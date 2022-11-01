Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию: "Мы должны принять эту новую реальность и перенастроиться"
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию, чтобы минимизировать плановые отключения.
Об этом он заявил во время заседания правительства 1 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Чтобы минимизировать плановые отключения, нужно экономить электроэнергию. Каждый из нас теперь должен принять эту новую реальность и перенастроиться, чтобы потреблять как можно меньше электроэнергии. Особенно в пиковые часы утром и вечером", - сказал Шмыгаль.
Он объяснил, что сейчас существует два режима отключения электроэнергии для потребителей. Первый – это плановые отключения, которые происходят по заранее сформированным графикам.
Однако из-за российских террористических атак применяется второй тип отключений – аварийный.
"Аварийные отключения невозможно предсказать и невозможно спрогнозировать, как долго они продлятся. Когда ракета или дрон ударили по объекту инфраструктуры, то как следствие - экстренно отключается часть потребителей", - отметил Шмыгаль.
Он сообщил, что после массированного обстрела 31 октября уже удалось полностью восстановить электро- и водоснабжение столицы. В Киевской области также подключили к энергоснабжению огромную часть потребителей. Стабилизировалась ситуация и в Черкасской области.
Шмыгаль заверил, что у Украины будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенные объекты энергоинфраструктуры.
"С партнерами продолжаем договариваться о увеличении поставок оборудования для восстановления инфраструктуры, а также о мобильных источниках питания и обогрева. Уже 12 стран согласились помогать, а многие помогали и прежде", - сказал глава правительства.
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СОВКОВІ рішення вже не пройдуть, хоч вони були недосконалі, але дієві!
Може тому, що воно допистілося, та звернуло увагу (не факт, але...)
Одним - віяло, а іншим - сіяло.
а теперь терпите то что сами хотели
Через этот городок Кучмисты отмыли столько бабла...,что даже Пентагон ахнет..
Хотів було покепкувати з дятлів з РНБО, але сама по собі дія (кепкування з представників влади чия функція захищати країну) зовсім не смішна. Тим паче під час війни.
На скрінах - три українські користувачі неприкрито глузують з ідіотської кампанії ворога. Суть глузування (для тих, хто не зрозумів) полягає в імітації неадекватного перекладу тексту з допомогою гугл-перекладача).
А РНБО, замість того щоб боротися з ворогом, називає ворогами їх.
Орган який має боротися з ворогом, на 9 місяці війни НЕ МОЖЕ ІДЕНТИФІКУВАТИ ВОРОГА.
Тому про несмішне, яке може здаватись смішним:
Я бачив багато різних версій для чого міністр оборони країни, що незабаром перестане існувати, обдзвонює міністрів оборони різних країн і розказує їм про українську брудну бомбу. Багато різних версій чому, крім однієї. Тої, яку підтримую я.
Бо я вважаю, що вони розказують іншим народам про українську брудну бомбу з іншої причини - вони в це вірять.
Як і вірять що Україна домбила бамбас 8 лєт.
Як і вірять в те що воюють за те "чтоб в дєтєй білі папа і мама, а не родітєль 1 і родітєль 2".
Як і вірили що їх тут будуть зустрічати з квітами.
Як і вірять що воюють з НАТО і полякамі.
Як і вірять що зеленський націоналіст і на ньому тут все тримається.
Вірять.
Бо їм хочеться так вірити.
Бо так їм комфортно.
Бо це їх виправдовує. Їхню слабкість, їхню жорстокість, їхні катування.
І вірять тому, що в них перестали існувати державні інститути, які б мали стримувати цю ірраціональну віру. Залишився один великий телевізор, який взаємоіндукує що раз то більшу хрєнь. Це коли відповідальні особи слухають казки з телевізора, а потім продукують на основі цих казок свої казки для телевізора і базують на цьому всьому державні рішення.
Тому якщо розглядати державу як сукупність державних інституцій, які мають виконувати певні функції, то російська федерація перестала існувати, бо там вже не існує цілого ряду державних інституцій, які замінили на телевізор, що індукує брєд.
І це причина чому ця держава приречена.
До чого це все?
До того що на скріні те ж саме.
Наші вельможні правителі настільки бояться втратити владу і настільки окуклились у власні (такі ж взаємоіндуковані рейтинги) що державні інститути перестають працювати задля безпеки країни, а існують виключно для утримання власного манямірка: про всенародну любов, підтримку, рейтинги кращі ніж в Котигорошка, закриті ботофабрики які наговорюють на Лєну з роставленими ногами ітд.
І це все вони ставлять вище здорового глузду і безпеки країни.