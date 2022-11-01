РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5111 посетитель онлайн
Новости
2 182 13

В России начался осенний призыв в армию – планируется призвать 120 тысяч человек

рф,армія,російська

После завершения мобилизации в России с 1 ноября начался осенний призыв в армию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

В армию планируется призвать 120 тысяч человек – сразу после официального завершения мобилизации, где планировалось призвать 300 тысяч.

Генеральный штаб России накануне заявил, что граждан, призванных на срочную службу, не будут отправляться в оккупированные регионы Украины.

Однако законных оснований для этого нет, положение о порядке прохождения военной службы позволяет отправлять срочников в зону конфликта через четыре месяца после призыва.

Читайте: В Украине отменен призыв на военную службу во время войны

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете 30 октября предположили, что срочников осеннего призыва отправят на войну в Украину уже весной. Кроме того, их могут мобилизовать в армию по окончании срочной службы, если мобилизация будет объявлена снова или продлена.

армия РФ (19249) призыв (743) россия (95569)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
200 тысяч на начало войны, до чмобилизации ещё тысяч 100 навербовали, 300 тысяч чмобиков и ещё 120 тысяч срочников. И это по минимуму. А кацапы точно уверены, что это не их собственная же власть геноцидит?
показать весь комментарий
01.11.2022 12:48
+5
Раніше було контрактники на чмобіків. А тепер буде "лʼамур де труа" - контрактники на чмобіків на призовників. Переможцям приз - романтичка вечірка з зеками-вагнерівцями та суперприз - побачення з кадирівцями. Гранпрі - унітаз тур до України "увідєть і умєрєть".
показать весь комментарий
01.11.2022 12:46
+4
Короче теперь на рашке будет постоянная могилизация под разными названиями.
показать весь комментарий
01.11.2022 12:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раніше було контрактники на чмобіків. А тепер буде "лʼамур де труа" - контрактники на чмобіків на призовників. Переможцям приз - романтичка вечірка з зеками-вагнерівцями та суперприз - побачення з кадирівцями. Гранпрі - унітаз тур до України "увідєть і умєрєть".
показать весь комментарий
01.11.2022 12:46 Ответить
200 тысяч на начало войны, до чмобилизации ещё тысяч 100 навербовали, 300 тысяч чмобиков и ещё 120 тысяч срочников. И это по минимуму. А кацапы точно уверены, что это не их собственная же власть геноцидит?
показать весь комментарий
01.11.2022 12:48 Ответить
Короче теперь на рашке будет постоянная могилизация под разными названиями.
показать весь комментарий
01.11.2022 12:53 Ответить
Будущие 120 тысяч черных пакетов.........................ну ну....................
показать весь комментарий
01.11.2022 12:56 Ответить
Последняя осень.
показать весь комментарий
01.11.2022 12:58 Ответить
Уходят поєти.
показать весь комментарий
01.11.2022 12:59 Ответить
І іх не вєрнуть. Закалочєни ставні. І ладу ....
показать весь комментарий
01.11.2022 13:01 Ответить
За это время было убито 72000 тыс
плюс 150000 тыс раненых не меньше
Им надо заменить это где то 300000 тыс
А прызыв на срочную это норма
ВСУ надо утроить первую цыфру не меньше
И пусть покурят на объектах энергетики
Курска Белгорода и желательно в подмосковье
показать весь комментарий
01.11.2022 12:58 Ответить
Воронежа и Брянска)
показать весь комментарий
01.11.2022 14:27 Ответить
Кацапам нужно мясо. Без сомнений, они его насобирают. Благо, современные средства наблюдения и поражения нивелируют большую часть опасности мясной волны.
показать весь комментарий
01.11.2022 13:04 Ответить
Ну шо долпоепы рабсейские будете своих детей отправлять на убой за семь руплей, чтобы сохранить власть бандитов кремлядей. Денех нет, но вы держитесь. Ганьба вам рабы.
показать весь комментарий
01.11.2022 13:13 Ответить
із цих 120 тисяч через півроку третина підуть на контракт і на фронт, третину навчать і вони замінять контрактників, яких відправлять на фронт і третина розсмокчется по військах, на другій чи третій лінії від фронту.
Це плюс 100 000 ще доо мобіків.
показать весь комментарий
01.11.2022 14:34 Ответить
хаос
показать весь комментарий
01.11.2022 15:32 Ответить
 
 