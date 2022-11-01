После введения визовых ограничений поток россиян в Латвию сократился более чем на треть

С 19 сентября, когда по решению латвийского правительства вступили в силу визовые ограничения для граждан Российской Федерации, их поток в Латвию сократился на 34%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

В частности, сообщается, что согласно данным Государственной пограничной охраны Латвии, с 19 сентября российско-латвийскую и белорусско-латвийскую границы пересекли 10 687 граждан россии, но только те лица, которые соответствуют исключениям, установленным в постановлении правительства.

Только 14% из них въехали в Латвию на основании виз категории C или D, еще 41% являются обладателями вида на жительство в Латвии, среди них члены семей граждан Латвии, студенты, работающие в Латвии, и лица, въезд которых связан с рабочими потребностями или гуманитарными соображениями.

Почти половина граждан россии, пересекших внешнюю границу, пользуются визами или видами на жительство, выданными другими странами, а это означает, что Латвия не является страной назначения для этих лиц, а используется для транзита в другие страны Европейского союза.

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На прошлой неделе во въезде в Латвию на основании решения Кабинета министров, а также по иным обстоятельствам было отказано 33 россиянам, а с 19 сентября – 302 гражданам России.

Как сообщалось, страны Балтии и Польша запретили въезд для граждан Российской Федерации з туристическими шенгенскими визами с 19 сентября. Позже их примеру последовали Финляндия и Чехия.

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