Правительство нарушило свое обещание перед ЕС и не увеличило финансирование САП, - Шабунин
Обеспечение состоятельности САП является одним из ключевых требований ЕС для предоставления Украине макрофинансовой помощи.
Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство нарушило свое обещание перед ЕС, от которого зависит выделение следующего макрофина. На этой неделе Кабмин не принял правку в бюджет об увеличении финансирования САП. Это те деньги, которые в том числе должны были идти на зарплаты 8 новых прокуроров, об отборе которых я писал ранее. Зная это все, вчера правительство отчиталось ЕС об успехах в проведении конкурса на должности прокуроров САП. А уже сегодня - фактически отказалось обеспечить этих прокуроров зарплатами", - говорится в сообщении.
По словам Шабунина, обеспечение состоятельности САП является одним из ключевых требований ЕС для предоставления Украине макрофинансовой помощи.
"Поэтому интересно, как власти собираются объяснять партнерам нежелание выделить деньги для ключевого антикоррупционного института. Официальная причина отказа - отсутствие предложений от ОГП, что никоим образом не мешало Правительству в увеличении финансирования. Но есть и хорошая новость. Исправить это все еще может бюджетный комитет восстановив правку в проекте бюджета перед завтрашним голосованием в Раде", - добавил глава ЦПК.
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Выйдите на улицу и спросите у людей много это или мало Это при 30% безработице в воюющей стране....
Щасти.
Добре пріорітети зелена мафія розставляє
Асфальт - гешефт
Марафон - прикриття гешефту
Пріоритети фінінсування логічні.
Ну заради чого Ви себе так катуєте?!
До речі, у Вас вдома проблеми: ще років 30 і Росія стане мусульманською державою.
госструктурамнадо бы давать исключительно за работу. интересно, сколько "заработали" эти всякие антикоррупционеры для бюджета за все свое время существования (и сколько потратили). если бы с созданием посадили бы десятки-сотни тысяч коррупционеров, конфисковали бы миллиарды "честно нажитого непосильным трудом" и сложенного заграницей, то, конечно, могли бы впоследствии отдыхать на лаврах, потому как структура построена, все работает, народ боится воровать. а так - вроде нахрена они?
Такі речі на загал не виносять.
Ми і самі можемо сформувати власну думку про ЗЕ.
В стране война. Пенсионерам индексация чисто символическая. А зп в САПах не 10 тысяч.
Не увеличили, не смертельно. Закатите губу, только и всего.
А не поприще?
З якої пори стали такі багаті, щоб витрачати дебелі кошти на набір тарабанячих голів?
А там - в телевізорі вгодовані пики, просто пиззять.