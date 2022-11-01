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Новости Война
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Иран готовится отправить в Россию дополнительное вооружение, в том числе баллистические ракеты, - CNN

путін,іран

Иран готовится отправить около 1000 дополнительных единиц оружия России. В частности, речь идет о баллистических ракетах малого радиуса действия "земля-земля" и больше ударных беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявили официальные лица западной страны, внимательно следящие за программой вооружений Ирана.

По словам официальных лиц, последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали для ударов по Украине.

"Эта новая ожидаемая поставка будет означать значительное увеличение поддержки Ираном военных действий России. Хотя точные сроки, когда груз прибудет в Россию, неизвестны, официальные лица считают, что оружие точно будет доставлено до конца года", - пишет издание.

Читайте: Пентагон не подтверждает информацию ГУР, что Иран предоставит РФ баллистические ракеты

Иран (1796) оружие (10219) россия (95569)


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Топ комментарии
+20
та хто в мусульманському світі той Коран читав? В них там багато взагалі неписьменних і їм мула пояснює як правильно любити Аллаха.
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01.11.2022 13:43
+17
Іран страх загубив -- суки .
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01.11.2022 13:36
+13
Відповіддю має стати постачання Україні крилатих та балістичних ракет - для рівноваги.👈
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01.11.2022 13:41
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Іран страх загубив -- суки .
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01.11.2022 13:36 Ответить
Ну Зе їм пшеницю вже в серпні продав на 533 млн $, то чого їм тепер боятись
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01.11.2022 14:44 Ответить
Можно в ООН внести голосование с призывом к Ирану отказаться от выпуска ракет средней дальности. Как думаете, китай и хрюсия поддержат такую инициативу?
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01.11.2022 13:38 Ответить
Лучше в воздухе сбить эти гружённые оружием самолёты ‼️Зачем много болтать ⁉️Так же ***** замочить , когда оно в воздухе передвигается
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01.11.2022 13:48 Ответить
В Ірану з кацапстаном сухопутний кордон, точніше постачання через Каспійське море.
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01.11.2022 15:25 Ответить
ну вони наш пасажирьский збили і їм за це х*й шо було так і ми би могли
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01.11.2022 15:30 Ответить
High time to break any diplomatic relationships with iran. They have proven beyond any reasonable ***** that they are a terrorist country and not a sponsor of terrorism. Just like ruzzia. And, as we all know, birds of feather flock together.
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01.11.2022 13:39 Ответить
а ипануть по этой посылке?
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01.11.2022 13:40 Ответить
кому?
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01.11.2022 23:12 Ответить
А вот мне итересно, как в мусульманском мире относятся к этим поцам с полотенцами на головах, которые помогали неверным армянам в войне с мусульманским Азербайджаном и сейчас помогают неверным, при этом лгут напрямую нарушая Заповеди Корана и самого Пророка?
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01.11.2022 13:40 Ответить
та хто в мусульманському світі той Коран читав? В них там багато взагалі неписьменних і їм мула пояснює як правильно любити Аллаха.
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01.11.2022 13:43 Ответить
Да нормально относятся. Религиозный фанатизм заканчивается там, где начинаются серьезные шкурные интересы.
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01.11.2022 13:43 Ответить
це ж шиїти

а мусліми в масі є суннітами

отак і ставляться
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01.11.2022 15:15 Ответить
шииты нормально относятся особенно Хизбала в Ливане
а для сунитов они недруги
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01.11.2022 17:14 Ответить
Дивно. Пентагон не читає CNN?
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01.11.2022 13:41 Ответить
Только хотел об этом прокомментировать, но теперь могу добавить что, первым об этом заявил Буданов , глава нашего ГУР. Теперь. следуя логике наш ГУР круче и CNN и Пентагона. Прогресс!
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01.11.2022 13:51 Ответить
Тоже хотел об этом сказать. Ну, думаю, теперь они новости CNN посмотрят и потом скажут "о, точно, появилась информация..."
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01.11.2022 14:00 Ответить
А Пентагон точно проти такої допомоги від Ірану мокшам? Іран дасть ракети, якими рашка битиме по нашій цивільній інфраструктурі, а це мало хвилює Пентагон. Крім цього, надання Іраном ракет відтягне кінцівку війни й перемогу України у часі, а це теж потрібно Штатам.
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01.11.2022 15:11 Ответить
Удари по цивільній інфраструктурі ніяким чином не відтягують поразку кацапів. Всі ракети, які прилетіли в цивільну інфраструктуру, в військовому плані ніяк не відрізняються від викинутих на смітник чи втоплених в болоті. Тому вся ваша теорія змови робить невірні висновки.
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01.11.2022 15:37 Ответить
Вибачте, але таки відтягують. Бо від ракет страждає не лише цивільна інфраструктура. Бувають влучання і у військові об'єкти, про що просто немає розголосу. Якщо пошкоджується енергетика - виникають простої і гальмування у роботі промисловості, у тому числі й тієї, яка працює на армію. Люди в тилу думають в першу чергу, як їм забезпечити свій дім і свій бізнес тими ж генераторами, ліхтарями, пальним, а не як надати це все військовим для їх потреб. Робота волонтерів теж гальмується. Більше коштів держави йде на відновлення критичної інфраструктури, а не для війська.
То де ж тут невірні висновки?
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01.11.2022 15:50 Ответить
Якби вони весь той арсенал випуляли не по домах, школах і дитячих садочках, а по військових обʼєктах, штабах і сукупченнях військ, то це мало би ефект. А все те шо ви понаписували - то всьо фігня і на діючу армію майже не впливає. Гармати перестали стріляти а танки іздити від того, що десь ракетою сарая розвалило чи Київ кілька годин без світла посидів?
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01.11.2022 15:59 Ответить
Нехай нас читачі форуму розсудять, але, на мою думку, на війні не буває дрібниць.
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01.11.2022 16:06 Ответить
Нє ну теоретично звичайно так, обстріл інфраструктури не може не впливати на країну. Але є фактори, які впливають на війну сильно, а є - які впливають не дуже. Ну от наприклад падіння національної валюти теоретично теж впливає. Але танки їздять при будь якому курсі бакса.
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01.11.2022 17:08 Ответить
тебе напомнить за 7миллиардов в месяц! не нагнетайте ситуацию, московиты не нападут! в ОП и других ветвях власти предателей нет. к войне готовиться не надо, всё под контролем. а теперь игорёк медуевский все нам должны и много! а что власть сделала за 8 месяцев для ЗСУ? наслаждайся своим выбором в 2019 году. вы вместе это всё, что происходит, сделали!
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01.11.2022 14:58 Ответить
Ви думаєте, на Заході сильно турбуються про нашу енергетичну інфраструктуру? Будемо ми без світла чи не будемо - партнерів це не особливо хвилює.
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01.11.2022 15:15 Ответить
Та шо ви тут кацапопропаганду розвели? Купа новин про передачу західними партнерами обладнання для швидкого ремонту енергомереж.
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01.11.2022 15:40 Ответить
Це не "кацапопропаганда". Це умовиводи, які самі напрошуються. Скажіть, нам США дали ХОЧ ОДНУ систему ППО від початку війни? Хоч один літак ф-16? Хаймарсів не дають нових вже більше двох місяців. Гаубиць 777 як дали ще влітку 100 штук (на лінію фронту більше 1000 км!), так нових більше немає. Танків - теж немає, лише трохи Хамві дали.
Я в жодному разі різко не критикую Штати, бо без їх допомоги нам би взагалі було непереливки. Але той факт, що вони не дають нам всього для ШВИДКОЇ перемоги теж має місце. І це вже зрозуміло навіть самим зарозумілим носіям "рожевих окулярів". Вони чомусь дуже тягнуть час і дуже не хочуть швидко покінчити з ********** раз і назавжди.
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01.11.2022 15:46 Ответить
Ви зараз глузуєте? Зєля і "Джавеліни" брати не хотів. Кричав і ножками топав шоб не нагнітали. США повинні були насильно впарювати системи ППО?
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01.11.2022 15:54 Ответить
я ж говорю про допомогу після 24 лютого 2022 року.
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01.11.2022 16:07 Ответить
Відповіддю має стати постачання Україні крилатих та балістичних ракет - для рівноваги.👈
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01.11.2022 13:41 Ответить
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01.11.2022 13:42 Ответить
і що, тепер колективний захід замість того щоб знищити кремлівську пздоту буде спостерігати як іран доставить ракети до русні , і потім кремлівська пздота буде цими ракетами руйнувати і вбивати країну в центрі європи?
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01.11.2022 13:48 Ответить
ну зная запад... думаю что именно так и будет. Ну может, правда, дадут еще 2 штуки ПВО. По сути путинский ядерный шантаж работает, хоть и запад строит из себя смельчака. Я думаю если бы у рашки не было ЯО то запад именно так и сделал бы - очередная операция НАТО поставила бы быструю точку.
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01.11.2022 14:15 Ответить
евробл*ди
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01.11.2022 23:15 Ответить
печально...
одна надежда на Израиль...он молчит-молчит...и шото таки сможет придумать, если не обижать его!
ну я не знаю... кто еще может дать ирану по клешенке???...
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01.11.2022 13:49 Ответить
Уже наші *дипломати* в ООН *обидели его*проголосувавши за резолюцію проти Ізраїлю.
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01.11.2022 14:04 Ответить
ну вот...я так и знал!!! и шо теперь будет?
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01.11.2022 14:10 Ответить
может израилю выгодно...?\по ним эти ракеты уже не полетят...\
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01.11.2022 16:54 Ответить
а вот это интересно...
а вот это поворотец...
а ведь может и так быть
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01.11.2022 17:19 Ответить
после нас они и в него полетят
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01.11.2022 23:16 Ответить
но количеством меньше...\цена вопроса...(\
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01.11.2022 23:27 Ответить
Вот что происходит если два раза в подряд выбирать идиотов (чёрный и рыжий). Как в басне рыба рак и щука.
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01.11.2022 14:13 Ответить
Не погано було б їм бавовну покласти до перевізника смерті.
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01.11.2022 14:19 Ответить
Еврейская либеральная тусовка г.Москва(типо эхо Мацы) постоянно утверждает, что ПУТИН - НЕ АНТИСИМИТ, что есть друг детства Ротенберг и все такое....

Но вот есть Иран,100% антисимитское государство, ГЛАВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ ИРАНА - УНИЧТОЖЕНИЕ ИЗРАИЛЯ...
Путин дружит с Ираном, главный партнёр и союзник, как и Белорусь Лукашенко...Путин - не АНТИСИМИТ?
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01.11.2022 14:28 Ответить
Готуйся іран надати 2 раба. Ітого виходить 10 млн рабів. Є у вас, козлів, скільки ?
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01.11.2022 14:34 Ответить
Израилю стоит напрячься. Кто знает, что взамен за ракеты кацапы дают ирану... может бериллиевые тамперы...
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01.11.2022 14:39 Ответить
А ви не знаєте? Ядерна програма Ірана створена росією.

Тобто взамін за повну контрольованість армії Ірану (збитий нею наш літак), за лояльність Ірану (те як іран голосує та інше), за дрони Ірану, за ракети вони дали ірану майже готову ядерну зброю.

Факти що підтверджують все це злили у вільний доступ хакери (тижня 2 назад), і що саме веселе цей факт ігнорують змі.
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01.11.2022 14:59 Ответить
Один з пророків сказав, що кінець світу піде від однієї з малих країн близького сходу. Він не назвав країну, хоча і так ясно: звідки людство пішло, там і закінчиться.
Іран допомагає кацапам не просто за бабло, і тут ви праві. Пророцтво починає збуватись...
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01.11.2022 15:26 Ответить
А не підкажете де це можна знайти
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01.11.2022 16:50 Ответить
Тут можна скачати частину:

https://t.me/black_reward/38

А саме цінне тільки в тор на спеціалізованих форумах.
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01.11.2022 18:53 Ответить
та ви шо!!!
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01.11.2022 17:11 Ответить
в телеге было ..давайте 80 насамсов а то хана
но не гуглится за посл время
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01.11.2022 14:53 Ответить
А мы им зерно, тысячами тонн
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01.11.2022 14:58 Ответить
Якщо американці нічого не зроблять то хана енергосистемі.
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01.11.2022 15:09 Ответить
Может и нам у Ирана купить ракеты?
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01.11.2022 15:29 Ответить
⏺Иранские баллистические ракеты, которые рф планирует приобрести у Ирана, разместят на северной границе Украины. Против этих ракет у нас нет защиты, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Ох*енно, что уж.
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01.11.2022 15:41 Ответить
Унічножте вже цю країну!
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01.11.2022 15:53 Ответить
Доки Иран не ударить цими ракетами по Израилю Або ОАЭ штати і не почухаються бо ми хто соєва республіка,а не кошерна країна...
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01.11.2022 16:15 Ответить
Ощущения ни у кого нет, что иранский ленд-лиз для параши , работает намного быстрее американского. Амеры как бы боятся дать больше, а вдруг будет больше, чем надо. Да ты, **** завали Украину оружием, после войны вернём, не ссы.
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01.11.2022 16:45 Ответить
 
 