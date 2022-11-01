Поставка систем ПВО в Украину является нашим приоритетом, - Пентагон.
Правительство Соединенных Штатов, а также стран-союзников и партнеров разрабатывают в приоритетном порядке возможности для обеспечения Украины системами противовоздушной обороны на фоне массированных ракетных ударов со стороны рф.
Об этом заявил в понедельник во время брифинга в Пентагоне спикер оборонного ведомства США Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается противовоздушных средств, это продолжает оставаться приоритетом для правительства США, для Министерства обороны – чтобы работать тесно с украинской стороной, а также нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить их (Украину – ред.) дополнительными средствами ПВО", - заметил представитель Минобороны США.
Он отметил, что "очень скоро" в Украине уже будут развернуты первые комплексы NASAMS, и об этом объявит украинская сторона. В то же время, заметил Райдер, Соединенные Штаты продолжат изучать возможности, как можно усилить эту поддержку Украины.
Параллельно, по его словам, Пентагон, а также министр обороны США Ллойд Остин, лично продолжают контактировать с союзниками и партнерами. Целью этих переговоров является определение, какие другие оборонные возможности есть как на оборонных складах, так и на предприятиях в этих странах, которые можно немедленно поставить Украине.
Пожалуйста, подождите...
"... Україна наразі не може виготовляти власні системи протиповітряної оборони через брак коштів
Про це сказав менеджер проєктів Державного концерну "Укроборонпром" Мартін Брест... "
Т.е. на асфальт снова есть, а на свое ПВО нет?
План: виснажити рососійську армію та економіку. Перемогу Україні в цьому плані не передбачено.
"... Україна поринула в пітьму, єлектрики нема, всюди темрява. Скрізь ніч чутно якійсь металевий гуркіт по шляхах, дуже сильно чути. Чи то шелест, чи то металеве шкрябання, не зрозуміло.
Під ранок, десь під Сумщиною, я бачу і не вірю своїм очам, цього не може бути, що це? На дорозі стоять танки с флагом США. Питаю - "як ви тут опинились" англійською. А мені у відповідь - "Заблукали, у вас же темрява, нічого не видно, ні знаків дорожніх, ні вказівок". Українська темрява, вона така непередбачувана....".
дикі звірі 😕, тому якнайшвидше пришліть цю допомогу !,
план А, план Б, план В, и тд...
Сегодня Кучмистам Голоборолдьки не перечислю и десять копеек...
але дати зараз Україні ОТРК це як дати євреям в 30-х роках сто танкових дивізій - вони знесуть гітлєра і скажуть що так і було.
и не дают в товарном колличестве
Ну или тотальное ************ всех военных заводов Ирана а так-же складов с ракетами-это кстати и Израилю выгодно и вполне под силу США у которой крытатых ракет как говна за баней и он безболезненно для своей безопасности может их 500 штук по Ирану запустить.
Но ничего этого не будет