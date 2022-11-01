Данилов - Медведеву: "Угроза и применение ядерного оружия РФ - это акт суицида"

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, угрожающему применением ядерного оружия по Украине.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Медведеву памятка. Распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) грамм крепкого алкоголя:

Россия окончательно и безвозвратно проигрывает. Кремлевский режим сам, добровольно запустил процесс распада недоимперии и фейк-федерации. Все территории, оккупированные московией, будут возвращены, что касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной, в том числе от российских оккупантов, страной. Угроза и применение ядерного оружия РФ – это акт суицида. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марс не спрячете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других дубаев – "прямо в рай". Полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб имеет и будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это гарантия безопасности для мира и Украины", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что деоккупация Украиной своих территорий является "прямым поводом" для применения Россией ядерного оружия.

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