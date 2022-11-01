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Новости Война
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Великобритания (4716) путин (30474) ядерное оружие (1291) Джонсон_Борис (495)

Джонсон не верит, что Путин применит ядерное оружие в Украине: "Он существенно потеряет покровительство китайцев"

джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что президент России Владимир Путин не применит тактическое ядерное оружие в войне в Украине.

Об этом Джонсон сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я не думаю, что он (Путин) это сделает, он был бы сумасшедшим, если бы сделал это", - считает Джонсон, добавляя, что ядерный удар в Украине означал бы "немедленный выход России из клуба цивилизованных наций".

Бывший британский премьер также считает, что применение ядерного оружия стало бы для России "полной катастрофой", она бы оказалась в "криогенной экономической заморозке", а Путин "потерял бы значительную часть той глобальной молчаливой поддержки, которую он имел до сих пор".

"Многие хотят дать Путину определенный кредит доверия. Этого не станет, как только он сделает нечто подобное. Он также существенно потеряет покровительство китайцев. И в своей собственной стране, я думаю, он вызовет абсолютно истерическую реакцию", - считает Джонсон.

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Говоря о возможном ответе на ядерный удар России, он отметил, что у западных стран и НАТО "есть много вариантов", но добавил, что считает "очень, очень, очень, очень, очень маловероятным, что до этого (ядерного удара РФ) дойдет".

Бывший премьер Британии подчеркнул свою уверенность, что Украина "абсолютно неизбежно" победит в войне с Россией. "Мы должны проявить стратегическое терпение и продолжать их поддерживать", - добавил он.

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Топ комментарии
+13
Бойцы Вооруженных сил Украины случайно заехали на территорию Беларуси на своем бронетранспортере. Белорусские военные были напуганы визитом гостей.

Они спрятались от ВСУ, очевидно, решив, что те пошли в наступление. Об инциденте рассказал украинский военный в соцсетях, передает https://glavred.info/ukraine/oni-popryatalis-ne-ponimayut-chto-proishodit-boycy-vsu-na-btre-navedalis-v-gosti-k-belorusam-10421972.html «Главред» .

«Ездили на БТРе, немного [ошиблись - неценз.], возвращаемся, заезжаем уже в Украину. <...> Они попрятались там, не понимают, что происходит. Думали, наступление», - сообщил украинский защитник.

Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя из Беларуси.
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01.11.2022 20:32
+12
Невозможно сделать прогноз , в кого и куда идиот кинет стулом (жидким) .
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01.11.2022 20:11
+11
Это только у меня чувство, что он срочно нуждается в наморднике?

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01.11.2022 20:23
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Правила форума Совет форумчан
Невозможно сделать прогноз , в кого и куда идиот кинет стулом (жидким) .
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01.11.2022 20:11 Ответить
Тобто навіть у разі її застосування не йдется про його ліквідацію? Тоді точно застосує і не факт, що по Україні
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01.11.2022 20:12 Ответить
Тут не питання віри-бо воно реально пальнуте!
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01.11.2022 20:12 Ответить
***** буде достатньо і здною клоуном ЗАЕС.
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01.11.2022 20:12 Ответить
Джонсон ще вірить в адекватність *****?
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01.11.2022 20:14 Ответить
Согласен, тем более у кацапграниц не зря же собрались стелсы.
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01.11.2022 20:16 Ответить
А с нового года вместо Руста, стелсы 6-го поколения будут курировать главный цвынтар мацквабада - красную площадь.
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01.11.2022 20:20 Ответить
при всiй моiй повазi до Бориса,треба не орiэнтуватись на можливi дii божевiльних,а працювати на випередження щоб зробити неможливим максимально негативного розвитку подiй!
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01.11.2022 20:17 Ответить
Вони боягузи, забудьте про це.
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01.11.2022 20:21 Ответить
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01.11.2022 20:18 Ответить
Это только у меня чувство, что он срочно нуждается в наморднике?

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01.11.2022 20:23 Ответить
это типичная агрессивная гримаса для подсевшего на стероидные "колеса".
хз, может и сейчас сидит, но по неуверенной роже вроде не похоже.
если тот кого показывают по тв вообще он.
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01.11.2022 21:32 Ответить
пуйло живе в іншому вимірі, від нього все можливо.
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01.11.2022 20:25 Ответить
"І у своїй власній країні, я думаю, він викличе абсолютно істеричну реакцію" Джерело:

От тільки та реакція буде відрізнятися від реакції в цивілізованих країнах. Там буде СВЯТО! Істеричне свято з запоєм на кілька днів, а то й тиждень-два. Вони його будуть святкувати як день перемоги... над здоровим глуздом...
Нація андрофагів завжди буде щаслива, коли насере кому-небуть і буде впевнена, що хтось живе гірше за них.
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01.11.2022 20:25 Ответить
йому (*****) пофігу, Мразм, Пракінсон, Альцгеймер та Дименція прийшли по нього!

це не 3, а 4 вісники його апокаліпсису!

двоголова курка в руку, та швабра в дупу)
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01.11.2022 20:26 Ответить
Да он просто отопление всей Украине отключит через месяц и к весне все будут готовы для" переговоров",которые капитуляция,которую Пердоган предлогает.
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01.11.2022 20:27 Ответить
пососи хвост селёдки - тебя попустит...!
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01.11.2022 20:50 Ответить
А чего сейчас не отключил, не говори только, что ********** добрый.
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01.11.2022 21:47 Ответить
Когда вернешься?🤣🤣🤣
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01.11.2022 23:11 Ответить
"Багато хто хоче дати Путіну певний кредит довіри 😂 )))) Джерело:
На восьмому році і восьмому місяці війни - кредит довіри . 😂...... пц . Далі без коментарів , бо просто не можу підібрати для них слова ..
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01.11.2022 20:27 Ответить
"...І у своїй власній країні, я думаю, він викличе абсолютно істеричну реакцію..."
===============================================

sir Джонсоне, Ви забули додати, що ця реакція буде максимально радісною...

Там буде тиждень "народних_ґуляній". Горілки не вистачить.
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01.11.2022 20:28 Ответить
Тут Борис Ти не правий від слова"зовсім" Я не думаю, що він (Путін) це зробить, він був би божевільним, якби зробив це", - вважає Джонсон, додаючи, що ядерний удар в Україні означав би "негайний вихід Росії з клубу цивілізованих націй". куйло зробив "божевільний крок" 24-02 і йде дорогою божевілля вже вісім місяців.Невже ще мало багатотисячних жертв українського народу від рук кровопивці рашиста,руйнування України цим нелюдом,щоб після цього вважати рашистську підерацію цивілізованою країною???
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01.11.2022 20:28 Ответить
Вони просто залишають «двері»привідкритими. Так, треба розуміти, що всі не проти переговорів за умови виходу на кордони 91го. Шанс мізерний, але ним поки що не хочуть нехтувати.
А так він же сказав (і це питання пройдене вже раніш):

Говорячи про можливу відповідь на ядерний удар Росії, він зазначив, що в західних країн і НАТО "є багато варіантів"Джерело:
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01.11.2022 21:02 Ответить
Бойцы Вооруженных сил Украины случайно заехали на территорию Беларуси на своем бронетранспортере. Белорусские военные были напуганы визитом гостей.

Они спрятались от ВСУ, очевидно, решив, что те пошли в наступление. Об инциденте рассказал украинский военный в соцсетях, передает https://glavred.info/ukraine/oni-popryatalis-ne-ponimayut-chto-proishodit-boycy-vsu-na-btre-navedalis-v-gosti-k-belorusam-10421972.html «Главред» .

«Ездили на БТРе, немного [ошиблись - неценз.], возвращаемся, заезжаем уже в Украину. <...> Они попрятались там, не понимают, что происходит. Думали, наступление», - сообщил украинский защитник.

Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя из Беларуси.
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01.11.2022 20:32 Ответить
вот это видео...)
https://t.me/ukrinformator/28426
другого нет...!
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01.11.2022 20:53 Ответить
Ядерное дерьмо рабSSeи Сдохло ещё в 1994 году..когда Черномырдин и Альберт Гор подписали Договор братский Молотов -Риббентроп...😛😛😛 тушонку Рузвельта рюSSkим депилам Сралина ..остальное премьеру Британии Черчиллю...
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01.11.2022 20:34 Ответить
Вони його застосують.
Чи не путін.
Режим.
Кремлівський режим це не лише путін. Це багато всяких інших упирів, що засіли в кремлі, та інших навколокремлівських болотах, зі своїми інтересами. Що їх усіх об'єднує, так це страх втратити можливість і далі безкарно "взувати", грабувати ту територію з її покірним населенням. Розсовуючи непосильно нажиті за панами та іншими офшорами.
Поразка в Україні - це поразка всього цього режиму.
Вони не можуть собі дозволити програти.
Ставки надто високі.
Вони його застосують.
Треба готуватися до гіршого, на жаль.
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01.11.2022 20:36 Ответить
Живою ця тварюка з війни у будь якому разі не вийде. Тому може пальнути зі злості.
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01.11.2022 20:41 Ответить
Ничего он сам сделать не может и тем более куда-то пальнуть. В цепочке исполнителей пара десятков человек. И не все они дебилы.
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01.11.2022 20:50 Ответить
ядерный удар это самострел даже конченный дебил держится за жизнь а ***** не исключение...
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01.11.2022 20:43 Ответить
Хто не був в нашій шкурі,той нас ніколи не зрозуміє....дякуємо й за те,що дають
інакше,все могло бути настільки гірше...
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01.11.2022 20:44 Ответить
Гитлер победил СССР всего за три месяца боёв в 1941 году.
.
Начальник генштаба Вермахта генерал Гальдер. Записивал каждую минуту все события тех лет...
Ссср дохляк просрал ту войну...
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01.11.2022 20:44 Ответить
за три месяца боёв в 1941 году немцы победили не ссср, а раскатали кадровую армию с ее десятком тысяч танков и самолетов.
потом ссср просто тупо стал закидывать вермахт трупами и заливать кровью, пока тот не забуксовал в месиве из красных тел и не дал заднюю.
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01.11.2022 21:35 Ответить
И тут подоспел ленд-лиз.
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01.11.2022 21:51 Ответить
о котором нынешние рашисты предпочитают не вспоминать.
ничего, вспомнят.
уже вспоминают потихоньку.
нынешний ленд-лиз их ****** не по деццки, вставляя остатки мозгов на правильное место.
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01.11.2022 22:06 Ответить
и Немецкие войска стаяли на красной площади ......
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02.11.2022 06:26 Ответить
Читаю комментарии и не могу понять почему никто не видит то, что лежит на поверхности??? Запад тянет время, которое нужно для усиления ПВО/ПРО в Украине. И поверьте, делается это грамотно. Прекратите уже крыть всех и вся за каждую фразу, которая не совпадает с вашими мыслями. Дайте политикам делать то, что они, уж поверьте, умеют делать лучше форумных экспертов((((
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01.11.2022 20:48 Ответить
ну что вы хотите, ну такие люди.
каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.
трудно Украине, имея у себя в гражданах стольких диванных икспердов.
переможем.
но потом.
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01.11.2022 21:37 Ответить
Ми тут з 2014 року стежимо за поважними політиками і їх грамотним вмінням. Стало тільки гірше. Вам не здається
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02.11.2022 03:26 Ответить
Генерал Залужный звонит в Кремлевским Вермахтам и каже..
Фуфло Мавзолейное здавайся...
ЧМОсковия каже..князь Киевский Ярослав Мудрый родился на Мацковии...,а его дочь Анна Киевская мочила в сортире рюSSkих дебилов ещё во времена Майдана князя Хана Батыя....😛
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01.11.2022 20:53 Ответить
А воно ще в клубі цивілізаційних країн?
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01.11.2022 21:34 Ответить
Ну тогда готовьтесь братья украинцы к вендетте, за смерти женщин и детей, вырезать всю рабсейскую элитную мерзоту, деньги, яхты, виллы и суперкары в которых они жируют по всему миру будут бесполезны.
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01.11.2022 21:57 Ответить
путін вже неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю.яка була реакція СІ?нічого суттєвого.може Байден на зустрічі 20 запропонуєСІ ввести санкції проти рф за серйозні погрози путіна розпочати ядерну війну?як не як ,а між США і Китаєм $1трлн. торгового обороту.
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01.11.2022 22:05 Ответить
Таке меле цей Борис, слухати дивно.
Кредит довіри, вихід з клубу, істерична реакція - пусті слова, за якими нічого по суті не стоїть. По Україні яз, а Раші - економічні замороження? Як могла Україна віддати свою ядерну зброю?
Оці слова моральної підтримки, вони зараз врятують Україну? А яз врятувала б.
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02.11.2022 06:53 Ответить
..Боря может и не верит,но превентивный удар по болотам мацковии,НЕОБХОДИМ..
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02.11.2022 09:05 Ответить
 
 