Военные РФ вывозят из Херсона наиболее ценные документы из архивных подразделений судов, горсовета, ЗАГСа и Госархива
Российские оккупанты воруют и вывозят в неизвестном направлении самые ценные документы 18-19 веков, а также офисное оборудование и технику из первого корпуса Государственного архива Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.
Документы принадлежат Национальному архивному фонду Украины.
"Собственно, повторяют "подвиги" своих предшественников времен нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Также произошло похищение документов из архивных подразделений судов, городского совета и ЗАГС. Все причастные к этому преступлению будут установлены и наказаны", - добавил он.
Топ комментарии
+15 barrakud2 #521214
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+9 Alex Zverev #512929
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+8 Валерiй Осадчий
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Краще задати питання чому міст не підірвали.
Солдаты тащат древние телевизоры.
Кремль тащит древние реликвии.
Что под руку попадается.
По вашим словам вы с осени 21 го знали о наступлении рашки!!!!
Что машало ВАМ (и кто за это наказан) с осени эвакуировать архивы, заключенных, леж больных, женщин и детей с тех территорий которые вы решили сдать?
Вопрос в пустоту!!!!