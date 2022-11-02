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Китай (2790) Пентагон (1410) ядерное оружие (1291) ядерная безопасность (474)

Китай сопротивляется переговорам относительно ядерного сдерживания, - Пентагон

китай

Китай не проявил интереса к обсуждению шагов по снижению риска, связанного с ядерным оружием, заявили во вторник чиновники США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Пентагон заявляет, что Китай проводит значительное расширение своих ядерных сил и движется к тому, чтобы к 2030 году иметь тысячу ядерных боеголовок.

Пекин долгое время сопротивлялся переговорам с Вашингтоном о контроле над вооружениями, утверждая, что Соединенные Штаты уже имеют гораздо больший арсенал.

Александр Белл, заместитель помощника госсекретаря по контролю над вооружениями, заявил Атлантическому совету, что, несмотря на усилия США, Вашингтон и Пекин до сих пор не приступили к взаимодействию по этому вопросу.

"Как первый шаг мы бы очень хотели поговорить с ними о доктринах друг друга, о кризисном управлении", - сказал Белл.

Читайте: Джонсон не верит, что Путин применит ядерное оружие в Украине: "Он существенно потеряет покровительство китайцев"
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Топ комментарии
+19
Ну а хто до цього призвів? Запитайте обамку.
Події показали - маєш ядерку, роби шо хоч. Ні оон, на ната нічого не зроблять.
Коли рашка в 2014 анексувала крим і підтерлась меморандумом, реакція світу яка? Глибока стурбованість.
Ясно що тепер всі хочуть мати щрнайбільше ядерки, єдина гарантія що психи тебе не чіпатимуть
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02.11.2022 07:28
+9
Ну так чого Захід ниє , що наразі Китай відчуває свою вседозволеність
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02.11.2022 07:43
+8
Боже ну ви і довбень

У вас така каша у голові

Але то не до мене , то до психіатора

А у перерві від несеня нісенітниці раджу поглянути скількі фірм у ЄС та США належать Китаю
Бо на профанів що не в темі - не витрачаю час
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02.11.2022 08:19
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Ну а хто до цього призвів? Запитайте обамку.
Події показали - маєш ядерку, роби шо хоч. Ні оон, на ната нічого не зроблять.
Коли рашка в 2014 анексувала крим і підтерлась меморандумом, реакція світу яка? Глибока стурбованість.
Ясно що тепер всі хочуть мати щрнайбільше ядерки, єдина гарантія що психи тебе не чіпатимуть
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02.11.2022 07:28 Ответить
Не Рашка,а Гавностан.
Не анексувала а захватила войсками.
Украина его просто подарила без боя,так почему Запад за это переживать должен?
Что бы в Украине начали убивать,а виноват в этом Запад был?
Это решение Украины,как далеко в войну влезать и ответственность за последствия на Украине.
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02.11.2022 07:35 Ответить
Ну так чого Захід ниє , що наразі Китай відчуває свою вседозволеність
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02.11.2022 07:43 Ответить
Я прогнозую дуже спекотно буде , а якби Захід зромув , що винен у власній безхребетності , ще тоді , а не зараз , то може і не було б нічого цього
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02.11.2022 07:44 Ответить
На Запад кто то нападал?
Западу кто то угрожал?
Запад с кем то договор нарушил?
Запад разрешил Китаю фирмы в ЕС скупать?
Украина где за подаренные деньги вакцину( никем не признанную) купила?
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02.11.2022 07:49 Ответить
Боже ну ви і довбень

У вас така каша у голові

Але то не до мене , то до психіатора

А у перерві від несеня нісенітниці раджу поглянути скількі фірм у ЄС та США належать Китаю
Бо на профанів що не в темі - не витрачаю час
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02.11.2022 08:19 Ответить
Сумно. Українцям треба "подякувати" Кравчука і Куму що обеззброїли Україну і за безцінь а можна сказати просто подарували ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники, крилаті ракети ... ерефії. Ось московіти зараз використовують її проти України. А ці президенти зрадники і їх оточення жирує на отриманих від цієї оборудки баришах. Коли ж Україна дасть вірну оцінку цим діям владних вельмож?! Це ж із за них держава, її громадяни несуть матеріальну, людські жертви.
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02.11.2022 09:08 Ответить
Panda+17лайкнувших > "Єслі в кранє нєт водьі, значіт запитайте обамку." не німців з французами та австрійцями, які не хотіли підтримувати дієві санкції, а обамку, який не міг рипнутися сам, без широкого блоку з європою.
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02.11.2022 10:45 Ответить
Салліван і тоді був і зараз головним по безпеці. Вже побачили його дітище - повний стоп китайським півпровідникам? Одним махом на 15 років назад китайській економіці. Правда ж є різниця з 50ма тарифними раундами з Китаєм та перепискою рудого нарциса?
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02.11.2022 10:52 Ответить
Косоглазые очередная зараза на планете.
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02.11.2022 07:49 Ответить
Старші люди повинні пам*ятати, як прісєдатєль Мао в перервах між запливами через Хуанхе навчав своїх *********** не боятись ядерної війни. Його повчання зводились до того, що хай загине весь інший світ, а китайців настільки багато, що якась їх частина все рівно залишиться живою і буде панувати над всім світом. Схоже, що таваріщь Сі притримується тієї ж лінії.
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02.11.2022 08:01 Ответить
А почему им можно иметь ЯО, а нам нет? Даже северной кореи можно, а нам хир
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02.11.2022 08:16 Ответить
Саме інтересне , що мати декілька десятків ядерних ,,ракеток,, , які мають, ну нехай допустимо по 10 кілотон (в тротиловому еквіваленті) , та невеличку армію для стримування агресії , мабуть дешевше чим утримувати величезну армію і багато звичайної зброї .
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02.11.2022 08:32 Ответить
,,И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю,, , схоже можна змінити , якщо всім державам в світі роздати ядерну зброю , тоді все само собою ,,утрясеться,, , бо слабкість завжди провокує на агресію ... а держави ,,міжнародні поліцейські,, зі своєю функцією не справились .
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02.11.2022 09:18 Ответить
Ну ясно що не справились, бо треба діяти, а не мичати "мееее мееее миии стурбованіііі меее перестааааньте воюваааати меее мееее будьтеее стриманііі мееее мееее нічого нееее робимооо бо боїмоооося ескалаціїїїїї меееее".
******* би по кацапах ще 24.02 - і вже було б тихо, спокійно, і ніяких проблем.
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02.11.2022 09:54 Ответить
Та зруйнуйте їм надуту вєлікую економіку. Виздихають мільйонами.
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02.11.2022 08:23 Ответить
Вы бы сели играть в шахматы с человеком, имеющим право смести все фигуры с доски в любой момент? При условии, что при этом он не заденет своего короля он станет победителем , а если заденет , засчитываете ничья.
Примерно так же воевать со страной имеющей ЯО. Китай можно понять , видя как весь мир носится с Сев. Кореей и россией
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02.11.2022 08:28 Ответить
Смішно читати сльозливі скарги колишньої наддержави на косооких комуняк. Перевели всі високотехнологічні виробництва в Китай, бо так дешевше і можна більше заробити на різниці. Самі ж виплекали цього східного монстра, інвестували в його економіку, а тепер, дивлячись, як наростає загроза від цих червоножопих азіатів, висловлюєте занепокоєння. А вже пізно, раніше треба було думати і вживати алекватних заходів. Мало було біснуватих кацапів з Північної Нігерії, яких ви думали, що контролюєте?
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02.11.2022 08:34 Ответить
Я оптиміст. Янцзи довга, повноводна ріка. США створить умови і труп піднебесної спливе в Східно Китайське море
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02.11.2022 09:15 Ответить
Надо было меньше им заводов строить и передавать современные технологии. Теперь сверхприбыли придётся тратить на войну с людоедами.
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02.11.2022 11:09 Ответить
 
 