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Новости Война
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Ресурсы для энергоснабжения из ЕС в Украину ограничены, поэтому приоритет в другом, - еврокомиссар

світло

Европейский комиссар Кадри Симсон, отвечающая за вопросы энергетики, считает, что приоритетом помощи ЕС является восстановление разрушенных мощностей, а не замещение поставками из ЕС.

Об этом она заявила отвечая на вопрос журналистов в Киеве, по итогам переговоров с украинским министром энергетики Германом Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Комиссар Симсон заверила, что ЕС уже мобилизовала возможные ресурсы, в том числе за пределами Европы.

"Мы делаем все возможное, чтобы закрыть потребность Украины, и эти вопросы - не только к ЕС. Мы уже в диалоге с международными партнерами, потому что есть потребность в очень специфическом оборудовании, которого очень мало производителей в мире", - заявила она.

Она также подчеркнула, что главной проблемой является поиск этого оборудования в мире: "Иногда вопрос не в деньгах, а в том, чтобы найти необходимые части, и ЕС здесь может помочь"

Симсон также прокомментировала возможность замещения электроэнергии на украинском рынке и оценила ее довольно скептически.

"Присоединение Украины к единой энергосистеме ЕС создало возможность экспорта и импорта? Поэтому мы можем поставлять Украине электроэнергию, но эта возможность ограничена. Поэтому у нас приоритет - восстановление линий соединения внутри Украины", - заявила она.

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Автор: 

Еврокомиссия (1456) энергетика (2562) Тарифы на электроэнергию (2166)


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Топ комментарии
+14
Приоритет это ракеты способные уничтожить пусковые установки и подстанции вокруг Москвы,тогда орков попустит.
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01.11.2022 18:40
+8
Надо уничтожать российскую энергосистему.... Глаз за глаз...
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01.11.2022 19:01
+4
то вони так всцялися що вже сечі немає)) ні змоги, ні сечі.
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01.11.2022 18:55
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Приоритет это ракеты способные уничтожить пусковые установки и подстанции вокруг Москвы,тогда орков попустит.
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01.11.2022 18:40 Ответить
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01.11.2022 18:42 Ответить
то вони так всцялися що вже сечі немає)) ні змоги, ні сечі.
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01.11.2022 18:55 Ответить
бісяться кацапи чогож ви хохли не здаетесь ми бомбимо тец а ви такі вперті, це по їх задуму ми повинні притензіїї до зеленського, що не погоджуеться на переговори, і за цього бідні люди страждають свій народ бо все одно будуть бомбити пока не досягнуть военой операціїї це кацапи щиро вірять як ***** так і пересічні, а зеленський не любить народ і такий впертий не хоче переговорів ну а вони будуть і надалі бомбити поки сам не захоче і щей вибачится, щось в такому дусі
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01.11.2022 19:20 Ответить
В нас претензії до Зельца одні - де наш Грім і інші ракетні програми, завдяки б яким ми б роздовбали кацапське кодло? Якого дідька у час війни на телемарахвон 2 млрд виділяється, а не на оборонку? Чому за 8 місяців війни не розробили плани захисту критичної інфраструктури?
Оце - претензії українців.
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01.11.2022 20:04 Ответить
Недержание сечи началось😂😂
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01.11.2022 19:27 Ответить
Уровень газификации в России по итогам 2018 года составил 68,5 %, то есть 30% домов без газа))
А значить терпеть это у них "сеча" есть, а газ в дома им не нужен, канешно же лучше дровами топить)
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01.11.2022 19:51 Ответить
Надо уничтожать российскую энергосистему.... Глаз за глаз...
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01.11.2022 19:01 Ответить
Достаточно вывести из строя десяток линий вокруг Москвы.
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01.11.2022 20:10 Ответить
Все, що стосується **********, пишеться з малої літери і мацква не вийняток... орфографія тут ні до чого
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02.11.2022 05:21 Ответить
 
 