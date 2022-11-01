Эрдоган в ближайшие дни проведет переговоры с Зеленским и Путиным по "зерновому соглашению", - Чавушоглу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Стороны обсудят "зерновое соглашение", которое пытается сорвать Москва.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, которого цитирует "Анадолу".
"Президент Турции в ближайшие дни проведет переговоры с коллегами из Украины и РФ, в том числе по "зерновому соглашению", - пишут СМИ, цитируя слова Чавушоглу.
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