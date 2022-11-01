Военные РФ вывозят из Херсона наиболее ценные документы из архивных подразделений судов, горсовета, ЗАГСа и Госархива

Российские оккупанты воруют и вывозят в неизвестном направлении самые ценные документы 18-19 веков, а также офисное оборудование и технику из первого корпуса Государственного архива Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

Документы принадлежат Национальному архивному фонду Украины.

"Собственно, повторяют "подвиги" своих предшественников времен нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Также произошло похищение документов из архивных подразделений судов, городского совета и ЗАГС. Все причастные к этому преступлению будут установлены и наказаны", - добавил он.

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