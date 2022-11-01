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Новости Война
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Эрдоган в ближайшие дни проведет переговоры с Зеленским и Путиным по "зерновому соглашению", - Чавушоглу

ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Стороны обсудят "зерновое соглашение", которое пытается сорвать Москва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, которого цитирует "Анадолу".

"Президент Турции в ближайшие дни проведет переговоры с коллегами из Украины и РФ, в том числе по "зерновому соглашению", - пишут СМИ, цитируя слова Чавушоглу.

Также читайте: Зеленский поговорил с Гутерришем и Шольцом о "зерновом соглашении" и ракетном терроре РФ

Зеленский Владимир (20378) зерно (1070) путин владимир (31276) Чавушоглу Мевлют (124) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+3
тобто спочатку він поклав турецький ... на путіна, а зараз ще по губам йому поводить?
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01.11.2022 14:12
+3
Кращі перемовини - ракета у дупу х-ла і на Альфу-Кентавра
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01.11.2022 14:14
+2
Не ну він вже реально за..в з ціми перемовинами ,розумію шкурний інтерес,да і помідори жмуть.
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01.11.2022 14:13
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тобто спочатку він поклав турецький ... на путіна, а зараз ще по губам йому поводить?
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01.11.2022 14:12 Ответить
Нічого він не клав. Можливо ***** клав на Ердогана. Це більше схоже. Ердогану потрібен ринок кацапстану то він ніколи не буде протистояти москві. Та і диктатура йому подобається більше ніж європейська демократія. А зернова угода ще й приносить дивіденти Анкарі. Тож і лізе.
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01.11.2022 14:17 Ответить
Не ну він вже реально за..в з ціми перемовинами ,розумію шкурний інтерес,да і помідори жмуть.
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01.11.2022 14:13 Ответить
Кращі перемовини - ракета у дупу х-ла і на Альфу-Кентавра
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01.11.2022 14:14 Ответить
Закидує вудочку .
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01.11.2022 14:16 Ответить
"переговори" з кацапами має вести ВМФ Туретчини !!!
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01.11.2022 14:17 Ответить
Потому что на кону огромные бабки и над вовчиком хочется поприкалываться.
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01.11.2022 14:23 Ответить
История показывает, что любые переговоры с Россией, с Путиным это бесполезная трата времени и средств, это дорога в никуда. Любой вопрос с Путиным необходимо решать силой, хотите запугиванием, шантажом, как это делает Путин. Необходимо, например перекрыть пролив Босфор для кацапских пароходов, по «ошибке» разбомбить Крымский мост и т.д.
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01.11.2022 15:01 Ответить
Эрдоган позвонил ***** и рассказал анекдот
-хочешь заняться групповым сексом?
-ух ты! А с кем?
-ты,я и кабаева.
-нет!
-ок, тогда я тебя вычеркиваю.
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01.11.2022 15:54 Ответить
А шо там обговорювати?
У тебе договір з ким, з ООН та Туреччиною? Так от з ними і обговорюй!
Чи тобі кортить ще раз у шоколадне око х"лу зазирнути? Усе там миру та свій гешефт шукаєш? Гляди дограєшься...
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01.11.2022 17:46 Ответить
 
 