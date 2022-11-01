ДТЭК опубликовал обновленные графики стабилизационных отключений в Киеве: свет не обязательно будут выключать на 12 часов
ДТЭК "Киевские электросети" обновил графики стабилизационных отключений электроэнергии. Ситуация до сих пор остается сложной, поэтому НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК вынуждены проводить стабилизационные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ДТЭК "Киевские электросети"
Обновленные графики отключения учитывают опыт предыдущих 3 недель отключений и обратную связь от клиентов. Они будут действовать по следующим принципам:
Опубликованные графики – это графики возможных отключений, позволяющих подготовиться к отключению света, если у НЭК "Укрэнерго" будет необходимость сбалансировать энергосистему. В графиках указаны всего 3 возможных временных промежутка, когда для каждого адреса может отключаться электроэнергия. Энергетики делают все возможное, чтобы отключение каждого адреса длилось не более 4 часов.
В энергокомпании объясняют, что опубликованные три очереди не означают, что свет по одному адресу будет отсутствовать в течение всех временных промежутков. Если энергосистема будет работать корректно – отключения вообще не будут применяться.
Графики составлены на основе тех объемов, которые необходимы НЭК "Укрэнерго", чтобы сбалансировать энергосистему. Отключения одной группы в рамках стабилизационного графика рассчитаны на сокращение потребления до 250 МВт.
Если есть распоряжение сократить потребление более чем на 250 МВт, то отключения становятся экстренными. В таком случае график бездействует. О применении экстренных отключений клиентов будут предупреждать.
Также для более равномерного отключения среди клиентов в графике расширен список адресов, к которым используются стабилизационные отключения. Исключение – объекты критической инфраструктуры города и дома, питающиеся от тех же электролиний. Если вы не нашли своего адреса в графике отключения, сообщите через форму обратной связи ДТЭК.
Если свет не появился через 4 часа с момента отключения – это может означать необходимость продлить сроки устранения аварийной ситуации, которые участились из-за применения стабилизационных отключений. О таких случаях просят сообщать через чатбот ДТЭК "Киевские электросети" в Telegram и Viber и в личных сообщениях страницы Facebook.
Стабилизационные отключения необходимы для того, чтобы обеспечить работу энергосистемы Украины, которая подверглась и продолжает подвергаться массированным атакам.
Актуальный график можно найти на сайте ДТЭК "Киевские электросети". Инструкция использования размещена непосредственно на графике.
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Якщо ви, курви, хотіли, аби ми здалися, то не треба було влаштовувати різню в Бучі і тд. А тепер ви нам тупо не лишили вибору, бо варіанта є всього два: або боротися до кінця за будь-яких умов, або здохнути в ваших катівнях. Так що, суки, готуйте пляшки, бо ЗСУ вже близько! А ми й без світла вас повбиваємо.