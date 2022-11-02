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Новости Война
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россия (92990) Кислица (169)

Вытеснение оккупантов за пределы границы Украины не будет означать конец войны, - Кислица

кислиця

Разгрома и изгнания российских оккупантов с территории Украины будет мало, чтобы завершить войну: она, возможно, закончится с изменением режима в РФ.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

По мнению дипломата, "не будет означать конец войны победа на территории Украины, полный разгром российских сил, вытеснение их за границы, признанной всем миром".

"Если не будет проведена депутинизация режима в РФ, мы будем постоянно жить в напряжении под угрозой повторения военной интервенции", – пояснил Кислица.

"Единственный правильный путь" для ответа на потенциальную угрозу, которая и дальше будет возникать со стороны РФ, дипломат усматривает "на ближайшие десятилетия":

  • во вступлении Украины в НАТО;
  • в полной интеграции в Евросоюз;
  • в дальнейшем развитии "чрезвычайно крепких" Вооруженных сил;
  • в укреплении экономики.

Смотрите: Военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета России, - Кислица. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+17
*репараціі та суд над винними в порушені правил війни
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01.11.2022 23:58
+14
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02.11.2022 00:24
+11
Тільки повна дімілітарізація, денацифікація та декацапізація! Більше такої країни як росія немає існувати взагалі - лише московія та московити на розвалинах московської області, заборонити використання слів руський, росіянин та похідних, русами мають право називатись лише Українці як прямі нащадки та за власним бажанням
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02.11.2022 00:08
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нахера нам твій ізраіль..жити в украіні маючи добрих друзів і союзніків. назавжди забути дорогу до москалів..
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02.11.2022 14:03 Ответить
Дерашизація, демілітарізація, деколонізація - ось три кити на яких мають будуватися нові демократії на теренах колишньої ерефії.
... 2025 рік. Делегати 1-го з'їзду КоНГо (Конфедерація Незалежних Государств) у місті Улан-Уде щиро вітають виступ поважного гостя з України президента Зеленського. Президенти Республіки Ічкерії, Саха, Башкортостана, Татарстана, Туви, Буряцького Каганата, Мордви, Евенкії, Чукотки аплодують пліч-о-пліч, вигукуючи: - Слава Україні!..
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02.11.2022 08:13 Ответить
..гнать тварей с болот мацковии до мест дислокации.И там судить за военные преступления
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02.11.2022 09:00 Ответить
Навіть якщо ЗСУ виженить россіян з України Зеля все одно примудриться підписати з Московією капітуляцію.
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02.11.2022 11:07 Ответить
,у якому сенсі? Тобто Захід капітулює?)))
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03.11.2022 22:33 Ответить
Путин лишь воплощение болезни глубинного народа.
Союзники сильно постарались вылечить немцев, после войны, да так, что они по сей день "бьют головой об стену" от стыда за своих предков.
Карл Юнг говорил, что только англичане вылечились от имперской болезни, из за своей индивидуальности, а немцы в процессе лечения.Тогда как американцы (США), русские и подражающие им ещё покажут свои имперские замашки ибо демонизация общества, упоение безграничной властью лишь нарастает.
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02.11.2022 12:02 Ответить
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