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Эрдоган призвал Путина продолжать "зерновое соглашение" и пообещал поощрять шаги для возвращения к переговорам

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости продолжения зернового соглашения.

Об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Экономическую правду.

Эрдоган заявил, что Турция продолжает выступать с необходимыми инициативами перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией Стамбульского меморандума по поставкам зерна.

"Заявив, что он уверен в том, что они наладят сотрудничество, ориентированное на решение этого вопроса, как и многих других вопросов, президент Эрдоган сказал, что если удастся конструктивно решить зерновой кризис, то он также будет поощрять шаги, которые будут сделаны для возвращения к переговорам", - говорится в заявлении.

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Топ комментарии
+6
Маск теж мудидо рідкісне. Перше що зробив купивши Твіттер розблокував аккаунт симоньян і раші тудей...
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01.11.2022 18:58
+5
переговори про що?
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01.11.2022 19:08
+3
Набери гугелом твітер раша тудей. І насолоджуйся. Останній твіт 7. Хвилин назад:
Кремль виступает за расследование атаки Киева на сєвастополь...
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01.11.2022 19:10
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То есть за зерно сдать Украину.
Молодец,открыто говорит,не скрываясь.
Но плохой Маск,смотри не перепутай.
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01.11.2022 18:54 Ответить
Маск теж мудидо рідкісне. Перше що зробив купивши Твіттер розблокував аккаунт симоньян і раші тудей...
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01.11.2022 18:58 Ответить
Дай ссылку на ее разблокированный
акаунт

"Пропагандистка Симоньян попросила Маска розблокувати акаунт RT в Twitter"
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01.11.2022 19:03 Ответить
Набери гугелом твітер раша тудей. І насолоджуйся. Останній твіт 7. Хвилин назад:
Кремль виступает за расследование атаки Киева на сєвастополь...
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01.11.2022 19:10 Ответить
Пишуть, що з 44 млрд за Твітер там мінімум пару мільярдів рашистських
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01.11.2022 19:04 Ответить
Кацапе , може годі вже нести нісенітницю і видавати бажане за дійсне

От де ти знайшов у новині , що Ердоган здасть Україну

Нумо наведи цитату , чи ти балабол
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01.11.2022 19:05 Ответить
Русосвин читай по слогам" пообіцяв заохочувати кроки для повернення до переговорів"
Переговоры о чём, сдаче Москвы или Крыма?
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01.11.2022 19:26 Ответить
От тупа русня, наприклад , що бойові бички будуть лагідніше зустрічати флот ЧФ

І 3ій флагман не розділить долю перших двох

І вчи вже українську , алярміст, а то балалайка стирчить
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01.11.2022 19:35 Ответить
Козлорожий,где вас таких тупых набирают?
С 2014 здесь пасетесь выпердыши.
Ты Ахметова скажи про мову,если вссышься со страху.
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01.11.2022 19:56 Ответить
Тобто ти , як "гудок" ну це зашквар
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01.11.2022 20:09 Ответить
якщо ні- купи бутельку вазеліну..у горлянці відчуешь.. вазелін
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01.11.2022 19:05 Ответить
Ердоган, путлєра треба один раз "заохотити" в очко, і ти будеш красавчик на всьому чорноморському районі...
Респект тобі буде і уважуха!
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01.11.2022 19:07 Ответить
переговори про що?
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01.11.2022 19:08 Ответить
Заохочувати? Як? Почухає за вушком? Дасть шматочок цукру?
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01.11.2022 19:48 Ответить
які накуй переговори???
підарас атакує фосфорними бомбами мирне село.
а ви казли приділяєте увагу не Українському народу. а Українському зерну
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01.11.2022 20:52 Ответить
хитрожопа турецька жучара переплюнув майстерність порошенка та зеленського по торгівлі на українській крови десь так на порядок, не менше.
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01.11.2022 23:56 Ответить
 
 