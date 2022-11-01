Завтра ни одно судно не пойдет по "зерновому коридору": Украина, Турция и ООН решили приостановить его действие
Украина, Турция и Организация Объединенных Наций решили приостановить действие "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы на среду, 2 ноября.
Об этом говорится в заявлении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ), распространенном во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Делегации Украины, Турции и ООН в СКЦ договорились не планировать любое движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября", - говорится в сообщении, где подчеркивается, что приостановка является временной и экстренной.
Там также отмечается, что в течение вторника инспекторы ООН и Турции осуществили 36 проверок судов в украинских портах, а отчеты о них передали российской и украинской делегациям.
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Такое впечатление, что украинский язык ты не знаешь вообще!
Даже фамилию президента написал с маленькой буквы.
Каким бы он не был, он - избранный президент.
Кстати, Гром разработали и выпустили несколько экземпляров до Зеленского.
А когда Зеленский пришел к власти, он эту программу закрыл, т.е. накрыл асфальтом.
Как там у Вас в Белгороде? Не дождит?
Джерело:
Джерело:
Ну таки да
А для начала они пойдут в спам.
Чи там лише про ООН (в даному випадку - Секретаріат ООН - чуваки-міжнародні чиновники, підлеглі Гуттеріша)?
Чи ми тепер тексти через слово читаємо?
Є різниця: одне корито із збіжжям чи десятки українських міст?
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Ваш Капітан Очевидність.
Бо багато вумних коментів, я не всі ці слова розумію..
Вот такая вот Монтря для кацапов. Зерно поплывет в охраяемом турецким флотом коридоре или шестым флотом США ,а это козыри Эрдогану.