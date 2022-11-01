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Военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета России, - Кислица. ИНФОГРАФИКА
Общая военная помощь, предоставленная Украине западными союзниками в 2022 году, составляет 41,3 млрд евро.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.
"Военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета России. Эта и другая информация по странам, включая % их собственного военного бюджета, выделенного Украине, согласно данным Кильского института мировой экономики по состоянию на октябрь 2022 года. Мы ценим каждую гривну, фунт, доллар и евро", – говорится в сообщении.
Так, согласно опубликованным данным, общая военная помощь от западных партнеров за 10 месяцев этого года превысила военный бюджет Украины на 2022 год в 7,6 раза.
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Н...я собі!!!! Пʼята частина ВВП України за 2021 рік....
- 2019 рік - ~50 млрд грн
- 2020 рік - 124 млрд грн
- 2021 рік - 132 млрд грн
Итого 306 млрд грн.
Пускай по курсу 25 грн. за 1 доллар.
Получается 12 миллиардов 240 миллионов долларов США.
2. Из суммы в 41 млрд., непосредственно стоимость вооружений и боеприпасов составила меньше 50% (и это с учетом логистики). И там есть еще вопросы по оценке стоимости поставленного ...
3. Военный бюджет РФ не знает никто, т.к. там все или засекречено или врут. Поэтому сравнивать не с чем. Это как гадание на кофейной гуще "сколько у РФ осталось ракет".
4. Сравнение в "военным бюджетом Украины" ваще не в дугу, т.к. с 2014 г. мы должны были стать условным "Израилем", а стали коррупционным дном Европы. О чем тут можно говорить ...
5. А вот что нужно и дОлжно было сравнивать, так это "имеющееся в наличии (вооружения, боеприпасы) и "отправленное в Украину". Вот это получилась бы "интересная" статистика. А если прибавить к этому возможности ВПК наших союзников ... Кто-нибудь что-нибудь слышал о загрузке западных ВПК украинскими заказами?
Я не очень понимаю смысла этой манипуляции. Кому и что Кислица хотел продемонстрировать? Что бы граждане Европы и США посмотрели на эту сумму в 44 млрд и сказали: Никуя себе! Да сколько можно помогать этой Украине! Мы и так дали более чем достаточно!" ?
У 2021 році військовий бюджет рф був 60 млрд.дол., а в цьому році, починаючи з березня, вони витрачають 500 млн.дол. на день.
Це вже і Форбси писали, і іноземні розвідки. Тобто, за рік в них буде 180 млрд.
То де наші 40 млрд. і їхні 180 млрд.? Правильно, Кислиця - в них у 4,5 рази військовий бюджет більше за нашого.
Бажано було б арихметику у школі вчити...