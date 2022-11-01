Завтра на троллейбусных маршрутах Киева будут работать автобусы, это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему, - Кличко

На троллейбусных маршрутах Киева будут работать автобусы для того, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"С завтрашнего дня, со 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах столицы будут работать автобусы. Делаем это, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и экономить электричество.

Спасибо киевлянам, которые сознательно относятся к ситуации и экономят электроэнергию дома и на рабочих местах", - подчеркнул глава города.

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