Джонсон не верит, что Путин применит ядерное оружие в Украине: "Он существенно потеряет покровительство китайцев"
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что президент России Владимир Путин не применит тактическое ядерное оружие в войне в Украине.
Об этом Джонсон сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я не думаю, что он (Путин) это сделает, он был бы сумасшедшим, если бы сделал это", - считает Джонсон, добавляя, что ядерный удар в Украине означал бы "немедленный выход России из клуба цивилизованных наций".
Бывший британский премьер также считает, что применение ядерного оружия стало бы для России "полной катастрофой", она бы оказалась в "криогенной экономической заморозке", а Путин "потерял бы значительную часть той глобальной молчаливой поддержки, которую он имел до сих пор".
"Многие хотят дать Путину определенный кредит доверия. Этого не станет, как только он сделает нечто подобное. Он также существенно потеряет покровительство китайцев. И в своей собственной стране, я думаю, он вызовет абсолютно истерическую реакцию", - считает Джонсон.
Говоря о возможном ответе на ядерный удар России, он отметил, что у западных стран и НАТО "есть много вариантов", но добавил, что считает "очень, очень, очень, очень, очень маловероятным, что до этого (ядерного удара РФ) дойдет".
Бывший премьер Британии подчеркнул свою уверенность, что Украина "абсолютно неизбежно" победит в войне с Россией. "Мы должны проявить стратегическое терпение и продолжать их поддерживать", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
хз, может и сейчас сидит, но по неуверенной роже вроде не похоже.
если тот кого показывают по тв вообще он.
От тільки та реакція буде відрізнятися від реакції в цивілізованих країнах. Там буде СВЯТО! Істеричне свято з запоєм на кілька днів, а то й тиждень-два. Вони його будуть святкувати як день перемоги... над здоровим глуздом...
Нація андрофагів завжди буде щаслива, коли насере кому-небуть і буде впевнена, що хтось живе гірше за них.
це не 3, а 4 вісники його апокаліпсису!
двоголова курка в руку, та швабра в дупу)
На восьмому році і восьмому місяці війни - кредит довіри . 😂...... пц . Далі без коментарів , бо просто не можу підібрати для них слова ..
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sir Джонсоне, Ви забули додати, що ця реакція буде максимально радісною...
Там буде тиждень "народних_ґуляній". Горілки не вистачить.
А так він же сказав (і це питання пройдене вже раніш):
Говорячи про можливу відповідь на ядерний удар Росії, він зазначив, що в західних країн і НАТО "є багато варіантів"Джерело:
Они спрятались от ВСУ, очевидно, решив, что те пошли в наступление. Об инциденте рассказал украинский военный в соцсетях, передает https://glavred.info/ukraine/oni-popryatalis-ne-ponimayut-chto-proishodit-boycy-vsu-na-btre-navedalis-v-gosti-k-belorusam-10421972.html «Главред» .
«Ездили на БТРе, немного [ошиблись - неценз.], возвращаемся, заезжаем уже в Украину. <...> Они попрятались там, не понимают, что происходит. Думали, наступление», - сообщил украинский защитник.
Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя из Беларуси.
https://t.me/ukrinformator/28426
другого нет...!
Чи не путін.
Режим.
Кремлівський режим це не лише путін. Це багато всяких інших упирів, що засіли в кремлі, та інших навколокремлівських болотах, зі своїми інтересами. Що їх усіх об'єднує, так це страх втратити можливість і далі безкарно "взувати", грабувати ту територію з її покірним населенням. Розсовуючи непосильно нажиті за панами та іншими офшорами.
Поразка в Україні - це поразка всього цього режиму.
Вони не можуть собі дозволити програти.
Ставки надто високі.
Вони його застосують.
Треба готуватися до гіршого, на жаль.
інакше,все могло бути настільки гірше...
.
Начальник генштаба Вермахта генерал Гальдер. Записивал каждую минуту все события тех лет...
Ссср дохляк просрал ту войну...
потом ссср просто тупо стал закидывать вермахт трупами и заливать кровью, пока тот не забуксовал в месиве из красных тел и не дал заднюю.
ничего, вспомнят.
уже вспоминают потихоньку.
нынешний ленд-лиз их ****** не по деццки, вставляя остатки мозгов на правильное место.
каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.
трудно Украине, имея у себя в гражданах стольких диванных икспердов.
переможем.
но потом.
Фуфло Мавзолейное здавайся...
ЧМОсковия каже..князь Киевский Ярослав Мудрый родился на Мацковии...,а его дочь Анна Киевская мочила в сортире рюSSkих дебилов ещё во времена Майдана князя Хана Батыя....😛
Кредит довіри, вихід з клубу, істерична реакція - пусті слова, за якими нічого по суті не стоїть. По Україні яз, а Раші - економічні замороження? Як могла Україна віддати свою ядерну зброю?
Оці слова моральної підтримки, вони зараз врятують Україну? А яз врятувала б.