В России начался осенний призыв в армию – планируется призвать 120 тысяч человек
После завершения мобилизации в России с 1 ноября начался осенний призыв в армию.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
В армию планируется призвать 120 тысяч человек – сразу после официального завершения мобилизации, где планировалось призвать 300 тысяч.
Генеральный штаб России накануне заявил, что граждан, призванных на срочную службу, не будут отправляться в оккупированные регионы Украины.
Однако законных оснований для этого нет, положение о порядке прохождения военной службы позволяет отправлять срочников в зону конфликта через четыре месяца после призыва.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете 30 октября предположили, что срочников осеннего призыва отправят на войну в Украину уже весной. Кроме того, их могут мобилизовать в армию по окончании срочной службы, если мобилизация будет объявлена снова или продлена.
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плюс 150000 тыс раненых не меньше
Им надо заменить это где то 300000 тыс
А прызыв на срочную это норма
ВСУ надо утроить первую цыфру не меньше
И пусть покурят на объектах энергетики
Курска Белгорода и желательно в подмосковье
Це плюс 100 000 ще доо мобіків.