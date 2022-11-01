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США не видели подтверждений, что Китай и КНДР могли предоставлять оружие России, - Пентагон

патрік,райдер

Китай не предоставлял оружия или другой милитарной поддержки России, нет также признаков, что Северная Корея обеспечивала такие поставки, однако кремль до сих пор ищет разные возможности для получения оружия от других стран, как он делает это с Ираном.

Такой комментарий озвучил 1 ноября во время брифинга представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день мы не видели никаких признаков того, что Китай поставлял или собирается поставлять какие-либо (военные – ред.) средства России", - отметил представитель Пентагона на вопросы журналистов.

В то же время он подтвердил, что в Соединенных Штатах осведомлены об обращении россии, в частности, к Северной Корее о предоставлении оружия и боеприпасов. Однако, по его словам, по крайней мере, публично в Пхеньяне отказали России.

"Но, по нашим оценкам, россия и далее ищет способы, как получить оружие из КНДР, а также из Ирана", - добавил представитель Министерства обороны США.

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те що не бачать не означає що цього нема. Були фотки трофейних мін з ієрогліфами, навряд кацапи їх від нудьги малювали
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01.11.2022 22:20 Ответить
Если США не видят,значит этого нет!!!
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02.11.2022 06:14 Ответить
Опять зрадоботам в лицо поссали.
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01.11.2022 22:49 Ответить
Не бачити проблеми завжди простіше, ніж допомогти її вирішити. Особливо, якщо мова йде про сильнішу за тебе в усіх аспектах комуністичну країну.
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01.11.2022 23:02 Ответить
Только что прошло в 0--10, в Иране на главной мечети флаг красный вывесили. Признак войны. Жара к холодам на подходе.
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02.11.2022 00:19 Ответить
Иран и Саудиты могут начать войну..,Иран Майданит..но Украина об этом кляп в рот воткнула ...Зеля боится Майдана в Иране...😛
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02.11.2022 02:02 Ответить
В США против Украины очень сильно работает Штирлиц Путлера Андрей Илларионов.. умная и хитрая рыба скажу я вам... этого негодяя давно пора вскрыть,что консерву с килькой...
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02.11.2022 02:30 Ответить
В США ЦЕ "БАЧАТЬ"?
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02.11.2022 04:43 Ответить
 
 