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Новости Война
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США не видят подтверждений, что Россия получила ракеты из Ирана: но нас это волнует, - Белый дом

кірбі

Официальный Вашингтон по-прежнему обеспокоен в связи с возможностью поставок иранских ракет в Россию для поддержки войны кремлевского режима против Украины, однако в США сейчас не могут подтвердить передачу этих ракет россиянам.

С таким заявлением выступил в понедельник во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы по-прежнему обеспокоены потенциальным обеспечением россии (иранскими – ред.) ракетами класса "земля-земля". Сейчас мы не видели подтверждений этому, но нас это волнует", - заметил представитель Белого дома.

По его словам, становится очевидным, что режим в Тегеране втянут в войну на стороне России против Украины.

"Иран продолжает поддерживать Россию, а также ее усилия в убийстве украинцев. По крайней мере, мы говорили о том, что они поставляют беспилотники", - отметил Кирби.

Кроме того, по его словам, иранские инструкторы и технический персонал были развернуты в Крыму, чтобы помогать россиянам в применении БПЛА с целью нанесения ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Украины.

Читайте также: Призываем мир признать Иран соучастником агрессии против Украины, - ОП

Автор: 

Иран (1796) США (26687) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+13
США, а давайте ви дасте дальнобійні системи і ППО. А якщо Іран ракети не передасть, то ми їх повернемо. Потім.
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01.11.2022 19:42
+11
Волноваться не стоит. Их нужно просто п#зд#ть. Все-равно ведь придется.
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01.11.2022 19:25
+8
замість заспокійлового дайте 150 томогівків..
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01.11.2022 19:32
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Волноваться не стоит. Их нужно просто п#зд#ть. Все-равно ведь придется.
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01.11.2022 19:25 Ответить
Дайте координаты заводика где ракеты изготавливают Израилю.
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01.11.2022 19:26 Ответить
Але після виборів - зараз "не на часі", вони зайняті дюже: голоси рахують.
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01.11.2022 19:29 Ответить
Підрахунок голосів (а ширше - політичний процес) та підтримання безпеки, це два паралельні процеси, один від одного не залежать.
Політика політикою, а безпека безпекою.
Ізраїль знищує іранську військову інфраструктуру на території Сирії, це бази, склади озброєння та складальні виробництва. Балістичні ракети виготовляють у самому Ірані, на підземних заводах глибиною 50-60 м. Там так просто не вдариш, по-перше, потрібні спецбомби, а по-друге то то вже відкрита війна, а вона нікому не потрібна.
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01.11.2022 19:46 Ответить
Я про те, що може змінитися керівництво, а, відповідно, і політика депжави. Принаймні, офіційна.
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01.11.2022 19:59 Ответить
Може, цілком може. Але тут треба розділяти - питання нападу на Іран, оголошення війни, так, це прерогатива прем'єра і меншою мірою міністра оборони, і повністю залежить від їхніх людських якостей.
А питання підтримки поточної безпеки із політикою не пов'язане. Вибори, зміна влади, збирання та падіння уряду, створення та розвал коаліції - хоч на голові там стійте, а армія свою справу робить без огляду на політиків.
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01.11.2022 20:10 Ответить
А то Ізраїль сам не знає.
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01.11.2022 19:45 Ответить
А він і так знає. Проблема в тому що завод підземний. Взагалі майже всі заводи що роблять воєнну продукцію в Ірані є підземними, і не факт що вийде їх знищити навіть ядерними ударами.
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01.11.2022 20:01 Ответить
А нас как беспокоит...
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01.11.2022 19:29 Ответить
замість заспокійлового дайте 150 томогівків..
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01.11.2022 19:32 Ответить
Американцам не нужна наша победа. Им важнее что бы свинособаки просто утилизировали весь свой военный потенциал здесь. Амеры постоянно поддерживают иллюзию у путлера что он может выиграть, поэтому и есть задержки в поставках вооржуния нам, что бы путлер не осознал что он победить не может и не придул что-то другое, типа нападение на Грузию или возможно Казахстан, а то и вовсе на страны Балтии
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01.11.2022 19:38 Ответить
Азохенвей! І шо ж тепер з цим робить? Здаватися?
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01.11.2022 19:44 Ответить
Нет конечно. Я просто факт констатирую
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01.11.2022 19:44 Ответить
Це не факт, це ваші домисли. Або виражаючись іншим язиком - "субʼєктивна оцінка ситуації".
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01.11.2022 19:46 Ответить
Это не домыслы,а кацапские фантазии и хотелки
Если бы не американцы то кирпичами бы по танкам 24 февраля стреляли бы.
Кто больше всех Украине помогает,тот и самый плохой.
Хорошие Пердоган и СуньХуйвЧай-Капитуляция
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01.11.2022 19:51 Ответить
Почему тогда американцы не разрешают нам вести отплатный огонь по кацапской территории? Давайте предположим, что у свинособак получится положмить нашу энергетику. Очень нашим военным просто будет воевать по сути без тыла?
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01.11.2022 20:04 Ответить
Тебе уже все страны мира 50 раз заявили" Ваше оружие,делайте с ним что хотите" Что ещё?
Но ответственность конечно за это нести надо.
Это тебе" ЯнеВтик" такое рассказал, правильно ему же отвечать потом.
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01.11.2022 20:31 Ответить
А вони погані?

Один постачає нам дрони, мрапи, бойові модулі та цілу гору іншої техніки про постачання більшість з якої вони віднєкуються. І мова йде про сотні одиниць по кожному типу. Це реально дофіга. У нас тільки одних байрактарів зараз більше 60... А ще ж є інші їх дрони. А скільки користі із мрапів ви навіть не уявляєте. Наш наступ за рахунок них.

Ну і звичайно другий... Одне те що Китай не вступ у війну як Іран нас спасає. Бо у них стільки техніки... Тому ми маємо зробити все щоб вони побачили у нас якщо не друга, то того перемога кого в їх інтересах. І тоді можливо навіть Іран вибуде із війни як той хто дуже залежний від Китаю.
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01.11.2022 20:08 Ответить
Вот видите Белый дом беспокоится, не озабочен и даже красные лини еще не начертил, а просто слегка обеснокоен. Значит боятся нечего.
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01.11.2022 19:42 Ответить
Коли побачать скажуть що хвилюе дуже дуже !
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01.11.2022 19:42 Ответить
США, а давайте ви дасте дальнобійні системи і ППО. А якщо Іран ракети не передасть, то ми їх повернемо. Потім.
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01.11.2022 19:42 Ответить
США сліпі до тих пір,поки ракети не падають на українську землю , не вбивають українців і не наносять масових руйнувань інфраструктури, лише після цього занепокоєння і призиви до припинення,а коли вже багато смертей і руйнуваннь в Україні, лиш тоді починають "краплинами" допомагати.Щоб Україна не перемогла і рашист не програв .Подібне до якоїсь угоди між США І рашистом, відносно народу України і самої держави України,про яку світ можливо довідається згодом
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01.11.2022 20:03 Ответить
Це не угода, просто амери чудово знають психологію путлера і створюють йому іллюзію того, що він може перемогти і цю іллюзію вони будуть тримати доти доки у кацапів не залишится відсотків десять від їхнього потенцілу, а потім хоп і путлер програє
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01.11.2022 20:06 Ответить
Хоп, із цілого в Україні залізна баба
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01.11.2022 21:30 Ответить
Ты сильно огорчаться бомбежкам в Сирии?
Небось деньги ежедневно туда Украина слала
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01.11.2022 20:33 Ответить
Не правильно ставиш запитання.Чи США сильно хвилювалося,коли рашист зрівнював із землею сірійські міста і села?
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01.11.2022 20:49 Ответить
А им надо было 3 мировую развязать?
Они 20 лет Афганистаном занимались,туда биллионы запихнули,а те оружие побросали и тикать.
То же будет и с Украиной если только деньги воровать.
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01.11.2022 21:01 Ответить
наш дід мріє відновити обамовську ядерну угоду з тюрбаноголовими і купувати у них нафту тільки щоб не залучати американський нафтовий бізнес
так що не бацу антиіранських кроків з боку білого дому
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01.11.2022 20:04 Ответить
Atacms и разрешение стрелять по России могли бы снизить беспокойство
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01.11.2022 20:06 Ответить
вы и про дроны мопеды помню писали что нет потверждений
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01.11.2022 20:23 Ответить
Про "мопєди" теж подібна мова була поки не почали їх збивати. Про різні "гєрані'' вже мовчу. Так і з ракетами буде.
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01.11.2022 20:25 Ответить
Нас теж поставки іранських ракет хвилюють , ще й як хвилюють 😡
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01.11.2022 20:51 Ответить
А як нас це хвилює, Ви б тіко знали, містере
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01.11.2022 21:28 Ответить
Ой, бідненьки! Вас це хвилює?
Ви обережно там, а то так і до ЗАНЕПОКОЄННЯ недалеко! 🤬
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01.11.2022 22:23 Ответить
 
 