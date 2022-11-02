Оккупанты вывозят людей автобусами из н.п. Великая Лепетиха в Херсонской области, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают принудительное переселение украинцев из Херсонской области - людей вывозят автобусами и запрещают пользоваться частным транспортом.
Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжается принудительная так называемая "эвакуация" гражданских жителей из населенных пунктов на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, из населенного пункта Великая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен."
Отмечено перемещение российскими оккупантами архивных документов из административных зданий Херсона", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 Alex Vassago
показать весь комментарий02.11.2022 08:13
+8 Danilo Kosmina 10be22a1
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+6 Георгий dbdf6085
показать весь комментарий02.11.2022 08:35
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Пожалуйста, подождите...
Вчора зателефонував родичам (вони вже давно пенсіонери і переїхали в с.м.т., так сказати "доживати віку").
Так ось вчора родичку мою "прорвало".
Почала розповідати про родичів (таких же старперів) що мешкають в Мелітополі. Так ось вони з гордістю (З ГОРДІСТЮ КУРВА)!!! кажуть "...ну ми ж вже в росії".
Кажуть що тихо спокійно і вони всим задоволені, що кацапи тягнуть газову магістраль для постачання свого газу... Тобто їм не потрібна Україна, їм потрібен дешевий газ і бензин!!
І таких більшість. Що в Херсонській, що в Запорізькій областях.
Розумієте?!! Вони вже "русские"!
Коли я читаю це скиглення "примусово виселяють наших громадян" хочеться бити таких добрих самаритян палицею по голові.
Немає вже там наших громадян. Вони продалися за паспорт і рублі. А зараз якщо і переживають за щось, так це за те, щоб ВСУ туди не дійшло.
І це гірка правда.
Як на мене, після деокупації, без жодних сопель і сентиментів, всіх мешканців піддати фільтрації, а власників російських аусвайсів, депортувати в країну їх громадянства.
І ні в якому разі не допускати до цього наші продажні суди - все повинні вирішувати військово-цивільні адміністрації.
Інакше, на перших же повоєнних виборах, ці манкурти виберуть чергового Сальдо...
украинцы предателям ни копейки платить не будут
де виселення?, з якою метою?, на карту подивіться може зрозумієте які цілі? І т.п
тому про заселення і «переміщення» як в срср поки, що мови немає. Для прикладу в Херсоні евакуація не мала результату - поки що більшість з наявного населення залишилась на місці, попри потенціальні ризики, і чекає на деокупацію.