Favbet передал на фронт очередной пикап в рамках проекта "Прокачка авто для ВСУ"
Группа компаний Favbet и Favbet Foundation передали для нужд Вооруженный сил Украины еще один пикап Mitsubishi L200 в рамках проекта "Прокачка авто для ВСУ".
Авто полностью технически переоборудовано и адаптировано к работе на передовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Пикап доставлен подразделению Вооруженных сил Украины, выполняющему боевые задачи на территории Харьковской области.
В рамках проекта Favbet и Favbet Foundation планируют приобрести и прокачать для ВСУ 10 автомобилей за 4 месяца. Впрочем, уже сейчас сбор и ремонт идут со значительным опережением графика благодаря тысячам неравнодушных украинцев.
На сегодня 95% проектов благотворительного фонда Favbet Foundation направлены на поддержку ВСУ и украинских граждан.
При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.
Пожалуйста, подождите...
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Казахская диаспора в Британии передала украинским военным 11 пикапов,
https://www.youtube.com/watch?v=0PI1KjZX6eI&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ
Как пишут журналисты, казахи, передавшие авто для ВСУ, сказали, что это "тоже их война".
https://antikor.com.ua/ru/articles/572260-favbet_andreja_matjuhi_prodolhaet_rabotatj_v_rossii_i_tsinichno_piaritsja_na_ukrainskoj_armii
або інша братва залених його не привласнили 🙁