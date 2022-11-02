Вытеснение оккупантов за пределы границы Украины не будет означать конец войны, - Кислица
Разгрома и изгнания российских оккупантов с территории Украины будет мало, чтобы завершить войну: она, возможно, закончится с изменением режима в РФ.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
По мнению дипломата, "не будет означать конец войны победа на территории Украины, полный разгром российских сил, вытеснение их за границы, признанной всем миром".
"Если не будет проведена депутинизация режима в РФ, мы будем постоянно жить в напряжении под угрозой повторения военной интервенции", – пояснил Кислица.
"Единственный правильный путь" для ответа на потенциальную угрозу, которая и дальше будет возникать со стороны РФ, дипломат усматривает "на ближайшие десятилетия":
- во вступлении Украины в НАТО;
- в полной интеграции в Евросоюз;
- в дальнейшем развитии "чрезвычайно крепких" Вооруженных сил;
- в укреплении экономики.
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... 2025 рік. Делегати 1-го з'їзду КоНГо (Конфедерація Незалежних Государств) у місті Улан-Уде щиро вітають виступ поважного гостя з України президента Зеленського. Президенти Республіки Ічкерії, Саха, Башкортостана, Татарстана, Туви, Буряцького Каганата, Мордви, Евенкії, Чукотки аплодують пліч-о-пліч, вигукуючи: - Слава Україні!..
Союзники сильно постарались вылечить немцев, после войны, да так, что они по сей день "бьют головой об стену" от стыда за своих предков.
Карл Юнг говорил, что только англичане вылечились от имперской болезни, из за своей индивидуальности, а немцы в процессе лечения.Тогда как американцы (США), русские и подражающие им ещё покажут свои имперские замашки ибо демонизация общества, упоение безграничной властью лишь нарастает.