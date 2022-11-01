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Новости Война
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Военные РФ вывозят из Херсона наиболее ценные документы из архивных подразделений судов, горсовета, ЗАГСа и Госархива

херсон,лапчук

Российские оккупанты воруют и вывозят в неизвестном направлении самые ценные документы 18-19 веков, а также офисное оборудование и технику из первого корпуса Государственного архива Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

Документы принадлежат Национальному архивному фонду Украины.

"Собственно, повторяют "подвиги" своих предшественников времен нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Также произошло похищение документов из архивных подразделений судов, городского совета и ЗАГС. Все причастные к этому преступлению будут установлены и наказаны", - добавил он.

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Автор: 

армия РФ (19249) архив (155) ограбление (1369) Херсон (2824)


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Топ комментарии
+15
Херсон взяли буквально за день. Це фізично зробити було неможливо. Тут питання мало би стояти по-іншому: знаючи наперед, що прифронтові й прикордонні з рашкою міста у зоні потенційної небезпеки, треба було заздалегідь евакуювати саме цінне вглиб країни. У підсумку, про*бали скіфське золото й багато-багато іншої цінної спадщини. А як всім відомо, рашка ніколи нікому не віддавала пограбоване, й не віддасть.
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01.11.2022 17:41
+9
Хмм, а у меня вопрос: почему украинцы, когда оставляли город, не вывезли все эти ценные вещи из музеев, хранилищ документов и т.п.? Что, не знали кому они сдают город?
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01.11.2022 17:28
+8
Тому що драпали зі свистом.
Краще задати питання чому міст не підірвали.
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01.11.2022 17:33
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01.11.2022 17:28 Ответить
Хмм, а у меня вопрос: почему украинцы, когда оставляли город, не вывезли все эти ценные вещи из музеев, хранилищ документов и т.п.? Что, не знали кому они сдают город?
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01.11.2022 17:28 Ответить
С языка сняли. Почти дословно. И так - по всей стране. И никто нигде не понес ответственность. Никого не расстреляли.
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01.11.2022 17:31 Ответить
так верхушка СБУ которую назначил зеленый брехун и сдала Херсон
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01.11.2022 17:49 Ответить
ты что совсем больной какое ВСУ? кацапов было в 10-ки раз больше если они прошли чонгар за 6 часов - там предатели из Киева сказали убрать войска и не выдавать оружие теробороне!
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02.11.2022 10:26 Ответить
Вони ж не можуть одне одного постріляти...
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07.05.2023 00:24 Ответить
Тому що драпали зі свистом.
Краще задати питання чому міст не підірвали.
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01.11.2022 17:33 Ответить
кто драпал что ты несешь кацапская морда в Херсоне пацаны выходили на митинги проти оккупантов а не драпали
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01.11.2022 17:42 Ответить
І як же так виявилось, дебілоід, що "пацаны" лишились з окупантом 1 на 1 без будь-якої участі держави "Україна"?
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01.11.2022 17:44 Ответить
ты кому вопрос задаешь бестолочь? задавай этот вопрос своему зеленскому и его кремлевскому шоблу
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01.11.2022 17:48 Ответить
З якого бодуна він мій, тупоголове? Думай декілька разів перш ніж свій пердіж писати. Вже два мимо каси написало.
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01.11.2022 17:51 Ответить
ой извини ты же сам в кацапии и за путлера голосуешь - я же забыл
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01.11.2022 17:54 Ответить
Если ты так переживал все это время с февраля,что с регистрацией тянул аж до 25.10.2022?
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01.11.2022 19:15 Ответить
Пацани(в перекладі з ідиш пацан-Х " Й) виходили на мітинг бо маскаль все ж таки мітинігв боїться а не кулі межи очі
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01.11.2022 20:45 Ответить
Голою дупою на амбразуру. Виходили, поки перша черга з автомату не пішла. Такий героїзм потрібен для газет.
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07.05.2023 00:26 Ответить
Херсон взяли буквально за день. Це фізично зробити було неможливо. Тут питання мало би стояти по-іншому: знаючи наперед, що прифронтові й прикордонні з рашкою міста у зоні потенційної небезпеки, треба було заздалегідь евакуювати саме цінне вглиб країни. У підсумку, про*бали скіфське золото й багато-багато іншої цінної спадщини. А як всім відомо, рашка ніколи нікому не віддавала пограбоване, й не віддасть.
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01.11.2022 17:41 Ответить
Цiлком згоден
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01.11.2022 17:46 Ответить
виходить що зепадло все це зробило навмисно
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01.11.2022 21:10 Ответить
Нажаль на південному сході України завжди вибирали прокацаплену владу. Там корінного населення дуже мало. Їх йоська сралін виморив голодом, а в їхні оселі завозив ешелонами кацапів з уралу, сибіру то поволжжя. Тому й таки менталітет у цих людей... Нажаль маємо те шо маємо...
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01.11.2022 18:31 Ответить
а яке корінне населення на південному сході? Мені в Миколаєві дуже кортить дізнатись До речі, щоб ти знав, невіглас, багато людей після 45-го завезли саме з Західної України, замість німців яких звідси депортували
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01.11.2022 22:17 Ответить
От ти живеш в Миколаєві і не знаєш скільки корінного населення виморив голодомором кремльовський йоська сралін. А мав би знати. Я розумію куди ти ведеш. Так от на це я тобі відповім, що справа не в національності, а в менталітеті. А кацапом може бути не тільки так званий росіянин, а й чуваш, бурят, навіть німець та ін., і серед українців є прокацаплені малороси, яких дуже багато в цих регіонах.
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02.11.2022 12:30 Ответить
багато слів, але де відповідь на моє просте питання?
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02.11.2022 17:20 Ответить
Корінне населення це корінне і не важливо якої національності. Я мав на увазі тих людей яких діди-прадіди поховані в тій землі. Невже тобі так тяжко це зрозуміти?
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02.11.2022 17:33 Ответить
мої діди тут поховані, а ще є діди депортовані с Західної України, а ще є ті хто в Польщі похований. Тож я, який 50 років прожив у Миколаєві можу вважатись корінним? Що ти *** верзеш про менталітет миколаєвців?! Ти звідки взагалі? Там багато "корінних"? А який у тебе менталітет? Бачу твої натяки на поділ громадян України на сорта, як на тій мапі від 2004 року
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02.11.2022 17:42 Ответить
Про шо ти патякаєш?! Які *** сорта?! Це ваші прокацаплені регіАнали (яких ви постійно до влади вибирали та бажали дружби з кацапами) придумали під чергові вибори. Ні ти не можеш бути корінним проживши 50 років в Миколаєві. Ще раз тобі тупому розповідаю. Корінними вважаються ті жителі предки яких сторіччями жили на цих землях і не важливо якої вони національності, вихідці з Греції чи Німеччини. Ти просто тупий чи прикидаєшся?
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02.11.2022 17:59 Ответить
ти сліпий? що я про своїх дідів писав не бачив? мої питання не бачив? тож де відповідь?
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02.11.2022 18:27 Ответить
Знаєш шо!? Нема ніякого сенсу говорити з тупим, сліпим та глухим. Ти або тролляка тупа, або прокацаплена гнида.
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02.11.2022 18:29 Ответить
ну от ти і спалився, псевдо-патріот))))
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02.11.2022 18:31 Ответить
тупо прикидається.
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07.05.2023 00:28 Ответить
Они захватчики, агрессор, чему тут удивляться? Не менее удивительно, что наша власть так легко оставляет ценности музеев, архивы, банковские хранилища врагу. Причина проста: родина наших чиновников там, в Европе. А Украина - лишь офис по грабежу народа и страны
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01.11.2022 17:30 Ответить
Только ради этого и стоило начинать войну.
Солдаты тащат древние телевизоры.
Кремль тащит древние реликвии.
Что под руку попадается.

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01.11.2022 17:33 Ответить
Это кадр из Грузии 2008 года.
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01.11.2022 17:54 Ответить
и что изменило дух рузге с2008 или с 1510го Как мародерили так и марадерить продолжают
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01.11.2022 18:24 Ответить
Ничего. Суть в том, что для 2022 года это, все же, слишком старый телевизор. А для 2008 был просто старый.
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01.11.2022 21:25 Ответить
московщина вже 500 років вивозить з України від скіфського золота, пам'яток Київської Русі, козацтва, ВКЛ до операцій ТОРГСІНу в період голодомору з вивозу драг металів . Весь єрмітаж, грановиті палати і інші третьяковки підуть на відшкодування цих захоплень .
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01.11.2022 17:35 Ответить
не підуть
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01.11.2022 17:42 Ответить
Що, думаєш, цей раз мордор теж легко спригнє і не розвалиться на національні та регіональні держави в кількості близько 40 ?
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01.11.2022 17:57 Ответить
Не розвалиться. Я реаліст.
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01.11.2022 19:30 Ответить
Документи повинні бути оцифровані але Україна тривалий час цього не робила
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01.11.2022 17:37 Ответить
дайош третьяковку в каждом кацапском барнауле!!!
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01.11.2022 17:50 Ответить
Суки!
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01.11.2022 17:54 Ответить
Рубить им руки, а всякие сраные конвенции засунуть им же в дупу.
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02.11.2022 03:31 Ответить
..рюзке быдлонасекомыши всегда были ворами
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02.11.2022 09:07 Ответить
Тупой вопрос бубочке и Ко!!!
По вашим словам вы с осени 21 го знали о наступлении рашки!!!!
Что машало ВАМ (и кто за это наказан) с осени эвакуировать архивы, заключенных, леж больных, женщин и детей с тех территорий которые вы решили сдать?
Вопрос в пустоту!!!!
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02.11.2022 14:02 Ответить
 
 