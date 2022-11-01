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США предоставят Украине системы ПВО VAMPIRE в дополнение к восьми NASAMS, - Пентагон

vampire

США намерены передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а также установки по борьбе с беспилотниками VAMPIRE.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, сообщили в Пентагоне.

Высокопоставленный сотрудник Минобороны США сказал на брифинге, что речь идет "о восьми ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами", и уточнил, что "два из них будут в Украине в самом ближайшем будущем, а еще шесть передадут несколько позже".

Он добавил, что в состав военной помощи войдут также средства ПВО, ориентированные на противодействие беспилотникам, в том числе VAMPIRE, и другие радиолокационные системы, так как для Украины "угроза БПЛА прямо сейчас является весьма серьезной".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Лукашенко передал армии РФ еще 20 единиц военной техники, - "Беларускі Гаюн". ВИДЕО

ПВО (2753) Пентагон (1460) США (26687)


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Топ комментарии
+53
Амерам-черговий респект...
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01.11.2022 17:01
+32
Сейчас для производителей и разработчиков техники и вооружения золотой время. Любой прототип можно опробовать на парашниках и их аналоговнетах.
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01.11.2022 17:15
+31
Спасибо США
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01.11.2022 17:15
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Амерам-черговий респект...
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01.11.2022 17:01 Ответить
ЗЕ з "слугами" та Кварталом - Ганьба!!!!
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01.11.2022 18:30 Ответить
troll
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01.11.2022 19:54 Ответить
@newstop_us

·

7h

Замість купити нормальний безпілотник "Сокіл-300" шо в'*** по мацкві, купують мильниці Арахамії на 60 кілометрів
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02.11.2022 04:19 Ответить
А где вы взяли такие характеристики Сокіла и уверенность, что срашане не знают как его "подавить"?
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02.11.2022 10:46 Ответить
та шарки от обезьяны ара-хама лучше конечно
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02.11.2022 10:57 Ответить
Спасибо США
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01.11.2022 17:15 Ответить
Сейчас для производителей и разработчиков техники и вооружения золотой время. Любой прототип можно опробовать на парашниках и их аналоговнетах.
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01.11.2022 17:15 Ответить
Краще провести випробування АБСОЛЮТНО усіх прототипів на параші, бо скоро загнеться!
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01.11.2022 17:19 Ответить
тільки починати треба було 8 місяців тому..., а ще краще 8 років тому
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01.11.2022 17:19 Ответить
Запад инертен.
НО!
Разница в том, что кацапы быстро запрягает и едет сами х..й знает куда выпучив беньки, до ближайшего оврага, а Запад запрягает не спеша, следую инструкции, и ВСЕГДА приезжает туда, куда наметил приехать.
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01.11.2022 17:23 Ответить
Кацапы не быстро запрягают, они просто запряжены на постоянной основе и в шорах.
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01.11.2022 18:30 Ответить
Да кацапы рукожопые что и запрягвто то не умеют. Впрочем, ге будем ломать копья, я просто перефразировал сраную, пардон, старую кацапскую поговорку.
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01.11.2022 18:38 Ответить
Ой, простите, забыл добавить, шо кацап таки запрягает с бодуна. ВСЕГДА с бодуна.
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01.11.2022 17:26 Ответить
наконец-то! Хорошо подумали месяц, и решили таки дать "вампиров" через два месяца после доклада своей разведи о поставках кацапам мотопедов.
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01.11.2022 17:19 Ответить
А вы уверенны, что именно так и была, а не сначала зашло в Украину для ВСУ а уж потом, через недельку, рассказали о намерениях поставить?
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01.11.2022 17:25 Ответить
мало того, я даже не уверен что их поставят в этом месяце, потому что еще в августе представитель L3Harris Пол Свиргош на голубом глазу заявил, что
"компании понадобится девять месяцев, чтобы доставить системы в осажденную страну".
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01.11.2022 17:47 Ответить
Есть подозрение, что этот голубой глаз подмигнул из пятиугольного домика)
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01.11.2022 18:28 Ответить
А на чем жиждеться эта ваша уверенность? Поделитесь источниками информации.
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01.11.2022 18:41 Ответить
зиждется на том, что он в августе прямо своим ртом сказал - весна 23-го года. А для закрыть проблему конкретно с мотопедами - так для этого не надо придумывать вундервафли, а просто снять с хранения М163VADS, которых по количеству хватит раздать на все райцентры Украины (и это не считая прицепных в версии М167). А боеприпасов 20х102 в мире вообще как говна. Но нет! нам же нужна вундервафля, ну, минимум спутник какой-нибудь... за всё время **** с этими шахедами можно было выпросить десяток "центурионов", и подготовить расчеты - а это гарантировано десять закрытых от мотопедов крупных энергетических объектов, которые могли бы остаться целыми. Или мы надеемся что АВВ будет нам каждую неделю отгружать трансформаторы, а котлы зимой мы будем менять за три недели??
А у нас еще впереди "Араш-2", и у него и скорость повыше, и б\ч побольше.
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01.11.2022 22:25 Ответить
Да вам прямая дорога в ГШ ВСУ! На крайний случай в штаб батальона! С такими то способностями в анализам, уровнем осведомлённости во всех вопросах и глубиной знаний которые просто изумляют!
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02.11.2022 02:33 Ответить
когда у вас будет свой ГШ - обращайтесь.
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02.11.2022 03:18 Ответить
Не не не, упаси Бог, в своё ГШ, я таких, как вы "специалистов" не приглашаю. Вы к Кузьмуку попроситесь. Ну, к тому, что имеет от офицеров МО и ГШ тех времён его "руководства" Армией, погоняло "Собакевич" и фуражку класса "Аэродром". Это самое оно для вас.
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02.11.2022 03:37 Ответить
да я бы к вам и не пошел бы, судя по нику вы еще на мемуарах рокоссовского воспитывались.
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02.11.2022 04:00 Ответить
А как же, читал. И Малиновского, и Малая земля Брежнева. Времена были такие. А потом, когда возможность появилась, после 1991 года, читал Манштейна, Гальднера, мемуары Н. Махно, и много другого ранее недоступного, и тут бац, произошла переоценка, короче, все что говорил на счет познания Истины Декарт.
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02.11.2022 08:06 Ответить
Вы Декарта знаете? Не лично конечно, а кто это такой слышали? Нет? так загуглите - Рене Декарт.
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02.11.2022 08:19 Ответить
А вы наверное не читали и не читаете. Слушаете Пионтковского с Невзоровым и Якрвину с Ждановым?
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02.11.2022 08:08 Ответить
Перечисленных вами персонажей я даже в лицо не узнаю, даже если в лифте столкнусь (ну, разве что кроме невзорова, которого помню по Вильнюсу).
https://defence-ua.com/news/u_pentagoni_rozpovili_chomu_vbivtsi_droniv_vampire_zjavljatsja_u_zsu_lishe_u_seredini_2023_roku-9509.html А это вам сегодняшняя ссылочка для вашего оптимистического ГШ.
Видимо, вы в своё время переслушали вышеупомянутых персонажей.
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02.11.2022 18:47 Ответить
Ну, Вашингтон пояснил почему. А, вам что то в этом объяснении не понятно? К слову, этот сайт я также читаю.
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02.11.2022 19:12 Ответить
непонятно было вам в моём вчерашнем комменте:

мало того, я даже не уверен что их поставят в этом месяце, потому что еще в августе представитель L3Harris Пол Свиргош на голубом глазу заявил, что
"компании понадобится девять месяцев, чтобы доставить системы в осажденную страну".
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02.11.2022 19:25 Ответить
В нас на озброєнні вже є Вампіри як що що, досить нити. Не було би узурпації влади в країни, все було б швидше. По останнім голосуванням в ООН взагалі не видно що ми вважаємо США своїм союзником.
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01.11.2022 18:28 Ответить
владу у нас вибирають виборці - так влаштована демократія. Але демократія не зобов'язана перетворювати громадян на розумних і освічених. Якщо хтось хоче бути дурнем, той має право ним лишитися. Але майте на увазі, що наступні революції\війни відбуватимуться через великий розрив не між багатими і бідними, а між розумними і тупими. тому, коли тупі люди збираються у великі групи, це і приводить до таких наслідків, які ми бачимо сьогодні.
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01.11.2022 22:40 Ответить
Подавай петицию на отказ, наберешь 25 тысяч, Боневтик отошлет их назад...
Просто поразительно, какие мудаки сюда пишут (((
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01.11.2022 22:20 Ответить
я тебя еще не посылал сегодня?
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01.11.2022 22:26 Ответить
Беларусь фактически воюет с Украиной ( фактически убивает мирное население российскими ракетами). Если Украина не уничтожит( нужно умолять о ракетах с дальностью до500 км), то Беларусь будет убивать нас дронами, баллистическими ракетами , теперь уже иранскими ракетами. Все закончится для Белорусии плохо - но нужно ускорить процесс- атаковать аэродромы, нефтеперегонные заводы.,базы, скопление техники- все это убьёт тысячи мирных граждан, сильно дорогая цена ,, молчания,,
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01.11.2022 17:36 Ответить
Нужно в первую очередь уничтожить мозырьский нпз-это будет очень больно для лукашенки и кроме огромных финансовых потерь-белорусска не сможет заправлять топливом свои и парашкинские танки
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01.11.2022 18:23 Ответить
Мне 67 лет. Записался в тероборону 26 февраля , хотя мог ,, сдрыстнуть,,
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01.11.2022 19:35 Ответить
Вы же осознаете, что чтобы "ускорить процесс", вам нужно для начала переместиться из комментариев в военкомат?
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01.11.2022 18:25 Ответить
Я ответил- мне 67 лет и 26 февраля я уже был в военкомате и записался в тероборону. Так понимаю, что свою задницу вы спрятали надежно или являетесь ботом - провокатором
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01.11.2022 20:23 Ответить
Тестирование в Севастополе прошли...морской дрон круче Комаров Небензи😛
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱👍
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01.11.2022 17:41 Ответить
США - это наш супергерой!
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01.11.2022 17:49 Ответить
Это надо было делать летом. Пуйло прекрасно все это знает и постарается как можно быстрее уничтожить инфраструктуру Украины пока она еще нормально не прикрыта Западным ПВО. От этого и стреляет самыми высокоточными ракетами что у него есть-хоть их очень мало и приходится расходовать даже этого года выпуска. А невыскоточных у его еще более 700 штук+несколько тыс С300(но у них дальность у С300 всего 90 км)
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01.11.2022 18:06 Ответить
Путлер ставит перед своей армией невыполнимые цели, в этом его основная ошибка, как главнокомандующего.
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01.11.2022 18:27 Ответить
Окей. Коли? Та в якій кількості? Хоча би більше сотні комплексів буде?

Як там до речі свічблейд 600?
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01.11.2022 19:19 Ответить
Коли нададуть змiниться на надали?
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01.11.2022 19:46 Ответить
браво.
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02.11.2022 03:21 Ответить
Уявіть 3022 рік, лекція з історії та міфів Давньої Європи:

"... на боці України воювали вампіри, вони нищіли дронів, що воювали на боці расєян. Також українці у військовий спосіб застосовували різноманітні квіти - піони, акації, гіацинти тощо. До цього часу точаться дискусії, чому використання квітів українцями мало спрямовану летальну дію, тоді як племена на північ від України квітами нічого не здобули..."
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04.11.2022 21:21 Ответить
 
 