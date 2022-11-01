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США предоставят Украине системы ПВО VAMPIRE в дополнение к восьми NASAMS, - Пентагон
США намерены передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а также установки по борьбе с беспилотниками VAMPIRE.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, сообщили в Пентагоне.
Высокопоставленный сотрудник Минобороны США сказал на брифинге, что речь идет "о восьми ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами", и уточнил, что "два из них будут в Украине в самом ближайшем будущем, а еще шесть передадут несколько позже".
Он добавил, что в состав военной помощи войдут также средства ПВО, ориентированные на противодействие беспилотникам, в том числе VAMPIRE, и другие радиолокационные системы, так как для Украины "угроза БПЛА прямо сейчас является весьма серьезной".
Топ комментарии
+53 Александр Чуднивец #474549
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+32 Старый зольдат
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+31 metal35
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7h
Замість купити нормальний безпілотник "Сокіл-300" шо в'*** по мацкві, купують мильниці Арахамії на 60 кілометрів
НО!
Разница в том, что кацапы быстро запрягает и едет сами х..й знает куда выпучив беньки, до ближайшего оврага, а Запад запрягает не спеша, следую инструкции, и ВСЕГДА приезжает туда, куда наметил приехать.
"компании понадобится девять месяцев, чтобы доставить системы в осажденную страну".
А у нас еще впереди "Араш-2", и у него и скорость повыше, и б\ч побольше.
https://defence-ua.com/news/u_pentagoni_rozpovili_chomu_vbivtsi_droniv_vampire_zjavljatsja_u_zsu_lishe_u_seredini_2023_roku-9509.html А это вам сегодняшняя ссылочка для вашего оптимистического ГШ.
Видимо, вы в своё время переслушали вышеупомянутых персонажей.
мало того, я даже не уверен что их поставят в этом месяце, потому что еще в августе представитель L3Harris Пол Свиргош на голубом глазу заявил, что
"компании понадобится девять месяцев, чтобы доставить системы в осажденную страну".
Просто поразительно, какие мудаки сюда пишут (((
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱👍
Як там до речі свічблейд 600?
"... на боці України воювали вампіри, вони нищіли дронів, що воювали на боці расєян. Також українці у військовий спосіб застосовували різноманітні квіти - піони, акації, гіацинти тощо. До цього часу точаться дискусії, чому використання квітів українцями мало спрямовану летальну дію, тоді як племена на північ від України квітами нічого не здобули..."