На боевом дежурстве в Черном море находятся семь вражеских кораблей. ИНФОГРАФИКА

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море семь вражеских кораблей. среди которых нет носителей крылатых ракет.

Об этом сообщает ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 01.11.2022:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 0 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 0 ракет;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 3 кораблей и катеров;

в Средиземном море – 13 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр".

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