РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5309 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
6 097 22

Военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета России, - Кислица. ИНФОГРАФИКА

himars

Общая военная помощь, предоставленная Украине западными союзниками в 2022 году, составляет 41,3 млрд евро.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

"Военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета России. Эта и другая информация по странам, включая % их собственного военного бюджета, выделенного Украине, согласно данным Кильского института мировой экономики по состоянию на октябрь 2022 года. Мы ценим каждую гривну, фунт, доллар и евро", – говорится в сообщении.

Так, согласно опубликованным данным, общая военная помощь от западных партнеров за 10 месяцев этого года превысила военный бюджет Украины на 2022 год в 7,6 раза.

Также читайте: Италия тайно передала Украине гаубицы M109L, PzH 2000 и реактивные системы MLRS, - La Repubblica

Военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета России, - Кислица 01

помощь (7804) россия (95569) Кислица Сергей (171)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Дякуємо США, В.Британії, Канаді, Польщі, Німетчині, країнам Балтії та іншим союзникам по антиХуйлівській коаліції за допомогу !!! Боже бережи Америку !!!
показать весь комментарий
01.11.2022 14:50
+17
И зелень поэтому с легким сердцем решила распилить 60млрд. на асфальте.
показать весь комментарий
01.11.2022 15:03
+13
Ракет большой дальности дайте, чтобы по месту запуска бить. Охота у рашистов сразу отпадёт безнаказанно бомбить мирных жителей.
показать весь комментарий
01.11.2022 15:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо США, В.Британії, Канаді, Польщі, Німетчині, країнам Балтії та іншим союзникам по антиХуйлівській коаліції за допомогу !!! Боже бережи Америку !!!
показать весь комментарий
01.11.2022 14:50 Ответить
Кислиця. Добре. Не посрами козацьку фамілію. Удачі і успіхів!
показать весь комментарий
01.11.2022 14:58 Ответить
Ракет большой дальности дайте, чтобы по месту запуска бить. Охота у рашистов сразу отпадёт безнаказанно бомбить мирных жителей.
показать весь комментарий
01.11.2022 15:01 Ответить
Дякуємо усіх захисників Великої України за їх можливі та неможливі зусилля у цій боротьбі із цім неймовірним злом. God bless Ukraine!
показать весь комментарий
01.11.2022 15:02 Ответить
И зелень поэтому с легким сердцем решила распилить 60млрд. на асфальте.
показать весь комментарий
01.11.2022 15:03 Ответить
Так виглядає пєсєц засраші, в процентах
показать весь комментарий
01.11.2022 15:03 Ответить
"Загальна військова допомога, надана Україні західними союзниками в 2022 році, становить 41,3 млрд євро."

Н...я собі!!!! Пʼята частина ВВП України за 2021 рік....
показать весь комментарий
01.11.2022 15:04 Ответить
А если сравнить с затратами на "Велике крадівництво" слуг нарИда и лично товарисча Zе с кукловодом Бе?
показать весь комментарий
01.11.2022 15:07 Ответить
Ой.... ви чого.... "неначасі" ж.....
показать весь комментарий
01.11.2022 15:18 Ответить
ну сравни или калькулятором не владеешь, освоили примерно 180 миллиардов гривен на это будивництво. Один миллиард гривен это 27 миллионов максов. Итого 5 ярдов баксов за два года потратили на это.
показать весь комментарий
01.11.2022 15:20 Ответить
14.5 ярдів дол. США,погань ти зелена!тут довбнів,що сватів дивляться нема,тому і по вухам їздити тут нікому
показать весь комментарий
01.11.2022 15:26 Ответить
А Вы лгунишка.
- 2019 рік - ~50 млрд грн
- 2020 рік - 124 млрд грн
- 2021 рік - 132 млрд грн
Итого 306 млрд грн.
Пускай по курсу 25 грн. за 1 доллар.
Получается 12 миллиардов 240 миллионов долларов США.
показать весь комментарий
01.11.2022 15:30 Ответить
А буде на 14% більше за Війскові витрати Засрашки, з часом усе буде.
показать весь комментарий
01.11.2022 15:17 Ответить
мало, не на все дороги хватит. но придется нариду потерпеть, вийна.
показать весь комментарий
01.11.2022 15:20 Ответить
Ни хрена себе! Был уверен что мы вторые в списке. Та графика кстати и наглядно показывает стран, где рашисты в разные времена нагадили больше. Нам для смирения моральных уродов действительно не жалко помочь чем возможно.
показать весь комментарий
01.11.2022 15:33 Ответить
Мне в плане была экскурсия по Украине. Воина поставила этот план на паузу. Обьязательно приеду после разгрома рашистов 😉
показать весь комментарий
01.11.2022 17:35 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2022 16:03 Ответить
У владі будут такі як Валерій Залужний,а зелену слізь ЛІКВІДУВАТИ до сьомого коліна.
показать весь комментарий
01.11.2022 16:24 Ответить
1. Причем тут "помощь Украине" и "оборонные бюджеты стран"? Одно к другому не имеет никакого отношения. Поэтому и % получился совершенно разный.
2. Из суммы в 41 млрд., непосредственно стоимость вооружений и боеприпасов составила меньше 50% (и это с учетом логистики). И там есть еще вопросы по оценке стоимости поставленного ...
3. Военный бюджет РФ не знает никто, т.к. там все или засекречено или врут. Поэтому сравнивать не с чем. Это как гадание на кофейной гуще "сколько у РФ осталось ракет".
4. Сравнение в "военным бюджетом Украины" ваще не в дугу, т.к. с 2014 г. мы должны были стать условным "Израилем", а стали коррупционным дном Европы. О чем тут можно говорить ...
5. А вот что нужно и дОлжно было сравнивать, так это "имеющееся в наличии (вооружения, боеприпасы) и "отправленное в Украину". Вот это получилась бы "интересная" статистика. А если прибавить к этому возможности ВПК наших союзников ... Кто-нибудь что-нибудь слышал о загрузке западных ВПК украинскими заказами?

Я не очень понимаю смысла этой манипуляции. Кому и что Кислица хотел продемонстрировать? Что бы граждане Европы и США посмотрели на эту сумму в 44 млрд и сказали: Никуя себе! Да сколько можно помогать этой Украине! Мы и так дали более чем достаточно!" ?
показать весь комментарий
01.11.2022 16:31 Ответить
Кислиця той ще п@здун, а нарід слухає і вірить.
У 2021 році військовий бюджет рф був 60 млрд.дол., а в цьому році, починаючи з березня, вони витрачають 500 млн.дол. на день.
Це вже і Форбси писали, і іноземні розвідки. Тобто, за рік в них буде 180 млрд.

То де наші 40 млрд. і їхні 180 млрд.? Правильно, Кислиця - в них у 4,5 рази військовий бюджет більше за нашого.

Бажано було б арихметику у школі вчити...
показать весь комментарий
01.11.2022 19:04 Ответить
Не можна зрівнювати використаний долар у США і засрашці. Ціни різні.
показать весь комментарий
01.11.2022 19:22 Ответить
 
 