Данилов - Медведеву: "Угроза и применение ядерного оружия РФ - это акт суицида"
Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, угрожающему применением ядерного оружия по Украине.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Медведеву памятка. Распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) грамм крепкого алкоголя:
- Россия окончательно и безвозвратно проигрывает.
- Кремлевский режим сам, добровольно запустил процесс распада недоимперии и фейк-федерации.
- Все территории, оккупированные московией, будут возвращены, что касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной, в том числе от российских оккупантов, страной.
- Угроза и применение ядерного оружия РФ – это акт суицида. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марс не спрячете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других дубаев – "прямо в рай".
- Полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб имеет и будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это гарантия безопасности для мира и Украины", - отметил секретарь СНБО.
Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что деоккупация Украиной своих территорий является "прямым поводом" для применения Россией ядерного оружия.
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+11 Вася Шевченко #371210
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Не пьет бурбон
А пьет тройной одеколон
И оттого у него что ни день
Полный армагеддон
- Исход противостояния путинского и медведевского лагерей решит то, чью сторону выберет сам Медведев.
он нормально формулирует свою мысль, другое дело что кроме штампов из пафоса, смеси угроз и гавнопропаганды его алкоголизированная субстанция в голове не может изречь страшную правду... и проанализировать неминуемый крах и пока еще не ощутимый им звиздец...
Слухайте, може в нього насправді прізвище - Данілко?