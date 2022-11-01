С теми из мобилизованных в российскую армию, кто отказывается участвовать в боевых действиях, работают сотрудники ФСБ, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации с мобилизованными в российскую армию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ

"Постоянные потери личного состава в подразделениях противника, непосредственно участвующих в боевых действиях на территории Украины, оккупационное командование пытается компенсировать мобилизованными военнослужащими. С теми, кто отказывается участвовать в боевых действиях, проводят так называемую "работу" сотрудники ФСБ Российской Федерации", – указывается в сообщении.

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