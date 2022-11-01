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В ноябре у нас будет больше прогресса в усилении ПВО, чем за последние восемь лет, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что прогресс в усилении противовоздушной обороны за октябрь-ноябрь будет больше, чем за восемь лет с начала агрессии России против Украины.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Часть противодействия российским планам - это усиление противовоздушной обороны. За октябрь-ноябрь у нас в этом вопросе будет больше прогресса, чем за последние восемь лет. Спасибо партнерам, что наконец-то услышали наши аргументы", - сказал Шмигаль.
Он также выразил надежду на ускорение поставок обещанных систем для защиты всех энергообъектов нашего государства.
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+22 Олександр Дніпро
показать весь комментарий01.11.2022 17:23
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+20 Гоша Фантомас #478094
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Але для люмпена це ок коли лялька Коломойського разом з колишніми ригами що організовували антимайдан, спочатку здає пів країни, а потім під тиском успіху своїх військових, ціною знищення міст і десятків тисяч цивільних, випрошує кілька батарей ппо в західних союзників
Саме ******* запороли ракетну програму України.
Треба порівнювати з останніми трьома роками! Прогрес буде ще помітніший
тому пишатися нема чим..
а от дякувати є за шо.... і благати скоріше допогти прикрити нас і нашу критичну інфраструктуру
Пане Шмигаль де вітчизняний ЗРК Дніпро? Надіюсь доживу до того часу коли це питання вам задасть суд. Чому не відновлена ракетна програма?
І тут настав 2019-й...
і да - поверніть Українські телеканали в український ефір..
зеля, це тобі, найвеличнівшивому zупермену, кажуть, мильна ти булька для зе дебілів..