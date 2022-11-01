Поставка систем ПВО в Украину является нашим приоритетом, - Пентагон.

Правительство Соединенных Штатов, а также стран-союзников и партнеров разрабатывают в приоритетном порядке возможности для обеспечения Украины системами противовоздушной обороны на фоне массированных ракетных ударов со стороны рф.

Об этом заявил в понедельник во время брифинга в Пентагоне спикер оборонного ведомства США Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается противовоздушных средств, это продолжает оставаться приоритетом для правительства США, для Министерства обороны – чтобы работать тесно с украинской стороной, а также нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить их (Украину – ред.) дополнительными средствами ПВО", - заметил представитель Минобороны США.

Он отметил, что "очень скоро" в Украине уже будут развернуты первые комплексы NASAMS, и об этом объявит украинская сторона. В то же время, заметил Райдер, Соединенные Штаты продолжат изучать возможности, как можно усилить эту поддержку Украины.

Параллельно, по его словам, Пентагон, а также министр обороны США Ллойд Остин, лично продолжают контактировать с союзниками и партнерами. Целью этих переговоров является определение, какие другие оборонные возможности есть как на оборонных складах, так и на предприятиях в этих странах, которые можно немедленно поставить Украине.

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