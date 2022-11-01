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Генштаб ВС (5757) мобилизация (2602)

С теми из мобилизованных в российскую армию, кто отказывается участвовать в боевых действиях, работают сотрудники ФСБ, - Генштаб

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации с мобилизованными в российскую армию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ

"Постоянные потери личного состава в подразделениях противника, непосредственно участвующих в боевых действиях на территории Украины, оккупационное командование пытается компенсировать мобилизованными военнослужащими. С теми, кто отказывается участвовать в боевых действиях, проводят так называемую "работу" сотрудники ФСБ Российской Федерации", – указывается в сообщении.

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Топ комментарии
+14
"Родіну нє любіш?" і по ниркам, по печінці, по суглобам! Це десь 39-41 рік минулого століття. До бунту 1917-го лишилось ще трохи. Кацапи, не здавайтеся, ви зможете деградувати на ці 23 роки за кілька місяців! Я в вас вірю!
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01.11.2022 19:54
+11
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01.11.2022 20:14
+6
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01.11.2022 20:10
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Пусть расстреливают ЗСУ меньше работы будет.
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01.11.2022 19:52 Ответить
"Родіну нє любіш?" і по ниркам, по печінці, по суглобам! Це десь 39-41 рік минулого століття. До бунту 1917-го лишилось ще трохи. Кацапи, не здавайтеся, ви зможете деградувати на ці 23 роки за кілька місяців! Я в вас вірю!
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01.11.2022 19:54 Ответить
Вбалтуют .
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01.11.2022 19:57 Ответить
бутылка в известном месте ... родился при ***** и сдох за *****
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01.11.2022 19:57 Ответить
И мама от ху.ла х.й получила как-то пох.й на ху.ловцев нах.уй.
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01.11.2022 20:00 Ответить
Почеу не смеетесь? Не смешно?
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01.11.2022 20:24 Ответить
Тыць, та й не розвиднiлось...
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02.11.2022 07:14 Ответить
Ясно що таких пресують.
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01.11.2022 20:07 Ответить
Швабрами не присують, це дещо інше
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01.11.2022 20:25 Ответить
Пресує прес, а що робить прис?
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01.11.2022 20:47 Ответить
І шо нам з цією новиною робити?
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01.11.2022 20:08 Ответить
Гвалтуют - вони до цьогу звичні.
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01.11.2022 20:09 Ответить
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01.11.2022 20:10 Ответить
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01.11.2022 20:14 Ответить
Хорошего руского несут. )
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01.11.2022 20:31 Ответить
Здохнути в Україні бояться менше , ніж вийти на мітинг проти мобілізації .. Я в шоці ..
Кацапи , шо ж ви за створіння такі ,, безхребетні повністю ? . ЧМОшники , яких світ не бачив .. !
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01.11.2022 20:35 Ответить
а где митинги против мобилизации в недореспубликах? или они уже присягли на паспорт с курицей и сдали Украину?
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02.11.2022 00:23 Ответить
Біля Василівки командир прострілив коліна двом новоприбулим чмобікам. Відмовились виконувати наказ.
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01.11.2022 22:39 Ответить
Это хорошая практика. Полезная. Необходимо максимально распространить на местах.
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02.11.2022 04:58 Ответить
 
 