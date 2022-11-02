Китай сопротивляется переговорам относительно ядерного сдерживания, - Пентагон
Китай не проявил интереса к обсуждению шагов по снижению риска, связанного с ядерным оружием, заявили во вторник чиновники США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Пентагон заявляет, что Китай проводит значительное расширение своих ядерных сил и движется к тому, чтобы к 2030 году иметь тысячу ядерных боеголовок.
Пекин долгое время сопротивлялся переговорам с Вашингтоном о контроле над вооружениями, утверждая, что Соединенные Штаты уже имеют гораздо больший арсенал.
Александр Белл, заместитель помощника госсекретаря по контролю над вооружениями, заявил Атлантическому совету, что, несмотря на усилия США, Вашингтон и Пекин до сих пор не приступили к взаимодействию по этому вопросу.
"Как первый шаг мы бы очень хотели поговорить с ними о доктринах друг друга, о кризисном управлении", - сказал Белл.
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Події показали - маєш ядерку, роби шо хоч. Ні оон, на ната нічого не зроблять.
Коли рашка в 2014 анексувала крим і підтерлась меморандумом, реакція світу яка? Глибока стурбованість.
Ясно що тепер всі хочуть мати щрнайбільше ядерки, єдина гарантія що психи тебе не чіпатимуть
Не анексувала а захватила войсками.
Украина его просто подарила без боя,так почему Запад за это переживать должен?
Что бы в Украине начали убивать,а виноват в этом Запад был?
Это решение Украины,как далеко в войну влезать и ответственность за последствия на Украине.
Западу кто то угрожал?
Запад с кем то договор нарушил?
Запад разрешил Китаю фирмы в ЕС скупать?
Украина где за подаренные деньги вакцину( никем не признанную) купила?
У вас така каша у голові
Але то не до мене , то до психіатора
А у перерві від несеня нісенітниці раджу поглянути скількі фірм у ЄС та США належать Китаю
Бо на профанів що не в темі - не витрачаю час
******* би по кацапах ще 24.02 - і вже було б тихо, спокійно, і ніяких проблем.
Примерно так же воевать со страной имеющей ЯО. Китай можно понять , видя как весь мир носится с Сев. Кореей и россией