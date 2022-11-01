США предоставят Украине системы ПВО VAMPIRE в дополнение к восьми NASAMS, - Пентагон

США намерены передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а также установки по борьбе с беспилотниками VAMPIRE.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, сообщили в Пентагоне.

Высокопоставленный сотрудник Минобороны США сказал на брифинге, что речь идет "о восьми ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами", и уточнил, что "два из них будут в Украине в самом ближайшем будущем, а еще шесть передадут несколько позже".

Он добавил, что в состав военной помощи войдут также средства ПВО, ориентированные на противодействие беспилотникам, в том числе VAMPIRE, и другие радиолокационные системы, так как для Украины "угроза БПЛА прямо сейчас является весьма серьезной".

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