Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение", несмотря на демарш РФ, - министр обороны Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что Анкара продолжит выполнять Черноморскую зерновую инициативу так же, как и делала это до объявления Россией приостановки участия в ней.
Об этом Акар сказал на пресс-конференции во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Сразу после подписания договоренности цены на зерно значительно упали. Мы стремимся, чтобы так было и дальше. Мы, как Турция, выполняли и будем выполнять свои обязательства в этом отношении", – отметил он.
Глава турецкого Минобороны повторил, что Анкара ведет переговоры с украинской и российской стороной о полноценном возобновлении действия "зернового соглашения".
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