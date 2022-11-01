США не видят подтверждений, что Россия получила ракеты из Ирана: но нас это волнует, - Белый дом
Официальный Вашингтон по-прежнему обеспокоен в связи с возможностью поставок иранских ракет в Россию для поддержки войны кремлевского режима против Украины, однако в США сейчас не могут подтвердить передачу этих ракет россиянам.
С таким заявлением выступил в понедельник во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы по-прежнему обеспокоены потенциальным обеспечением россии (иранскими – ред.) ракетами класса "земля-земля". Сейчас мы не видели подтверждений этому, но нас это волнует", - заметил представитель Белого дома.
По его словам, становится очевидным, что режим в Тегеране втянут в войну на стороне России против Украины.
"Иран продолжает поддерживать Россию, а также ее усилия в убийстве украинцев. По крайней мере, мы говорили о том, что они поставляют беспилотники", - отметил Кирби.
Кроме того, по его словам, иранские инструкторы и технический персонал были развернуты в Крыму, чтобы помогать россиянам в применении БПЛА с целью нанесения ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Украины.
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Політика політикою, а безпека безпекою.
Ізраїль знищує іранську військову інфраструктуру на території Сирії, це бази, склади озброєння та складальні виробництва. Балістичні ракети виготовляють у самому Ірані, на підземних заводах глибиною 50-60 м. Там так просто не вдариш, по-перше, потрібні спецбомби, а по-друге то то вже відкрита війна, а вона нікому не потрібна.
А питання підтримки поточної безпеки із політикою не пов'язане. Вибори, зміна влади, збирання та падіння уряду, створення та розвал коаліції - хоч на голові там стійте, а армія свою справу робить без огляду на політиків.
Если бы не американцы то кирпичами бы по танкам 24 февраля стреляли бы.
Кто больше всех Украине помогает,тот и самый плохой.
Хорошие Пердоган и СуньХуйвЧай-Капитуляция
Но ответственность конечно за это нести надо.
Это тебе" ЯнеВтик" такое рассказал, правильно ему же отвечать потом.
Один постачає нам дрони, мрапи, бойові модулі та цілу гору іншої техніки про постачання більшість з якої вони віднєкуються. І мова йде про сотні одиниць по кожному типу. Це реально дофіга. У нас тільки одних байрактарів зараз більше 60... А ще ж є інші їх дрони. А скільки користі із мрапів ви навіть не уявляєте. Наш наступ за рахунок них.
Ну і звичайно другий... Одне те що Китай не вступ у війну як Іран нас спасає. Бо у них стільки техніки... Тому ми маємо зробити все щоб вони побачили у нас якщо не друга, то того перемога кого в їх інтересах. І тоді можливо навіть Іран вибуде із війни як той хто дуже залежний від Китаю.
Небось деньги ежедневно туда Украина слала
Они 20 лет Афганистаном занимались,туда биллионы запихнули,а те оружие побросали и тикать.
То же будет и с Украиной если только деньги воровать.
так що не бацу антиіранських кроків з боку білого дому
Ви обережно там, а то так і до ЗАНЕПОКОЄННЯ недалеко! 🤬