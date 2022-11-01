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Новости Война
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В РФ осталась только нефть, остальную экономику Путин уничтожил, - советник Белого дома Хохштейн

путін

Российский диктатор Владимир Путин разрушил экономику своего государства, начав полномасштабную войну против Украины.

Об этом заявил специальный координатор президента США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Нефть – это единственное, что у них осталось в экономике. Путин уничтожил остальную экономику", - отметил он.

"Все, что у них осталось, это то, что добывается из-под земли. Он больше не будет продавать свой газ Европе, поэтому у него остается только нефть, это то, что финансирует эту войну", - добавил Хохштейн.

Читайте также: "Путин не прав": Трасс призвала Европу поставить крест на российских энергоносителях

Автор: 

нефть (1918) россия (95569) США (26687) экономика (3880)


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Топ комментарии
+13
Так треба домовлятись з шейхами та опустити ціну нафти до плінтуса, як це було зроблено з совком за Афганістан. Через 10 років совка нестало.
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01.11.2022 16:45
+11
якщо серйозно то російська економіка прекрасно почувається, падіння мізерне бо увесь світ тупо вдає боротьбу з росією санкціями тоді як кожна країна для себе позалишали шпаринки щоб санкції обходити.

таке враження що всі сподіваються лише на українського давида що завалить лапотного голіафа.
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01.11.2022 16:50
+7
у ***** есть еще "джокеры"... тот же Иран, Корея...северная (и по мелочи : бульбопюрер и несколько угольков и пара-тройка среднеазиатов) плюс неопределившийся хитрожелтый Китай...
симбиоз так себе... но он есть
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01.11.2022 16:54
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А чмобики? А свиноматки, что еще чмобиков нарожают?
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01.11.2022 16:45 Ответить
Чмобіки і свиноматки то біомусор. Вони не мають жодної цінності не то, що в світі, вони непотріб в московії. Тут мова йде про те, що залишить по собі усобший. Про цінності.
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01.11.2022 19:20 Ответить
Это тоже ресурс, мобилизационный. И нам еще предстоит поработать, чтобы и он зник
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01.11.2022 20:06 Ответить
Так треба домовлятись з шейхами та опустити ціну нафти до плінтуса, як це було зроблено з совком за Афганістан. Через 10 років совка нестало.
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01.11.2022 16:45 Ответить
А поки що реальність така
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01.11.2022 18:02 Ответить
Венесуелу розконсервувати!
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01.11.2022 18:15 Ответить
Там свій Путін ,і то всі розуміють
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01.11.2022 21:36 Ответить
Но пока нефть увы нужна. Не нужна она будет после 2035г. Но до него еще добраться нужно.
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01.11.2022 16:47 Ответить
Доля россии на рынке нефти 10%.
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01.11.2022 18:21 Ответить
Все-равно это очень много миллиардов в абсолютных числах.
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01.11.2022 18:43 Ответить
Да, но добыча без западного оборудования будет падать. Ещё б санкции навалить, было бы норм
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02.11.2022 10:25 Ответить
у ІДІЛ є пару вишок нафтових, і вони кожен день качають на 1 млн доларів - завдяки цьому вони воюють і воюють... кацапи ж мають сотні міліонів доларів... війна на довго, дуже довго, на роки...
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01.11.2022 16:48 Ответить
заголовок неправильний, треба отак...

.

У РФ залишилася лише нафта, решту економіки Путін всрав.
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01.11.2022 16:48 Ответить
якщо серйозно то російська економіка прекрасно почувається, падіння мізерне бо увесь світ тупо вдає боротьбу з росією санкціями тоді як кожна країна для себе позалишали шпаринки щоб санкції обходити.

таке враження що всі сподіваються лише на українського давида що завалить лапотного голіафа.
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01.11.2022 16:50 Ответить
До нас завітав серйозний економічний аналітик, який спеціалізується на засрашкі. Вітаємо.👏
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01.11.2022 17:00 Ответить
Тоже хотел об этом упомянуть. Чего то не слышно особо воя с болот по этому поводу.
Помню как все эксперты хором пели весной мол "летом вообще там жопа будет, а дальше то и говорить нечего". А сейчас уже никто и не вспоминает это.
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01.11.2022 17:06 Ответить
З іншої сторони, є серйозна вірогідність того, що всі нарасіські експерди потрапили в ряди чмобіків і тепер кабздону розказують свої експертні висновки... бо ж наче була інфа що в першу чергу мобілізували нарасісі нєсагласних і дюже умних...
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01.11.2022 17:08 Ответить
"Помню как все эксперты..." - прошу список усіх експертів.
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01.11.2022 19:01 Ответить
язиком дітовбивць не гавкаю, пн, лапоть.
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02.11.2022 00:02 Ответить
Не все так радужно у кацапов, больше всего они себе сами навредили мобилизацией. Процесс инертен, но неотвратим.
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01.11.2022 20:37 Ответить
у кацапів, з ринком збуту нафти в ЄС також не все гаразд - з 05.12.2022 року у кацапів залишиться 10% ринку трубопровідної нафти який був у них до 24.02ю2022 року - Угорщина пролобіювала поставки через нафтопровід "Дружба" !!! танкерної нафти в ЄС у них вже немає !!!
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01.11.2022 16:52 Ответить
Дай дружбу можна закрити.
Ми шо лохі кацапам нафту помогати продавати?
Щоб вона за ті гроші потім нас вбивала.
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01.11.2022 18:25 Ответить
у ***** есть еще "джокеры"... тот же Иран, Корея...северная (и по мелочи : бульбопюрер и несколько угольков и пара-тройка среднеазиатов) плюс неопределившийся хитрожелтый Китай...
симбиоз так себе... но он есть
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01.11.2022 16:54 Ответить
Тиждень тому була в американській пресі була стаття, що путінські гаманці переналаштувалися та обходять санкції.
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01.11.2022 17:00 Ответить
Санкци обходят...к примеру через Узбекистан и Грузию...
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01.11.2022 17:15 Ответить
Те ж саме можна було би сказати і про Іран, але ж...
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01.11.2022 17:15 Ответить
а в ********* была оказывается экономика?!
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01.11.2022 17:18 Ответить
Нафта в обмін на русскій язик...
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01.11.2022 17:19 Ответить
Я переконаний що тут сидять виключно економісти , фінансисти і аналітики . Але ви крапаль забуваєте що пині треба з цієї доляхи від нафти платити нємєрєній кількості дармоїдів у вигляді поліції і тд. вчителі і медики потерплять . Ну і дань кадирці тоже ніхто не відміняв
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01.11.2022 17:59 Ответить
є ще така штука як обладнання забугорне , яке має властивість зношуватись , ну але то таке
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01.11.2022 18:02 Ответить
расшифровка фамилии плешивого от самих путинских генералов - программа утилизации территорий и населения . первые в очереди на утилизацию естественно солдаты орколенда. сам гаденыш спит в теплом бункере
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01.11.2022 18:05 Ответить
Європа приймає ембарго на нафту.

А китайцям і індусам сказати: "Або ви торгуєте з нами (Заходом), або з росією"
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01.11.2022 18:14 Ответить
Качать нефть можно только если промыслы не сгорели.
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02.11.2022 02:14 Ответить
 
 