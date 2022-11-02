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зерно (1039) Турция (3314)

Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение", несмотря на демарш РФ, - министр обороны Акар

акар,хулусі

Министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что Анкара продолжит выполнять Черноморскую зерновую инициативу так же, как и делала это до объявления Россией приостановки участия в ней.

Об этом Акар сказал на пресс-конференции во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сразу после подписания договоренности цены на зерно значительно упали. Мы стремимся, чтобы так было и дальше. Мы, как Турция, выполняли и будем выполнять свои обязательства в этом отношении", – отметил он.

Глава турецкого Минобороны повторил, что Анкара ведет переговоры с украинской и российской стороной о полноценном возобновлении действия "зернового соглашения".

Читайте: Министр обороны Турции Акар - Шойгу: "Зерновое соглашение" должно быть отделено от конфликтных ситуаций. Ожидаем пересмотра решения о выходе из него"
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Топ комментарии
+11
Та розхерачте той плачевний чорноморський флот.
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01.11.2022 23:09
+9
Просто на дипилов внимание обращать не будут.
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01.11.2022 22:59
+8
Там де не хотіли вчити українську на території України, тепер смокчуть хер. Здавлося б, який зв'язок, буряте?
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02.11.2022 00:01
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Просто на дипилов внимание обращать не будут.
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01.11.2022 22:59 Ответить
турецькими баржами ...куй залізо поки гаряче
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01.11.2022 23:00 Ответить
Та розхерачте той плачевний чорноморський флот.
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01.11.2022 23:09 Ответить
Де той коридор, а де кацапи? Чого на них звертати увагу? Чи хочуть рипнутись проти країни НАТО?
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01.11.2022 23:13 Ответить
Всевозможные мировые деятели решают продовольственный вопрос на уровне министров обороны. Раньше я думал что наличие или отсутствие доступной еды в стране это исключительно проблеммы экономики а не министерства обороны. Сейчас я знаю точно что это решают солдаты - тебе и твоей семъе или дадут пожрать или запретят кому либо это делать это для вас.
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01.11.2022 23:13 Ответить
Там де не хотіли вчити українську на території України, тепер смокчуть хер. Здавлося б, який зв'язок, буряте?
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02.11.2022 00:01 Ответить
ну як казав Степан "Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все. Якщо обирає свободу, матиме вирощений ним і ніким не відібраний хліб"
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02.11.2022 09:56 Ответить
Як казав найвеличніший лідор ********** - я вам нічіво нє должен! Єто другоє! (с)
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02.11.2022 10:33 Ответить
Треба світу перестати продавати продовольчі товари кацапам.Кацапія країна не самодостатня, а голод, це найкращі ліки кацапам.
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02.11.2022 00:22 Ответить
Капусти на щі у них вистачить , повторять " што дєди жралі" , так що цим їх не візьмеш , дохнутимуть , а дупу ***** лизатимуть .
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02.11.2022 01:18 Ответить
За осТані рокі паРаша наростила виробництво зерна і зараз має його надлишок у великій кількості. 55% світових чорноземів в кацапії. Так що нажаль, це потрібно розуміти
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02.11.2022 08:42 Ответить
Однаково банани захочуть. Але бананові плантації в Еквадорі у їхній власності.
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02.11.2022 09:59 Ответить
добре.
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02.11.2022 03:52 Ответить
зерновой коридор может охранять 5 или 6 Флот США
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02.11.2022 09:02 Ответить
Чем больше херачит Украина кацапские утюги чм, тем смелее Турция ))
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02.11.2022 09:29 Ответить
https://twitter.com/i/status/1587428417930203137
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02.11.2022 09:39 Ответить
 
 