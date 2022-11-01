Иран готовится отправить в Россию дополнительное вооружение, в том числе баллистические ракеты, - CNN

Иран готовится отправить около 1000 дополнительных единиц оружия России. В частности, речь идет о баллистических ракетах малого радиуса действия "земля-земля" и больше ударных беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявили официальные лица западной страны, внимательно следящие за программой вооружений Ирана.

По словам официальных лиц, последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали для ударов по Украине.

"Эта новая ожидаемая поставка будет означать значительное увеличение поддержки Ираном военных действий России. Хотя точные сроки, когда груз прибудет в Россию, неизвестны, официальные лица считают, что оружие точно будет доставлено до конца года", - пишет издание.

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