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В ноябре у нас будет больше прогресса в усилении ПВО, чем за последние восемь лет, - Шмыгаль

шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что прогресс в усилении противовоздушной обороны за октябрь-ноябрь будет больше, чем за восемь лет с начала агрессии России против Украины.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Часть противодействия российским планам - это усиление противовоздушной обороны. За октябрь-ноябрь у нас в этом вопросе будет больше прогресса, чем за последние восемь лет. Спасибо партнерам, что наконец-то услышали наши аргументы", - сказал Шмигаль.

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Он также выразил надежду на ускорение поставок обещанных систем для защиты всех энергообъектов нашего государства.

ПВО (2753) Шмыгаль Денис (2684)


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Топ комментарии
+22
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01.11.2022 17:23
+21
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01.11.2022 17:28
+20
ніж за останні 3 роки а не 8, довбень
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01.11.2022 17:21
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ДУРАК, мир не бачив.
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01.11.2022 17:20 Ответить
ЗЫ. Сделали недоумки одноосiбне TV, шоби одноосiно сеять раздар... КОзел, знает, что не ответят... А мог бы сказать , что наконец-то за 8 лет , мы достигаем существенных успехов.
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01.11.2022 17:24 Ответить
раздор
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01.11.2022 17:25 Ответить
ніж за останні 3 роки а не 8, довбень
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01.11.2022 17:21 Ответить
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01.11.2022 17:23 Ответить
Дійсно, бо з 2014 по 2019 окрім С-300 (з тими самими клістронами) поставили в стрій оновлені "Печори" які доробили так що вони могли навіть надводні цілі нищити, інше ппо типу Буків, і Оновлених Тунгусок також було відремонтовано і поставлено в стрій немало.

Але для люмпена це ок коли лялька Коломойського разом з колишніми ригами що організовували антимайдан, спочатку здає пів країни, а потім під тиском успіху своїх військових, ціною знищення міст і десятків тисяч цивільних, випрошує кілька батарей ппо в західних союзників
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01.11.2022 18:15 Ответить
Давай по роках, пердякало - особливо цікавлять останні три.
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01.11.2022 17:22 Ответить
А хто ж вам 3 роки заважав?

Саме ******* запороли ракетну програму України.
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01.11.2022 17:23 Ответить
швидще ніж за останні три!хоча зелений про напад рф знав ще рік тому!
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01.11.2022 17:24 Ответить
Тому, що він до нього готувався, в сенсі готував Україну до нападу, щоб вона не дуже пручалася.
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01.11.2022 18:14 Ответить
Це добре,а чому майже чотири роки не робили свої? Як там дороги? Сьогодні їхав через Нову Одесу і не повірите, продовжують займатися "Великим крадівництвом", будують, будують і ще раз будують. Що вже виграли війну? Там новенька техніка, самоскиди, екскаватори, грейдери та інше.
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01.11.2022 17:27 Ответить
Двійочник!
Треба порівнювати з останніми трьома роками! Прогрес буде ще помітніший
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01.11.2022 17:28 Ответить
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01.11.2022 17:28 Ответить
але за останні 8 років нас ніколи ще так не "обробляли" ні з повітря, ні з землі, ні з моря... всим що є у русні та що надибали по потворам..
тому пишатися нема чим..
а от дякувати є за шо.... і благати скоріше допогти прикрити нас і нашу критичну інфраструктуру
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01.11.2022 17:29 Ответить
ТОМОС-НАТО-ЕС, казав колись Петро Олексійович ...Тепер все навпаки..Зеля ,бабло, асфальт,...скоро весна .. шашлікі на 9 травня...
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01.11.2022 17:36 Ответить
И скумбрия по 8
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01.11.2022 17:51 Ответить
Це так зелений премьєр піариться на обіцянці отримання восьми комплексів насамс.
Пане Шмигаль де вітчизняний ЗРК Дніпро? Надіюсь доживу до того часу коли це питання вам задасть суд. Чому не відновлена ракетна програма?
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01.11.2022 17:50 Ответить
"У травні 2018 року «Укрпатентом» був виданий патент на нову зенітну ракету розробки КБ «Південне». Виданням Defence Express було висловлено припущення, що ракета призначена саме для ЗРК «Дніпро»..."
І тут настав 2019-й...
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01.11.2022 18:25 Ответить
ЗРК "Кільчень"
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01.11.2022 19:19 Ответить
Коли в усьому світі побачили що Зеля і Шмігаль нічого не зробили за 3 роки для ППО країни, то почали зараз допомогати.
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01.11.2022 17:57 Ответить
ваша зебанда про, є бала три роки нашого життя, життя-розвитку України.. краще стуліть писок та мовчить в ганчірку, зебіли.. бо скоро притомні Люди вас будуть бити у рило там, де перестрінуть
і да - поверніть Українські телеканали в український ефір..
зеля, це тобі, найвеличнівшивому zупермену, кажуть, мильна ти булька для зе дебілів..
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01.11.2022 17:58 Ответить
Что вы все стастиками сделались,что ваван что остальные.Лучше не стало,а вы нам продвигаете покращення.Кто вам не давал.За ******* ваш еще ответите.
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01.11.2022 18:37 Ответить
І звідки це чмо, яке є ніким і звати його ніяк вишмигнуло?
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01.11.2022 18:38 Ответить
 
 