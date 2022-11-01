Россия планирует разместить иранские ракеты на северной границе Украины. Против них у нас нет защиты, - Игнат
Иранские баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, предположительно разместят на северной границе Украины.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат во время брифинга в Media Center Ukraine – Ukrinform, сообщает Цензор.НЕТ.
"Дальность в 300 км одной ракеты, другой - 700 км. Это баллистические ракеты. Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые у нас есть на вооружении. У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной", – сообщил он.
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Все должно быть уже готово для мгновенного, незамедлительного ответа. Притом без особых убытков. Например, приехать на химарсе, навести ракеты на аммиачный завод. Затем перегрузить ракеты в тубусы какие-то, оставить в общем для запуска 1-2 необходимых команды на генератор сигнала, ну там смотря что и как управляется, обычно американская техника довольно простая с точки зрения алгоритмов и шифрования. И саму установку забрать, а ракеты готовы к запуску с земли из стационарной позиции, конечно накрыты ангаром или хотя бы масксетью с пенопластом над ней.
Именно уничтожить все доходные и инфраструктурные объекты, вызвать хаос и уже так или иначе устроить кипишь на фоне недовольства. У бульбашей есть может быть 200 или 300 мощных ракет из С-400, то есть нам надо 200-300 авиамоделей, которые впитают эти ракеты. Уже должны быть готовы на катапульте 500 таких самолетиков, без камер и всего, просто мишени на радаре. Уже это должно быть, чтобы мы могли успешно наносить ракетные удары куда захотим и также запускать дроны.
Боитесь бацьку спровоцировать на открытое вступление в войну ? Так он и так практически обеими ногами в ней. Пару батальйонов плюсом путину даст разве что . . . Всё лучше, чем ракета прилетит в правительственный квартал Киева.
Тем более, что превентивный удар будет не по белорусским войскам, а по российской (де-факто) военной базе - во время войны это легитимная цель для наших военных.
И ещё - если из Беларуси пойдут массовые ракетные удары, а не разовые, как сейчас, то после разгрома этой путинско-лукашенковской банды надо будет официально ставить вопрос о необходимости отодвинуть границу от Киева и Харькова, чтобы увеличить то самое "подлётное время". Полагаю, будет правильным поставить вопрос, что украинско-белорусская граница в будущем должна проходить по трассе (точнее за трассой) Брест - Гомель.
> позвольте полюбопытствовать, что Вам мешает наносить превентивные удары по территории Беларуси (по местам концентрации пусковых установок этих ракет)
Згідний. Тим більше, що Білорусь не є ядерною державою (поки що).
Все говорить за те, що Україні терміново потрібно оновити свою стратегію продовження цієї війни, та й військову доктрину в цілому.
А саме:
- Відповідати ударами по місцях запуску ворожих ракет і злету їхніх бомбардувальників - незалежно з якої території здійснюється атака
- Досить бути reactive; пора ставати proactive. Маєте вичерпну розвідувальну інформацію, свою і від союзників, то чому ж не нищити ворога в місцях базування?
- Терміново розгорнути виробництво своїх і ліцензійних ракетних систем та іншої зброї на території найближчих союзників.
P.S.
Взагалі складається таке враження, що і Захід, і український уряд є зараз надто оптимістичними відносно перебігів війни і термінів її закінчення. Панує думка, що війна закінчиться у лічені місяці, і це розхолоджує як українське керівництво, так і Захід.
На жаль, це поки що нічим не обгрунтована ілюзія.
Ця війна може затягнутись, борони Боже, і на роки. І для достойного опору на такий тривалий час (вже не кажучи - для перемоги), одного ленд-лізу може не вистачити. Та й політична ситуація у країнах союзників може помінятись по мірі того як війна буде затягуватись.
Тому суспільство повинно наполягати, щоб уряд нарешті здійснив реальні кроки по виробленню своєї зброї. Зброї, яка не буде пов'язана обіцянками не стріляти у ворога, який атакує.
Ааа, скаже хтось ,якщо ми почнемо працювати, то хто ж буде знімати відосики?
Ну щас я вам адын умная вещь скажу, толко вы не абыжайтесь:
- Без відосиків Україна якось переживе. А без зброї - навряд чи.
Ленд-лиз работает, или нет?
Зємарафон брехати не може, то ж святе 🤡
Чтобы не успели развернуть.
Лукич не обидится.