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ПВО (2485) Пентагон (1410)

Поставка систем ПВО в Украину является нашим приоритетом, - Пентагон.

ппо,iris

Правительство Соединенных Штатов, а также стран-союзников и партнеров разрабатывают в приоритетном порядке возможности для обеспечения Украины системами противовоздушной обороны на фоне массированных ракетных ударов со стороны рф.

Об этом заявил в понедельник во время брифинга в Пентагоне спикер оборонного ведомства США Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается противовоздушных средств, это продолжает оставаться приоритетом для правительства США, для Министерства обороны – чтобы работать тесно с украинской стороной, а также нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить их (Украину – ред.) дополнительными средствами ПВО", - заметил представитель Минобороны США.

Он отметил, что "очень скоро" в Украине уже будут развернуты первые комплексы NASAMS, и об этом объявит украинская сторона. В то же время, заметил Райдер, Соединенные Штаты продолжат изучать возможности, как можно усилить эту поддержку Украины.

Параллельно, по его словам, Пентагон, а также министр обороны США Ллойд Остин, лично продолжают контактировать с союзниками и партнерами. Целью этих переговоров является определение, какие другие оборонные возможности есть как на оборонных складах, так и на предприятиях в этих странах, которые можно немедленно поставить Украине.

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Топ комментарии
+24
Отакої. А Ви бачили скільки закладається в бюджеті на "велике_крадівицтво"? Десятки мільярдів. Створення/купівля ППО? Ні, не чули...
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01.11.2022 20:47
+22
Точно? Свое ПВО от Луча" - нет, не слышали? А это сегодняшнее

"... Україна наразі не може виготовляти власні системи протиповітряної оборони через брак коштів

Про це сказав менеджер проєктів Державного концерну "Укроборонпром" Мартін Брест... "

Т.е. на асфальт снова есть, а на свое ПВО нет?
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01.11.2022 20:54
+16
Коли усе розвалять рашисти, тоді вже й напружуватись не треба буде. Ленд Ліз? Ні, не чули...
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01.11.2022 20:34
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Коли усе розвалять рашисти, тоді вже й напружуватись не треба буде. Ленд Ліз? Ні, не чули...
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01.11.2022 20:34 Ответить
Отакої. А Ви бачили скільки закладається в бюджеті на "велике_крадівицтво"? Десятки мільярдів. Створення/купівля ППО? Ні, не чули...
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01.11.2022 20:47 Ответить
То нехай лохи купують. У нелохів є інші важливі справи.
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02.11.2022 02:51 Ответить
Точно? Свое ПВО от Луча" - нет, не слышали? А это сегодняшнее

"... Україна наразі не може виготовляти власні системи протиповітряної оборони через брак коштів

Про це сказав менеджер проєктів Державного концерну "Укроборонпром" Мартін Брест... "

Т.е. на асфальт снова есть, а на свое ПВО нет?
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01.11.2022 20:54 Ответить
Починає доходити те що я тут місяцями писав, а на мене боти нявкати, на кшалт "ты против помощи сша". Я проти імітації допомоги, коли в США на складах тих ППО, Хаймерсів, арти повно, як нових так і трохи старих, вони граються, от ми замовимо, через рік зробимо. У німців то реально іде з конвеєру і німці нас не розброювали більше 20 років. Взяти ті ж самі всюдиходи, щось якось США не надірвалися поставити афганській армії, яка миттєво зникла від приходу талібів, 40 000 джипів, 22 000 Хаммерів. Де та афганська армія, ніде, а талібам стільки всього залишилось, що довго будуть це кацапами продавати за півціни.
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01.11.2022 22:17 Ответить
Україна це капкан для Рососсії.
План: виснажити рососійську армію та економіку. Перемогу Україні в цьому плані не передбачено.
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01.11.2022 22:38 Ответить
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01.11.2022 23:32 Ответить
Не шмаркля від України вимагала розброєння не тільки ядерного, а взагалі, ще недавно за їх хотілками навіть АК зі складів переплавляли, а їх газетка впарювала, що АК це два кілограма доброї сталі. https://www.radiosvoboda.org/a/24234953.html Замість старих «калашникових» - ******* технології і робочі місця Ніби хлопці зараз усі з АР воюють. Так навіть АК-74 не вистачає. Бідон особисто заявив шмарклі, що чи перестаємо прилюдно просити зброю, чи ми взагалі вам допомогати не будемо. Шмаркля теж своє зробив, всі ******* військові українські проекти похерів під контролем дермака. Коростильов директор КБ "Луч" весь кабінет портретами зе заставив, хотів виробляти безпілотники, ППО дешевше і негірше від Петріот, все одно не допомогло. Так що свої картинки засунь у дупу дебільних бот.
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02.11.2022 00:11 Ответить
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02.11.2022 00:20 Ответить
Коли це від вас вимагали неядерного розброєння? І поза тим, усі ті процеси конверсії відбувались 15 років тому. А за останні три роки не лише Коростильов не отримав ні копійки. Харківські бронетехніки, павлоградські хіміки, Південмаш і багато нових розробників пропонували різноманітні проекти. А зеля що? Правильно, - "стати на коліна", "перестати стріляти", і "нікому нічого не винен". Тому не варто жалітися, що у вас кацапи "відібрали" з тисячу, здається, ракет разом з їх носіями. Самі, все самі. А тепер і США і москва, борги повертають, але по різному.
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02.11.2022 03:06 Ответить
Вас це в Японії колише? Особисто в Google забанили? Та яке там, головне завдання прореагувати, навіть не прочитавши. В 2022 році продовжувалося розброєння, це під тиском США з'явився термін надлишкове майно, а владі це сподобалось, так що коли 8-й рік шла війна пиляли і розпродавали. Ідіть і зробіть харакірі, мене японські справи і думки не цікавлять. Самураї виявились такими ж баригами як і усі, цинічніі тупі. Японія як сталася Фукусіма скупала на роки вперед львівські дозиметри, ціни на них виросли в два рази і досі не впали. От так і вмирають казки про ******* Японію. Де ваші стані роботи, якщо до Фукусимі запрошували українських ліквідаторів, всього на півгодини за 2500 доларів? Тут ідіотів не знайшлося щоб за таку суму отримати смертельну дозу, то якудза погнали своїх працівників на смерть. Не країна, а мильна бульбашка. Хентай ваш рівень.
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02.11.2022 03:28 Ответить
Вранье. Причем очень тупое. Никогда США и НАТО не требовали от нас сокращения средств не массового поражения.
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02.11.2022 17:13 Ответить
Брехати не зна про що, це ваше улюблене заняття? Зброя, як і будь яка техніка потребує належного зберігання і обслуговування. А боєзапас має термін придатності, який можна продовжувати, або потрібно утилізувати. Це було рішення влади утилізувати зброю не за власний кошт, а за програмою НАТО, яка не була унікально створена для України, а є загальновживаною серед країн альянсу. Що ж до сеппуку, то в Японії зараз більше в ходу звичайний пістоль, або помпова рушниця. Але швидше за все морду наб'ють за пропозиції подібні до вашої.
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03.11.2022 04:05 Ответить
Вранье. АК сейчас пришли со складов в заводской упаковке и в масле, ни разу не юзанные. Их даже раздают по учебкам для мобилизованных. Годы выпуска - 90е. Не нужно здесь так тупо врать.
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02.11.2022 17:17 Ответить
Ото видають і видавали АКМ до яких 7,62*39 нема запасів. Вдумайтесь що воно несе своєю кацапською "год выпуска 90-е", та не везли в УРСР зброю з 1989, тільки вивозили, цілі частини та склади. "В заводской упаковка і масле" для того для кого це теорія може і повірить, для кого заводська упаковка в маслі, це як оселедець в олії. Тільки от у київській теробороні зустрічаються АКМ не то що юзані, а із спиленими номерами. А перед тим готували до використання кулемета дегтярева, та навіть ППШ.
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02.11.2022 18:19 Ответить
Так вот - вы врете. Хоть и українською - сути вранья это не меняет. АК у нас хватает с головой и еще хватит не на одну войну. С БК к некоторым проблемы - это есть. Но к наличию АК это не имеет абсолютно никакого отношения. Никто их по требованию США не сокращал.
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02.11.2022 20:57 Ответить
Можна просто передати сотню, а краще пару сотень комплексів C-ram що є в США та замовити виготовлення нових наприклад в Німеччині.
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01.11.2022 20:39 Ответить
поспішіть будь ласочка...
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01.11.2022 20:39 Ответить
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01.11.2022 20:40 Ответить
Everybody knows, but no-one is willing to say...
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01.11.2022 21:09 Ответить
Краще б дали засоби ураження причини, а не наслідків.
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01.11.2022 20:42 Ответить
Пріоритет має бути на наданні не оборонного а наступального озброєння- зрівняти з землею рашистські летовища та потопити флот для початку
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01.11.2022 20:42 Ответить
Десь у літературі:
"... Україна поринула в пітьму, єлектрики нема, всюди темрява. Скрізь ніч чутно якійсь металевий гуркіт по шляхах, дуже сильно чути. Чи то шелест, чи то металеве шкрябання, не зрозуміло.
Під ранок, десь під Сумщиною, я бачу і не вірю своїм очам, цього не може бути, що це? На дорозі стоять танки с флагом США. Питаю - "як ви тут опинились" англійською. А мені у відповідь - "Заблукали, у вас же темрява, нічого не видно, ні знаків дорожніх, ні вказівок". Українська темрява, вона така непередбачувана....".
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01.11.2022 20:43 Ответить
Було би чудово , якби ваш сон справдився 👍🏼🙏🏼❤️
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01.11.2022 20:46 Ответить
Системи ППО нам сьогодні , вкрай, потрібні - бо від нього залежить життя мілліонів украінців , які намагаються знищити кремлівські
дикі звірі 😕, тому якнайшвидше пришліть цю допомогу !,
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01.11.2022 20:45 Ответить
А люди тут у коментах так і не зрозуміли реальний план США по цій війні.........
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01.11.2022 20:47 Ответить
даже не знал что у США есть план - можно коротко в нескольких пунктах...
план А, план Б, план В, и тд...
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01.11.2022 21:00 Ответить
План утилизировать военную мощь кацапии. Для этого нужно постоянно создавать иллюзию того что путлер может победить, поэтому нам задерживают помощь для того что бы путлер больше и больше убивал свою бронетехнику, ракеты и вояк об Украину. Если бы он видел, что нам сразу всего дохера доставили, он мог бы и пойти на настоящие переговоры или даже пойти на захват скажем Грузии( что явно проще чем воевать с Украиной) или даже стран Балтии, тогда США пришлось бы воевать а им не хочется.
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01.11.2022 21:14 Ответить
А ще роздивитись, що там у ірану є ( це для друга теж семіта), залишити тільки залізну бабу в Україні, ну і та дріб'язок усілякий, отакий план
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01.11.2022 22:28 Ответить
Багато хто зрозумів... Але суті діла це не змінює. Навіть будь-яка допомога від них нам потрібна, як повітря.
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01.11.2022 21:10 Ответить
Дадуть, але після того як кацапи ще трохи ракет вистріляють, по калібрам та іншим крилатим ще ракет 200-300 позапускають, потім доволі швидко все нам нададуть
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01.11.2022 21:15 Ответить
Якщо порахувати допомогу від всіх країн, то в сумі вона складає 86 % від річного військового бюджету рашки
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01.11.2022 20:51 Ответить
Однако не забывайте, что рашка, как минимум, с 2005г, т.е 17 лет готовилась к этой войне, накапливая технологичное вооружение основанное на западных технологиях.
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01.11.2022 22:29 Ответить
Тіко не дуже спішить з допомогою, недайбо захекаєтесь, упрієте...
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01.11.2022 20:55 Ответить
Some people feel very entitled and do not appreciate what they get. Isn't that sad?
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01.11.2022 21:11 Ответить
И донт кнов.
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01.11.2022 21:17 Ответить
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01.11.2022 21:38 Ответить
Без Лохотрона типа марафона зеКодломойские пацаны..полный Обсерон...Данилыч..спаси Зе 😛
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01.11.2022 20:57 Ответить
Водночас, зауважив Райдер, Сполучені Штати продовжать вивчати можливості, як можна посилити цю підтримку України. Американські студенти із уряду США,продовжують вивчати,те,що вже виготовлене, випробуване ще десь у 1978 році.І ніяк до американських студентів тугодумів не доходить.що навчання пора відкинути, і надати для захисту Україні MIM-104 «Петріот»
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01.11.2022 20:59 Ответить
С 2014 года на создание Новой Украинской армии я перечислял в месяц 10 000 гривен...я знал что Порошенко и Даля Грибаускайте не украдут и гривны...
Сегодня Кучмистам Голоборолдьки не перечислю и десять копеек...
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01.11.2022 21:02 Ответить
That should've been a priority since day one. It takes an idiot to not realize that.
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01.11.2022 21:04 Ответить
Блін,а можна було не чекати сотен смертей і блекауту?
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01.11.2022 21:25 Ответить
Очередное обещание как и ленд лиз, санкции из ада, дефолт и отключение swift
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01.11.2022 21:35 Ответить
Нам бы С-Рамы и Эвенджеры... кроме Насамс... очень приятные штуки...
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01.11.2022 21:49 Ответить
Пачєму ми єщьо нє в НАТО?
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01.11.2022 21:55 Ответить
в грошах витрати на ОТРК в сто разів дешевші ніж витрати на ППО та ПРО з тим самим результатом.

але дати зараз Україні ОТРК це як дати євреям в 30-х роках сто танкових дивізій - вони знесуть гітлєра і скажуть що так і було.
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01.11.2022 23:53 Ответить
Хмырь мавзолейный ждёт выборы в ноябре в США и паБеды Трампистов республиканцев...помощь Украине сократят и путлер опять всех переиграл...,а там скоро и 2024 года...Трамп опять замутит Майдан...
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02.11.2022 02:24 Ответить
ДОбре.
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02.11.2022 03:48 Ответить
в США на хранении куча https://en.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk MIM-23 Hawk
и не дают в товарном колличестве
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02.11.2022 10:39 Ответить
Сейчас Парашка закупит тысячу баллистических ракет у Ирана и все это недальнобойное самое дешевое ПВО Запада идет до жопы-оно не способно их перехватить. А нормальное -Пктриот не дадут. Да и пока Насамсы и Ирисиы дадут в норм количестве-от электротеплогенерации в Украине уже ничего не останется. Зато США могут уже сейчас дать украине Атакмс и крылатых ракет средней дальности. хотя-бы 30 штук. Один запуск по энергосистеме Мацквы,Питера,Севастополя-и рашкинский террор нашего населения с обстрелом инфраструктуры-прекратятся. Других РЕАЛЬНЫХ вариантов я не вижу.
Ну или тотальное ************ всех военных заводов Ирана а так-же складов с ракетами-это кстати и Израилю выгодно и вполне под силу США у которой крытатых ракет как говна за баней и он безболезненно для своей безопасности может их 500 штук по Ирану запустить.
Но ничего этого не будет
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02.11.2022 10:55 Ответить
 
 