже починають скорочувати нашу допомогу.