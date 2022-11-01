Россия планирует разместить иранские ракеты на северной границе Украины. Против них у нас нет защиты, - Игнат

Иранские баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, предположительно разместят на северной границе Украины.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат во время брифинга в Media Center Ukraine – Ukrinform, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дальность в 300 км одной ракеты, другой - 700 км. Это баллистические ракеты. Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые у нас есть на вооружении. У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной", – сообщил он.

Читайте: IRIS-T сегодня сработала со 100% результатом. Но для защиты Украины нужно больше, - Воздушные силы