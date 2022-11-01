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Новости
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Правительство нарушило свое обещание перед ЕС и не увеличило финансирование САП, - Шабунин

шабунін

Обеспечение состоятельности САП является одним из ключевых требований ЕС для предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство нарушило свое обещание перед ЕС, от которого зависит выделение следующего макрофина. На этой неделе Кабмин не принял правку в бюджет об увеличении финансирования САП. Это те деньги, которые в том числе должны были идти на зарплаты 8 новых прокуроров, об отборе которых я писал ранее. Зная это все, вчера правительство отчиталось ЕС об успехах в проведении конкурса на должности прокуроров САП. А уже сегодня - фактически отказалось обеспечить этих прокуроров зарплатами", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, обеспечение состоятельности САП является одним из ключевых требований ЕС для предоставления Украине макрофинансовой помощи.

"Поэтому интересно, как власти собираются объяснять партнерам нежелание выделить деньги для ключевого антикоррупционного института. Официальная причина отказа - отсутствие предложений от ОГП, что никоим образом не мешало Правительству в увеличении финансирования. Но есть и хорошая новость. Исправить это все еще может бюджетный комитет восстановив правку в проекте бюджета перед завтрашним голосованием в Раде", - добавил глава ЦПК.

Также читайте: Власти начали очередную атаку на антикоррупционные институции после успехов нового главы САП, - Шабунин

Кабмин (14027) Евросоюз (17125) Шабунин Виталий (535) САП (2065)


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Топ комментарии
+31
Гірше за москальські воші лише українські гниди.
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01.11.2022 14:13
+28
а гроші на ВАТНИЙ телемарфон і жополизів з тих каналів і руцьке FREEDOM, то є?
Добре пріорітети зелена мафія розставляє
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01.11.2022 14:19
+26
В КМ сидять вороги країни. Під час війни це неприпустимо.
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01.11.2022 14:09
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В КМ сидять вороги країни. Під час війни це неприпустимо.
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01.11.2022 14:09 Ответить
км це лише пуделі банкової, тож...
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01.11.2022 14:43 Ответить
це ніде неприпустимо не тільки в КМ і ніколи неприпустимо, не тільки під час війни, бо інакше буде війна.
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02.11.2022 01:32 Ответить
Гірше за москальські воші лише українські гниди.
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01.11.2022 14:13 Ответить
Циничные , наглые выродки , спрута Каломоя сц#т в глаза тем , кто их кормит и содержит , а на своих 73% ,,вообще забили
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01.11.2022 14:34 Ответить
Читаю коменты и офигеваю! На восстановление дорог и мостов нам деньги в бюджете не нужны - ВСУ должны учиться летать, а вот зарплаты поднять чиновникам САП - жизненно необходимо, потерпеть они, конечно, не могут...
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01.11.2022 16:26 Ответить
А машины со стройматериалами через речки пролетать должны? Умники вы диванные... Моожет хоть немного, хоть иногда стоит начать включать мозг и начинать им пользоваться, превозмогая боль?
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01.11.2022 19:03 Ответить
І скільки мостів відремонтовано. Аж хочеться почути кількість і вартість.
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02.11.2022 08:32 Ответить
ya vzhe dekilka dniv tak golosno ne ahhahahahahahahahahaaha
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02.11.2022 08:50 Ответить
Ви погано читали. Мова про видатки, які обумовлені зовнішнім фінансуванням. На свої ви можете будувати що завгодно, навіть і прямо під обстрілами. А цей пункт є вимогою єврокомісії в складі 1,5 мільярда євро щомісячних надходжень. Але можна відмовитися.
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01.11.2022 20:43 Ответить
На 2023-й год середньомісячні витрати на зарплату на одного прокурора САП плануються на рівні 145 287,4 грн, середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу НАБУ - на рівні 111,9 тисячі грн.
Выйдите на улицу и спросите у людей много это или мало Это при 30% безработице в воюющей стране....
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01.11.2022 21:33 Ответить
Зоозуміло. Ви читати не вмієте, лише копі і паст.
Щасти.
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02.11.2022 14:49 Ответить
а гроші на ВАТНИЙ телемарфон і жополизів з тих каналів і руцьке FREEDOM, то є?
Добре пріорітети зелена мафія розставляє
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01.11.2022 14:19 Ответить
САП - смерть
Асфальт - гешефт
Марафон - прикриття гешефту

Пріоритети фінінсування логічні.
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01.11.2022 14:58 Ответить
А разве САП это категория дороги, или марка асфальта?
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01.11.2022 14:21 Ответить
шабуня, ты помог этой мрази прийти к власти, чем, падаль. не доволен? Может зад мало боневтику лижешь?
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01.11.2022 14:27 Ответить
Дозвольте поцікавитися деталями тієї допомоги, що надав Шабунін?
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01.11.2022 14:33 Ответить
Гнал на Порошенка этот Шубанин, вот что
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01.11.2022 14:56 Ответить
за діло гнав, чи це він автор "вбив молдавського брата"?
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01.11.2022 15:00 Ответить
Шабунин как и большинство наших белых пальт мыслят в парадигме "нет хлеба? ешьте пирожные". Короче, его претензии касались какой-то гипотетической ситуации, а не текущей ситуации в Украине и что надо делать чтобы ситуацию улучшить.
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01.11.2022 19:27 Ответить
Собственно оттого текущая власть белым пальтам нравится. Потому что они также оторваны от реальности. Хотя приходится делать вид, что они там борются.
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01.11.2022 19:28 Ответить
Да у вас какой-то культ Порошенко уже.
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01.11.2022 15:32 Ответить
Дараґой таваріщь Алєксандров! Ну от нафіга Вам якась нещасна, збідована, чужа для Вас Україна?! Ну от нафіга Вам якісь парашэнкі, бєньдєры, фошызды-галіцыйцы?! У Вас на родінє, у Вологді, салав'ї пают, ніхто не мовкає, ні одної фашистської вишиванки, ні одного тризуба, ракети не літають, зарплати захмарні, баярышніковыє рєкі в калбасних бєрєгах! Рай! Абсолютний рай! Там рай, щастя, а Ви тут страждаєте?
Ну заради чого Ви себе так катуєте?!

До речі, у Вас вдома проблеми: ще років 30 і Росія стане мусульманською державою.
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01.11.2022 20:15 Ответить
було за що, тому і гнав, і між іншім - критика влади - це і є демократія, а влада, якщо вона звісно демократична, має свої помилки виправляти, а не закриватися говорящими головами, тілоохоронцями і фабриками ботів, від тих проблем.
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02.11.2022 01:35 Ответить
В усьому винні активісти, буряте? Вітання Люсі.
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01.11.2022 19:52 Ответить
Найбідніша контора?
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01.11.2022 14:32 Ответить
ефективність антикорупційних органів визначається їх бюджетом. так вважає ЄС. хочете посперечатися?
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01.11.2022 14:41 Ответить
Ну так де взяти гроші на САП як все на асфальт йде. Та й дєрьмак нє вєліт. Бл@ді. Просто бл@ді зелені.
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01.11.2022 14:32 Ответить
На асфальті красти 30 відсотків звичніше...
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01.11.2022 14:40 Ответить
при капитализме бабло госструктурам надо бы давать исключительно за работу. интересно, сколько "заработали" эти всякие антикоррупционеры для бюджета за все свое время существования (и сколько потратили). если бы с созданием посадили бы десятки-сотни тысяч коррупционеров, конфисковали бы миллиарды "честно нажитого непосильным трудом" и сложенного заграницей, то, конечно, могли бы впоследствии отдыхать на лаврах, потому как структура построена, все работает, народ боится воровать. а так - вроде нахрена они?
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01.11.2022 14:43 Ответить
Асфальт важнее, чтобы бубочке было спокойнее и прибыльнее.
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01.11.2022 14:57 Ответить
А де там бенін скоморох із запитанням, чому ми ще не в ЄС?)))
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01.11.2022 14:57 Ответить
Усе йде до того, що як скінчиться війна українці "звільнить" зелених у#обків без компенсацій і пенсії, можливо з депортацією до залісся.
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01.11.2022 15:23 Ответить
Все пішло на марафон і асфальт.
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01.11.2022 15:30 Ответить
презервативы зеленые,а где газ?уроды народа,ссыкуны,******** и в отставку,причем все уроды,что витренко,что буданов..,еще и зп зарплату получает год ,и премии...
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01.11.2022 15:40 Ответить
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01.11.2022 15:46 Ответить
Азартни ігри -це для своїх людей. А що для них пенсіонери ?
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01.11.2022 16:32 Ответить
Когда Зеленский держал слово? Одни бла бла бла а лохи слушают этого хероя и блеют
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01.11.2022 16:04 Ответить
А що поганого говорили про путінга ?
Такі речі на загал не виносять.
Ми і самі можемо сформувати власну думку про ЗЕ.
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02.11.2022 08:33 Ответить
Сколько лет существует этот САП? От него вообще есть хоть какой то выхлоп?
В стране война. Пенсионерам индексация чисто символическая. А зп в САПах не 10 тысяч.
Не увеличили, не смертельно. Закатите губу, только и всего.
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01.11.2022 18:48 Ответить
Ти дебіл, САП тільки почав працювати, а результат роботи просто вражаючий: наприклад, прищимили яйця Zeкоманді на Запоріжжі, де зелені виродки торгували гуманітаркою. До речі, а чому тебе не обурюють 2 млрд, які йдуть на говномарфон? Або 60млрд на дороги?
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02.11.2022 08:24 Ответить
А півтора мільйярди на телемарахвон?
А не поприще?
З якої пори стали такі багаті, щоб витрачати дебелі кошти на набір тарабанячих голів?
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02.11.2022 00:56 Ответить
Прості люди скидаються пораненим.
А там - в телевізорі вгодовані пики, просто пиззять.
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02.11.2022 00:59 Ответить
Після нагороджень свиноти з 95-кварталу - цінність нагород упала...
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02.11.2022 01:00 Ответить
Уж не хочешь ли ты, Виталий, сказать, что все остальные обещания эти брехуны выполнили ?
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02.11.2022 03:08 Ответить
довпойоп шабунін досі так і не зрозумів, що ті зелені ******** - такі самі вороги для українського народу, як і рашисти.
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02.11.2022 08:19 Ответить
 
 