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Новости Война
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Данилов - Медведеву: "Угроза и применение ядерного оружия РФ - это акт суицида"

медведев,медведєв

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, угрожающему применением ядерного оружия по Украине.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Медведеву памятка. Распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) грамм крепкого алкоголя:

  1. Россия окончательно и безвозвратно проигрывает.
  2. Кремлевский режим сам, добровольно запустил процесс распада недоимперии и фейк-федерации.
  3. Все территории, оккупированные московией, будут возвращены, что касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной, в том числе от российских оккупантов, страной.
  4. Угроза и применение ядерного оружия РФ – это акт суицида. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марс не спрячете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других дубаев – "прямо в рай".
  5. Полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб имеет и будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это гарантия безопасности для мира и Украины", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что деоккупация Украиной своих территорий является "прямым поводом" для применения Россией ядерного оружия.

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Автор: 

Данилов Алексей (1066) Медведев Дмитрий (4101) россия (95569) ядерное оружие (1334)


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Топ комментарии
+11
интересно будет послушать димона в Гааге...
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01.11.2022 18:09
+10
Димон - ...андон
Не пьет бурбон
А пьет тройной одеколон
И оттого у него что ни день
Полный армагеддон
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01.11.2022 17:36
+8
Атомный алкоголический пупсик...
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01.11.2022 17:39
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Димон - ...андон
Не пьет бурбон
А пьет тройной одеколон
И оттого у него что ни день
Полный армагеддон
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01.11.2022 17:36 Ответить
Для того, чтобы понять все про этого маленького, забавного человека, про его человеческие качества вообще и мужские в частности, достаточно вспомнить анекдот из времен его краткого президентства, когда еще была реальная надежда на то, что он таки выставит свою кандидатуру вторично.
- Исход противостояния путинского и медведевского лагерей решит то, чью сторону выберет сам Медведев.
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01.11.2022 17:51 Ответить
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01.11.2022 19:26 Ответить
Атомный алкоголический пупсик...
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01.11.2022 17:39 Ответить
димон уйдет в астрал на недельку, потом появится опять, даст страшно ссудный ответ и опять в штопор и дальше по кругу.
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01.11.2022 17:39 Ответить
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01.11.2022 17:44 Ответить
интересно будет послушать димона в Гааге...
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01.11.2022 18:09 Ответить
Що там цікавого? 🤔 Суцільне "Іх бін больной" і "Дас іст капітулірен", розбавлее трад ційним "путін-*****!"
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01.11.2022 18:20 Ответить
та не скажите )))
он нормально формулирует свою мысль, другое дело что кроме штампов из пафоса, смеси угроз и гавнопропаганды его алкоголизированная субстанция в голове не может изречь страшную правду... и проанализировать неминуемый крах и пока еще не ощутимый им звиздец...
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01.11.2022 18:29 Ответить
В Гаазі йому не наливатимуть, тому особливої феєрії від медвєда там не дочекаємося
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01.11.2022 18:44 Ответить
дааа...точно! отут не стыковка))))
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01.11.2022 18:45 Ответить
димон выставит условия - опохмелять каждый день и тогда он расскажет много дивного и необычного. Трибунал должен на это пойти из гуманности и медицинских показателей.
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01.11.2022 19:01 Ответить
Будет тупо хихикать и пускать пузыри. В конце заседания описается.
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01.11.2022 20:15 Ответить
1 раз - на посту преза... теперь в аду будет затычкой.
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01.11.2022 18:21 Ответить
росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Цікаво, а хто на сьогдні являється ворогом номер один як не московія? (для світу)
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01.11.2022 19:09 Ответить
А Данілов все шампурами ********.
Слухайте, може в нього насправді прізвище - Данілко?
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02.11.2022 00:51 Ответить
У Медведева, наверное, есть ещё один заветный ядерный чемоданчик (заначка).
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02.11.2022 01:57 Ответить
луганский гопник здесь не прав
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02.11.2022 02:17 Ответить
 
 