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Новости Агрессия России против Украины
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Россия планирует разместить иранские ракеты на северной границе Украины. Против них у нас нет защиты, - Игнат

ракети,іран,балістичні

Иранские баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, предположительно разместят на северной границе Украины.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат во время брифинга в Media Center Ukraine – Ukrinform, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дальность в 300 км одной ракеты, другой - 700 км. Это баллистические ракеты. Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые у нас есть на вооружении. У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной", – сообщил он.

Читайте: IRIS-T сегодня сработала со 100% результатом. Но для защиты Украины нужно больше, - Воздушные силы

Иран (1796) крылатые ракеты (881) Воздушные силы (2306) Игнат Юрий (593)


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Топ комментарии
+87
Пофіг, головне виділили кошти на дороги і зелямарафон, а по ньому аристович розкаже, що ракети то фігня...
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01.11.2022 15:38
+50
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01.11.2022 15:50
+37
Протиракетний тілімарафон нам допоможе!
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01.11.2022 15:38
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Страница 2 из 2
Ігнат -новий узеленський бульбомет !
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01.11.2022 16:25 Ответить
https://censor.net/ua/news/3377486/pentagon_ne_pidtverdjuye_informatsiyu_gur_scho_iran_nadast_rf_balistychni_rakety
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01.11.2022 16:43 Ответить
Это шутка что ли??? В чем проблема накрыть их место запуска? И аммиачный завод прямо у границы (Гродно Азот), есть еще нефтеперегонный завод 1 или 2 штуки.

Все должно быть уже готово для мгновенного, незамедлительного ответа. Притом без особых убытков. Например, приехать на химарсе, навести ракеты на аммиачный завод. Затем перегрузить ракеты в тубусы какие-то, оставить в общем для запуска 1-2 необходимых команды на генератор сигнала, ну там смотря что и как управляется, обычно американская техника довольно простая с точки зрения алгоритмов и шифрования. И саму установку забрать, а ракеты готовы к запуску с земли из стационарной позиции, конечно накрыты ангаром или хотя бы масксетью с пенопластом над ней.

Именно уничтожить все доходные и инфраструктурные объекты, вызвать хаос и уже так или иначе устроить кипишь на фоне недовольства. У бульбашей есть может быть 200 или 300 мощных ракет из С-400, то есть нам надо 200-300 авиамоделей, которые впитают эти ракеты. Уже должны быть готовы на катапульте 500 таких самолетиков, без камер и всего, просто мишени на радаре. Уже это должно быть, чтобы мы могли успешно наносить ракетные удары куда захотим и также запускать дроны.
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01.11.2022 16:28 Ответить
Так-так, вилепимо оце все. Із асфальта. на який в бюджеті знову заклали грошей більше, ніж на армію. У ВОЮЮЧІЙ НА ХРІН КРАЇНІ...
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01.11.2022 16:36 Ответить
зазвичай проблема у тому, що місце запуска ідентифікується під час запуска, а наземні платформи дуже швидко згортаються і тікають.
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01.11.2022 16:49 Ответить
новий запланований асфальт на дорогах нас захистить. головне пофарбувати його в зелений колір...
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01.11.2022 16:32 Ответить
Доведеться звільняти Білорусь від москалів, починаючи з місць підвозу і розміщення ракет.
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01.11.2022 16:43 Ответить
Так-то і росію кілометрів на 300 від кордонів України доведеться звільняти від москалів.
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01.11.2022 16:51 Ответить
Хтось мусить.
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01.11.2022 17:11 Ответить
Здесь только один смысл и для нас урок. 30 лет под санкциями, а баллистические ракеты наклепали немеряно, за дроны тысячами молчу. Вот что значит нацией быть, а не быдлостаном. Уверен, Яо есть тоже, раз носители есть. И все в мире это знают и знали.
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01.11.2022 16:56 Ответить
Всіх падл, кого заїбали кошти на дороги, запрягти й нехай волочать техніку по полю, й з плеч запускають літаки. АРХ М
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01.11.2022 16:57 Ответить
Тебе крейсер мацква зачекався.
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02.11.2022 03:30 Ответить
Знищувати пускові на тереторії білорусі. Іншого варіанта немає.
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01.11.2022 17:08 Ответить
насправді захист є - треба рознести к ху ям іранські ракети на північному кордоні України.. ніхто з притомних Людей в усьому Світі Україну у цьому не засудить
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01.11.2022 17:14 Ответить
ну що ж, будемо сидіти та чекати..., ми ні у відповідь не можемо нічого вистрелити, ні знешкодити це на місті старту, ні запобігти цій передачі.., дуже сумно...
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01.11.2022 17:28 Ответить
АСФАЛЬТ АСФАЛЬТ АСФАЛЬТ
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01.11.2022 17:42 Ответить
Мені щось не зовсім зрозуміло,-45 ракет за вчора збили,а іранські ракети збивати не можливо..Ігнат щось зовсім не пояснив,чому вони такі не вловимі?
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01.11.2022 17:49 Ответить
Вчера были крылатые ракеты, а это - баллистические, там принцип действия другой.
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01.11.2022 18:03 Ответить
Так але була новина, що пентагон не має такої інформації.. Кому вірити? знов зеленим?.. то я пішов тоді маринувати шашлик..
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01.11.2022 20:06 Ответить
Крилаті ракети, які вже навчилися збивати, летять на дозвуковій швидкості, а балістичні - на значно надзвуковій, тим більше на фініші. Зенітні ракети за ними не встигають.
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01.11.2022 18:34 Ответить
ну и что делать?
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01.11.2022 23:02 Ответить
Наступний етап розпллати за зека, злодія і клоуна
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01.11.2022 23:20 Ответить
Знищувати пускові установки.
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01.11.2022 23:50 Ответить
в каспийском море?
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01.11.2022 23:52 Ответить
З Каспійського моря запускають крилаті ракети повітряного або морського базування.
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01.11.2022 23:57 Ответить
откуда будут запускать баллистические, вы в курсе?
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01.11.2022 23:58 Ответить
Прочитай, нарешті, заголовок статті!
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02.11.2022 07:29 Ответить
в заголовке конечно же указаны точные координаты, согласно которым можно последовать вашему гениальному совету по сбиванию пусковых установок
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02.11.2022 21:33 Ответить
Ого, які розумні слова Женя-Женя знає - "координати"! Нахіба тобі такі подробиці? Само будеш їх ліквідувати?
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03.11.2022 00:05 Ответить
Крылатые ракеты летят медленно и их можно сбить любой ракетой воздух-воздух или ракетой земля-воздух. балистические ракеты летят с гиперзвуковой скоростью-быстрее самолетов и многих ракет ПВО. Время за которое их может сбить ПВО это 5-10 секунд. И это может сделать только Петриот причем с вероятностью 60-80% И этот Петриот Украина не получит никогда. США не дают даже более старое ПВО,не дают ракеты на 300 км. США особо ничего не теряет от уничтожения Украины
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01.11.2022 23:18 Ответить
теряют только польша и страны балтии. Поэтому все остальные не чешутся.
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02.11.2022 21:34 Ответить
Так шо, Юра Ігнат, здайомся, чи шо? Це тобі вава-піаніст таку лякалочку поручив закинути у медіа? Одразу після 24.02 не вийшло здати Країну пуйлу, так зара зібралися це зробити? Поясни, будь ласка.
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01.11.2022 18:07 Ответить
А, позвольте полюбопытствовать, что Вам мешает наносить превентивные удары по территории Беларуси (по местам концентрации пусковых установок этих ракет) ? Их же там не для красоты размещают . . .
Боитесь бацьку спровоцировать на открытое вступление в войну ? Так он и так практически обеими ногами в ней. Пару батальйонов плюсом путину даст разве что . . . Всё лучше, чем ракета прилетит в правительственный квартал Киева.
Тем более, что превентивный удар будет не по белорусским войскам, а по российской (де-факто) военной базе - во время войны это легитимная цель для наших военных.

И ещё - если из Беларуси пойдут массовые ракетные удары, а не разовые, как сейчас, то после разгрома этой путинско-лукашенковской банды надо будет официально ставить вопрос о необходимости отодвинуть границу от Киева и Харькова, чтобы увеличить то самое "подлётное время". Полагаю, будет правильным поставить вопрос, что украинско-белорусская граница в будущем должна проходить по трассе (точнее за трассой) Брест - Гомель.
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01.11.2022 18:11 Ответить
Ну а русско-украинская (в аспекте Харькова) - где-то совсем на окраине Белгорода, как минимум
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01.11.2022 18:13 Ответить
@

> позвольте полюбопытствовать, что Вам мешает наносить превентивные удары по территории Беларуси (по местам концентрации пусковых установок этих ракет)

Згідний. Тим більше, що Білорусь не є ядерною державою (поки що).

Все говорить за те, що Україні терміново потрібно оновити свою стратегію продовження цієї війни, та й військову доктрину в цілому.
А саме:

- Відповідати ударами по місцях запуску ворожих ракет і злету їхніх бомбардувальників - незалежно з якої території здійснюється атака
- Досить бути reactive; пора ставати proactive. Маєте вичерпну розвідувальну інформацію, свою і від союзників, то чому ж не нищити ворога в місцях базування?

- Терміново розгорнути виробництво своїх і ліцензійних ракетних систем та іншої зброї на території найближчих союзників.

P.S.
Взагалі складається таке враження, що і Захід, і український уряд є зараз надто оптимістичними відносно перебігів війни і термінів її закінчення. Панує думка, що війна закінчиться у лічені місяці, і це розхолоджує як українське керівництво, так і Захід.

На жаль, це поки що нічим не обгрунтована ілюзія.

Ця війна може затягнутись, борони Боже, і на роки. І для достойного опору на такий тривалий час (вже не кажучи - для перемоги), одного ленд-лізу може не вистачити. Та й політична ситуація у країнах союзників може помінятись по мірі того як війна буде затягуватись.

Тому суспільство повинно наполягати, щоб уряд нарешті здійснив реальні кроки по виробленню своєї зброї. Зброї, яка не буде пов'язана обіцянками не стріляти у ворога, який атакує.

Ааа, скаже хтось ,якщо ми почнемо працювати, то хто ж буде знімати відосики?

Ну щас я вам адын умная вещь скажу, толко вы не абыжайтесь:

- Без відосиків Україна якось переживе. А без зброї - навряд чи.
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01.11.2022 20:21 Ответить
В білорусі вже декілька років є реактивні снаряди, які летять на 300 км- Полонез. Це аналог атакмс, що ми просимо в США, і поки їх ще немає. Як показала практика, реактивні ракети збити наявними засобами неможливо. А Київ, і відповідно і урядовий квартал близько, і лукашенко не побоїться дати команду стерти пів міста в купу будсміття. Ось і мусимо поки не провокувати батьку.
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01.11.2022 22:16 Ответить
Ну давайте чекати, поки іранський Золфагар з Білорусі прилетить в урядовий квартал Києва - буде те саме . . .
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01.11.2022 22:41 Ответить
Ми ще мусимо і політику партнерів враховувати, і першими не починати. Навіть малий час виграти- зараз дорогого варте.Та і немає в нас багато точок у, щоб до всіх обєктів в білорусі дотягтись. Європі вигідно, щоб по нам більше ракет було використано. А руйнування- думаю, що сіменс то же, чи дженерал електрик в очікуванні шалених поставок після війни енергетичного обладнання і великих коштів відповідно.
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01.11.2022 22:52 Ответить
Телемарафон по имени Лохотрон главнее дорог...а голосование за военный бюджет Украины с 2019 года и по сегодня..то мелочи жизни...
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01.11.2022 18:12 Ответить
Нам необходимы ракеты с такой же дальностью уже сейчас. Не обязательно баллистические.
Ленд-лиз работает, или нет?
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01.11.2022 18:44 Ответить
Забудьте... неможна Україні!
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01.11.2022 19:19 Ответить
Для чого срати в коментарях. Нам дають необхідне. А рашка і так кожного дня горить. Кожного дня. Судя по ніку, рашист.
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01.11.2022 22:49 Ответить
жопєнція... нам неможна по рашці стріляти, а вони шо хочуть і чим хочуть валять... так війни не виграються!
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01.11.2022 19:14 Ответить
Надо закатать белорашку в асфальт вместе с ракетами.
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01.11.2022 19:15 Ответить
неможна, ми гуманні!
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01.11.2022 19:20 Ответить
Значит нужно уничтожить на земле....
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01.11.2022 19:28 Ответить
Без ATACAMS діла не буде. І бажано нові підвищеної дальності.
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01.11.2022 19:33 Ответить
Вам же уже объяснили , они б а л л истические , учите физику , траекторию движения мат. точки с переменной массой .
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01.11.2022 19:51 Ответить
Они специально будут ими бить по ТЭЦ зимой в мороз. Если мы не можем их отбить, нам надо сделать менее тяжелыми последствия бомбежек. Организовать пункты обогрева, доставки воды, продовольствия, лекарств. Главное что бы это нас не сломало...
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01.11.2022 20:50 Ответить
Ще краще ідея - обміняти Зе на всіх наших полонених.
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01.11.2022 21:10 Ответить
нам нужно КУПИТЬ системы ПРО и закопать транформаторы под землю, под бетон ещё 4 месяца назад! но это сейчас не на часі, нужно асфальт уложить и в карман разницу закинуть
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01.11.2022 22:13 Ответить
Падумаєш ракєти, Зе сказав що ми сільниє і що ми вистоємо 😬
Зємарафон брехати не може, то ж святе 🤡
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01.11.2022 21:09 Ответить
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01.11.2022 21:32 Ответить
треба більше асфальту, а ПРО почекаємо коли хтось подарує, головне гучніше кричати, що нам всі щось винні і що нас вбивают, замість того, щоб ПІД ЧАС ВІЙНИ НА ЗНИЩЕННЯ взяи і купити потрібне нам, замість відмивання бабла на асфальті мародери *****
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01.11.2022 22:12 Ответить
Проєкт бюджету на 2023р на ракетну програму виділили 0,0, зато на асфальт мільйони. Вот і вся стратегія.
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01.11.2022 23:18 Ответить
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02.11.2022 07:23 Ответить
Массово клепать ударные бпла дальнего радиуса действия
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02.11.2022 01:58 Ответить
Придётся утюжить места расположения, если начнут копошиться.
Чтобы не успели развернуть.
Лукич не обидится.
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02.11.2022 02:24 Ответить
Захист є - треба наносити ураження в місцях дислокації та зберігання цих ракет. Скільки можна "заглядати в очі" лукашенкі і соромитися знищувати русню і їх техніку в "беларусії"?. Треба навіть іще в Ірані все це знищувати. У нас же є союзникі з відповідними можливостями?
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02.11.2022 08:33 Ответить
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