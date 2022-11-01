Военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета России, - Кислица. ИНФОГРАФИКА

Общая военная помощь, предоставленная Украине западными союзниками в 2022 году, составляет 41,3 млрд евро.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

"Военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета России. Эта и другая информация по странам, включая % их собственного военного бюджета, выделенного Украине, согласно данным Кильского института мировой экономики по состоянию на октябрь 2022 года. Мы ценим каждую гривну, фунт, доллар и евро", – говорится в сообщении.

Так, согласно опубликованным данным, общая военная помощь от западных партнеров за 10 месяцев этого года превысила военный бюджет Украины на 2022 год в 7,6 раза.

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