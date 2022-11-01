В РФ осталась только нефть, остальную экономику Путин уничтожил, - советник Белого дома Хохштейн
Российский диктатор Владимир Путин разрушил экономику своего государства, начав полномасштабную войну против Украины.
Об этом заявил специальный координатор президента США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Нефть – это единственное, что у них осталось в экономике. Путин уничтожил остальную экономику", - отметил он.
"Все, что у них осталось, это то, что добывается из-под земли. Он больше не будет продавать свой газ Европе, поэтому у него остается только нефть, это то, что финансирует эту войну", - добавил Хохштейн.
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+13 Злий Грицько
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+7 Вася Шевченко #371210
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У РФ залишилася лише нафта, решту економіки Путін всрав.
таке враження що всі сподіваються лише на українського давида що завалить лапотного голіафа.
Помню как все эксперты хором пели весной мол "летом вообще там жопа будет, а дальше то и говорить нечего". А сейчас уже никто и не вспоминает это.
Ми шо лохі кацапам нафту помогати продавати?
Щоб вона за ті гроші потім нас вбивала.
симбиоз так себе... но он есть
А китайцям і індусам сказати: "Або ви торгуєте з нами (Заходом), або з росією"