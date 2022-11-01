На боевом дежурстве в Черном море находятся семь вражеских кораблей. ИНФОГРАФИКА
Россия держит на боевом дежурстве в Черном море семь вражеских кораблей. среди которых нет носителей крылатых ракет.
Об этом сообщает ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на 01.11.2022:
- в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 0 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 0 ракет;
- в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 3 кораблей и катеров;
- в Средиземном море – 13 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр".
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