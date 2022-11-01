Завтра ни одно судно не пойдет по "зерновому коридору": Украина, Турция и ООН решили приостановить его действие

Украина, Турция и Организация Объединенных Наций решили приостановить действие "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы на среду, 2 ноября.

Об этом говорится в заявлении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ), распространенном во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Делегации Украины, Турции и ООН в СКЦ договорились не планировать любое движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября", - говорится в сообщении, где подчеркивается, что приостановка является временной и экстренной.

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Там также отмечается, что в течение вторника инспекторы ООН и Турции осуществили 36 проверок судов в украинских портах, а отчеты о них передали российской и украинской делегациям.