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Favbet передал на фронт очередной пикап в рамках проекта "Прокачка авто для ВСУ"

фавбет

Группа компаний Favbet и Favbet Foundation передали для нужд Вооруженный сил Украины еще один пикап Mitsubishi L200 в рамках проекта "Прокачка авто для ВСУ".

Авто полностью технически переоборудовано и адаптировано к работе на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Пикап доставлен подразделению Вооруженных сил Украины, выполняющему боевые задачи на территории Харьковской области.

В рамках проекта Favbet и Favbet Foundation планируют приобрести и прокачать для ВСУ 10 автомобилей за 4 месяца. Впрочем, уже сейчас сбор и ремонт идут со значительным опережением графика благодаря тысячам неравнодушных украинцев.

На сегодня 95% проектов благотворительного фонда Favbet Foundation направлены на поддержку ВСУ и украинских граждан.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

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и еще ...
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Казахская диаспора в Британии передала украинским военным 11 пикапов,

https://www.youtube.com/watch?v=0PI1KjZX6eI&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ

Как пишут журналисты, казахи, передавшие авто для ВСУ, сказали, что это "тоже их война".

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01.11.2022 17:59 Ответить
Аплодирую стОя!
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01.11.2022 18:03 Ответить
Bravo! Якщо, не помиляюсь, це посольська вулиця біля Холланд Парк.
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01.11.2022 18:56 Ответить
Хто б міг подумати! Стільки піару на крихтах зі столу!
https://antikor.com.ua/ru/articles/572260-favbet_andreja_matjuhi_prodolhaet_rabotatj_v_rossii_i_tsinichno_piaritsja_na_ukrainskoj_armii
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01.11.2022 18:03 Ответить
Один пікапчик передали нашим військовим і наразі банкують
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01.11.2022 18:09 Ответить
тех долбней, что играют с букмекерами кто то заставляет ? Если они хоть мизер, со своих идиотов кинут на ЗСУ, то это плохо ?
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02.11.2022 03:08 Ответить
Цей пікап Mitsubishi L200 потрібно пильнувати , щоби Тимошенко
або інша братва залених його не привласнили 🙁
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01.11.2022 18:05 Ответить
💯
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01.11.2022 21:54 Ответить
 
 