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"На асфальтирование" в бюджете-2023 предусмотрено не менее 64 млрд грн, - Николов. ДОКУМЕНТ

асфальт

В бюджете на 2023 год расходы "Укравтодора" увеличили почти на 7 млрд грн.

Это следует из таблицы, которую опубликовал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

В нем указано, что расходы на Государственное агентство автомобильных дорог Украины предлагают увеличить на 6,68 млрд грн.

Журналист Юрий Николов отмечает, что планы финансирования "Укравтодора" выросли из-за роста планов по сбору акцизного налога с автомобилистов, который "зашит" в цене на горючее.

Также читайте: В бюджет-2023 снова заложили 1,6 млрд грн на телемарафон, - Железняк. ДОКУМЕНТ

"Пока же из таблицы Железняка понятно, что расходы на асфальтирование - это больше, чем планы Минразвития громад (10 млрд грн), Минкульт (9 млрд), Минспорт (4 млрд грн), Минветеранов (7 млрд грн), Минагро (4 млрд грн), Минстратегпром (8 млрд грн), Минэкономики (3 млрд грн), МИД (6 млрд грн), Минэнерго (5 млрд грн), Минцифры (0,6 млрд грн), Минреинтеграции оккупированных территорий (0,4 млрд грн) .Указанные министерства получат в общей сложности 57 млрд грн, а Укравтодор - 64 млрд грн", - пишет Николов.

На асфальтирование в бюджете-2023 предусмотрено не менее 64 млрд грн, - Николов 01

бюджет (4837) госбюджет (1186) дороги (2512) Укравтодор (663) Юрий Николов (96) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+73
а вы на дроны собирайте... зе готовит дороги для очередного наступления русни
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01.11.2022 13:14
+65
Всю зелену наволоч треба тупо заасфальтувати живцем.
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01.11.2022 13:13
+55
Коли вони вже вдавляться тим асфальтом.
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01.11.2022 13:13
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Де вони гроші на це беруть?це ж недарма асфальт новий поклали там де орки вперлися
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01.11.2022 18:03 Ответить
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01.11.2022 18:32 Ответить
Зелені кладуть на безпеку
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01.11.2022 18:34 Ответить
Найменше напевно на ЗСУ. Якщо перераховувати на бійця.
А ще я пригадую, як зелені почвари знімали кошти з МО на дороги.
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01.11.2022 20:53 Ответить
Блдь ти навsть не зрозумsло що таке "асхвальтнийбюджет")
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02.11.2022 00:17 Ответить
Де б іще ********, як не на асфальті!
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01.11.2022 18:57 Ответить
типичный пример манипуляции - сравнивать потребность в обороне (во время войны) и потребность в асфальте
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01.11.2022 20:34 Ответить
долбоепы спустят все на асфальт по которому приедут танки, а бить их нечем...
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01.11.2022 22:35 Ответить
Они не долбоёпы, они циничные воры и подонки, а вот долбоёпы их выбрали в президенты и слуги народа.
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02.11.2022 08:31 Ответить
Великобудівник великобудуватиме асфальтовані і не освітлені дороги
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01.11.2022 19:31 Ответить
НАВІЩО !!! КРАЩЕ Б ГЕРОЇВ УКРАЇНИ ДО НАКУ ВІДПРАВИЛИ Й НА ВСІ ОПЕРАЦІЇ З ПОКАРАННЯ КОРУПЦІОНЕРІВ ЦІ ГРОШІ ДАЛИ !!!
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01.11.2022 20:08 Ответить
В РАЗІВ 10 ГРОШЕЙ БІЛЬШЕ СТАЛО Б !!!
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01.11.2022 20:11 Ответить
Апетити у зеленої погані нічо так. Мабуть щеневтіку на нову камеру не вистачає
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01.11.2022 20:37 Ответить
Цих клопів треба випалювати. Самі вони від насиджених схем не підуть. Похєр війна, насрати на постраждалих людей - треба продовжувати красти на асфальті. Жадоба витісняє навіть інстинкт самозбереження.
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01.11.2022 21:17 Ответить
🤣
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01.11.2022 21:40 Ответить
Живу в Киеве на Троещине. Уже несколько дней перекладывают асфальт на дороге. Притом что нет никаких выбоин и ям-тоесть ездить можно по старому покрытию. Зато во многих домах нет водоснабжения,но ведь на асфальте можно украсть в разы больше!
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01.11.2022 23:25 Ответить
Закрийте небо, дайте ППО, дайте обладнання для зруйнованих ел.підстанцій...дороги і асфальт! (Занавіс).
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01.11.2022 23:28 Ответить
Ще не вмерла?
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02.11.2022 03:35 Ответить
У мене закралась думка, що як і до вторгнення параші (стелили їм шляхи) будуть мостити дороги для натівської техніки, що буде рухатись через України на залісся.
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02.11.2022 06:57 Ответить
Дороги робити потрібно. Інакше скоро не буде можливості по них їздити. В т.ч. проблеми будуть у військових - возити ********** по ямам не дуже комфортно. Гроші і так фактично дають ЄС і США. Перестанемо робити дороги - просто менше грошей виділять, адже дефіцит бюджету зменшиться.
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02.11.2022 08:03 Ответить
Може досить вже зраду розганяти. На 2023 рік у бюджеті заплановано загальні видатки на оборону близько 1,1 трлн грн. Просто порівняйте ці цифри! Можливо й треба десь підлатати дорогу щоб трак з військовою технікою шведше доїхав до місця призначення.
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02.11.2022 08:33 Ответить
Общие расходы не на конкретно оборону, а на сектор безопасности, надо знать разницу!
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02.11.2022 08:41 Ответить
За такие бабки можно всю белорашку в асфальт закатать. Вместе с армией,чтоб не полезли
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02.11.2022 08:44 Ответить
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