Иран готовится отправить в Россию дополнительное вооружение, в том числе баллистические ракеты, - CNN
Иран готовится отправить около 1000 дополнительных единиц оружия России. В частности, речь идет о баллистических ракетах малого радиуса действия "земля-земля" и больше ударных беспилотников.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявили официальные лица западной страны, внимательно следящие за программой вооружений Ирана.
По словам официальных лиц, последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали для ударов по Украине.
"Эта новая ожидаемая поставка будет означать значительное увеличение поддержки Ираном военных действий России. Хотя точные сроки, когда груз прибудет в Россию, неизвестны, официальные лица считают, что оружие точно будет доставлено до конца года", - пишет издание.
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а мусліми в масі є суннітами
отак і ставляться
а для сунитов они недруги
То де ж тут невірні висновки?
Я в жодному разі різко не критикую Штати, бо без їх допомоги нам би взагалі було непереливки. Але той факт, що вони не дають нам всього для ШВИДКОЇ перемоги теж має місце. І це вже зрозуміло навіть самим зарозумілим носіям "рожевих окулярів". Вони чомусь дуже тягнуть час і дуже не хочуть швидко покінчити з ********** раз і назавжди.
одна надежда на Израиль...он молчит-молчит...и шото таки сможет придумать, если не обижать его!
ну я не знаю... кто еще может дать ирану по клешенке???...
а вот это поворотец...
а ведь может и так быть
Но вот есть Иран,100% антисимитское государство, ГЛАВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ ИРАНА - УНИЧТОЖЕНИЕ ИЗРАИЛЯ...
Путин дружит с Ираном, главный партнёр и союзник, как и Белорусь Лукашенко...Путин - не АНТИСИМИТ?
Тобто взамін за повну контрольованість армії Ірану (збитий нею наш літак), за лояльність Ірану (те як іран голосує та інше), за дрони Ірану, за ракети вони дали ірану майже готову ядерну зброю.
Факти що підтверджують все це злили у вільний доступ хакери (тижня 2 назад), і що саме веселе цей факт ігнорують змі.
Іран допомагає кацапам не просто за бабло, і тут ви праві. Пророцтво починає збуватись...
https://t.me/black_reward/38
А саме цінне тільки в тор на спеціалізованих форумах.
но не гуглится за посл время
Ох*енно, что уж.