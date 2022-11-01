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Новости Война
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Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию: "Мы должны принять эту новую реальность и перенастроиться"

світло,світла,відключення,віялові

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию, чтобы минимизировать плановые отключения.

Об этом он заявил во время заседания правительства 1 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чтобы минимизировать плановые отключения, нужно экономить электроэнергию. Каждый из нас теперь должен принять эту новую реальность и перенастроиться, чтобы потреблять как можно меньше электроэнергии. Особенно в пиковые часы утром и вечером", - сказал Шмыгаль.

Он объяснил, что сейчас существует два режима отключения электроэнергии для потребителей. Первый – это плановые отключения, которые происходят по заранее сформированным графикам.

Однако из-за российских террористических атак применяется второй тип отключений – аварийный.

"Аварийные отключения невозможно предсказать и невозможно спрогнозировать, как долго они продлятся. Когда ракета или дрон ударили по объекту инфраструктуры, то как следствие - экстренно отключается часть потребителей", - отметил Шмыгаль.

Читайте также: 12 стран предоставят Украине энергетическое оборудование для восстановления энергосистемы, - Кулеба

Он сообщил, что после массированного обстрела 31 октября уже удалось полностью восстановить электро- и водоснабжение столицы. В Киевской области также подключили к энергоснабжению огромную часть потребителей. Стабилизировалась ситуация и в Черкасской области.

Шмыгаль заверил, что у Украины будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенные объекты энергоинфраструктуры.

"С партнерами продолжаем договариваться о увеличении поставок оборудования для восстановления инфраструктуры, а также о мобильных источниках питания и обогрева. Уже 12 стран согласились помогать, а многие помогали и прежде", - сказал глава правительства.

Читайте также: Россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, - Зеленский

Автор: 

энергетика (2562) Тарифы на электроэнергию (2166) Шмыгаль Денис (2684)


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Топ комментарии
+30
"Єдиний анал" вимкніть! Економії і в електроенергії, і в грошах буде - на відновлення енергосистеми точно вистачить!
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01.11.2022 17:55
+28

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01.11.2022 18:07
+15
а чому не повторити гасла ЗЕ - Ми усю європу завалимо електоенергією?

Може тому, що воно допистілося, та звернуло увагу (не факт, але...)
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01.11.2022 18:04
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01.11.2022 17:54 Ответить
"Єдиний анал" вимкніть! Економії і в електроенергії, і в грошах буде - на відновлення енергосистеми точно вистачить!
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01.11.2022 17:55 Ответить
і бункери з держдачами
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01.11.2022 18:00 Ответить
67 млрд. на дороги і то тільки для старту! Скільки можна закупити обладнання для ремонту пошкоджених електромереж?
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01.11.2022 18:29 Ответить
БАГАТО, але толку буде мало, проект! монтаж! нлагодження! випробування!

СОВКОВІ рішення вже не пройдуть, хоч вони були недосконалі, але дієві!
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01.11.2022 18:54 Ответить
Пора, кароче ЧАЄС снова запускать, бо дела не будет.
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01.11.2022 18:03 Ответить
заради плутонію? ТАК, ЦЕ ТЕОРЕТИЧНО МОЖЛИВО!
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01.11.2022 18:56 Ответить
это малореально
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02.11.2022 00:08 Ответить
а чому не повторити гасла ЗЕ - Ми усю європу завалимо електоенергією?

Може тому, що воно допистілося, та звернуло увагу (не факт, але...)
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01.11.2022 18:04 Ответить
Можливо якщо зменшити часи роботи великих торговельних мереж, або вимикати світло на "багатих селах". Тоді буде більше енергії)))))))
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01.11.2022 18:04 Ответить

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01.11.2022 18:07 Ответить
вже давно пора пройтися ********** паличкою по 95му!
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01.11.2022 18:57 Ответить
Іноді перед тим, як щось бовкнути, треба подумати. Для держпосадовців особливо. А то заклик Шмигаля (дав же господь призвіще) дуже нагадує мем россійського алкоголіка: "Дєнєг нєт, но ви дєржитесь".
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01.11.2022 18:09 Ответить
Сьогодні два рази вимикали світло в будинку, по 4 години, а напроти будинки жодного разу, так в чому полягається віяло?
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01.11.2022 18:11 Ответить
Главное, что и сказать некому. Они так решили и постановили.
Одним - віяло, а іншим - сіяло.
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01.11.2022 18:14 Ответить
на выборах надо было правильно голосовать - а не по приколу
а теперь терпите то что сами хотели
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01.11.2022 18:17 Ответить
Це то просто, бувають будинки які живляться разом з лікарнями, бойлерними,... то їх звичайно важко вимикати від світла. А є такі будинки де у тих хто планують ці відключення, є квартири, не будуть вони себе самі відключати.
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01.11.2022 21:12 Ответить
Головне щоби Телемарафон по имени Лохотрон звучал в эфире 35 часов в сутки...
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01.11.2022 18:18 Ответить
так включайте суки отопление а то хотят чтоб радиаторы не включали и тепло не дают
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01.11.2022 18:30 Ответить
Есть такой маленьки городок Авдеевка в 22 км от Донецка... который хмыри Путлера штурмуют девятый год...
Через этот городок Кучмисты отмыли столько бабла...,что даже Пентагон ахнет..
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01.11.2022 18:30 Ответить
Дык понятно,можно каждый день " восстанавливать" и ремонтировать спонтом
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01.11.2022 18:38 Ответить
это уже шалыки, обещанные президентом или еще нет? а то у меня тут люди интеремуются, как готовить на электроплитах...
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01.11.2022 18:33 Ответить
Кожен із нас має тепер прийняти цю нову реальність і переналаштуватися, адже ця реальність створена саме "зеленими зрадниками" , коли замість ракет (ПВО- ПРО)для захисту українського народу , заасвальтовані дороги для швидкої рашистської окупації, коли здача Півдня України проводиться через потребу розмінування Чонгару ,і коли Запоріжську АЕС продали рашисту в Омані задовго до війни.Реальність"зеленої зради" України і її народу
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01.11.2022 18:48 Ответить
https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__[0]=AZVgVlQvfLqN4LJrJBFtRtfqYyd-0Taw_kCyPHLElc2Kvt4n0T9ShK0AaRDa7DHUr4wq1fRCN3azgigy80HxXXk3T4N-v73WWjtvH3GNiP35iV6-efGsHIO1gMvCrBw5IA8SdCt4OLFut3fshzKVXf25VkLsgn2HGWjqR-_yO4jljA&__tn__=-UC*F Mason Lemberg
Хотів було покепкувати з дятлів з РНБО, але сама по собі дія (кепкування з представників влади чия функція захищати країну) зовсім не смішна. Тим паче під час війни.
На скрінах - три українські користувачі неприкрито глузують з ідіотської кампанії ворога. Суть глузування (для тих, хто не зрозумів) полягає в імітації неадекватного перекладу тексту з допомогою гугл-перекладача).
А РНБО, замість того щоб боротися з ворогом, називає ворогами їх.
Орган який має боротися з ворогом, на 9 місяці війни НЕ МОЖЕ ІДЕНТИФІКУВАТИ ВОРОГА.

Тому про несмішне, яке може здаватись смішним:

Я бачив багато різних версій для чого міністр оборони країни, що незабаром перестане існувати, обдзвонює міністрів оборони різних країн і розказує їм про українську брудну бомбу. Багато різних версій чому, крім однієї. Тої, яку підтримую я.

Бо я вважаю, що вони розказують іншим народам про українську брудну бомбу з іншої причини - вони в це вірять.
Як і вірять що Україна домбила бамбас 8 лєт.
Як і вірять в те що воюють за те "чтоб в дєтєй білі папа і мама, а не родітєль 1 і родітєль 2".
Як і вірили що їх тут будуть зустрічати з квітами.
Як і вірять що воюють з НАТО і полякамі.
Як і вірять що зеленський націоналіст і на ньому тут все тримається.

Вірять.
Бо їм хочеться так вірити.
Бо так їм комфортно.
Бо це їх виправдовує. Їхню слабкість, їхню жорстокість, їхні катування.

І вірять тому, що в них перестали існувати державні інститути, які б мали стримувати цю ірраціональну віру. Залишився один великий телевізор, який взаємоіндукує що раз то більшу хрєнь. Це коли відповідальні особи слухають казки з телевізора, а потім продукують на основі цих казок свої казки для телевізора і базують на цьому всьому державні рішення.

Тому якщо розглядати державу як сукупність державних інституцій, які мають виконувати певні функції, то російська федерація перестала існувати, бо там вже не існує цілого ряду державних інституцій, які замінили на телевізор, що індукує брєд.
І це причина чому ця держава приречена.

До чого це все?
До того що на скріні те ж саме.
Наші вельможні правителі настільки бояться втратити владу і настільки окуклились у власні (такі ж взаємоіндуковані рейтинги) що державні інститути перестають працювати задля безпеки країни, а існують виключно для утримання власного манямірка: про всенародну любов, підтримку, рейтинги кращі ніж в Котигорошка, закриті ботофабрики які наговорюють на Лєну з роставленими ногами ітд.

І це все вони ставлять вище здорового глузду і безпеки країни.
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01.11.2022 19:47 Ответить
Економити на рівних з можновладцями та панами - згодні!
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01.11.2022 20:26 Ответить
Пусто брех знову товкає месенджи не в попад. Що економити, якщо ДТЕК коли хоче включить світло, коли хоче виключить. Приймай сам цю реальність і ту нісенітницю, що верзеш. Зранку виключають, по 11 годин не має світла. Це Київська обл, 13 км від Києва. Як дітям навчатися дистанційно? Така реальність, Шмигаль? Гроші знову пішли в велике крадівництво, а інфраструктуру приватних енергетичних компаній відновлювати за рахунок збільшення тарифів на електроенергію для кінцевого споживача Така твоя реальність? Слухати та читати цю маячню гидко.
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01.11.2022 20:47 Ответить
ДЯКА Зе ВЛАДІ ЗА ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ 😆
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01.11.2022 21:50 Ответить
 
 