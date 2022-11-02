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Генштаб ВС (5757) депортация (663) Херсонщина (4381)

Оккупанты вывозят людей автобусами из н.п. Великая Лепетиха в Херсонской области, - Генштаб ВСУ

депортація

Российские оккупанты продолжают принудительное переселение украинцев из Херсонской области - людей вывозят автобусами и запрещают пользоваться частным транспортом.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается принудительная так называемая "эвакуация" гражданских жителей из населенных пунктов на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, из населенного пункта Великая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен."

Отмечено перемещение российскими оккупантами архивных документов из административных зданий Херсона", - говорится в сообщении.

Читайте: Украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов Луганщины и Донетчины, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+11
Можу потрапити в бан, але скажу...
Вчора зателефонував родичам (вони вже давно пенсіонери і переїхали в с.м.т., так сказати "доживати віку").
Так ось вчора родичку мою "прорвало".
Почала розповідати про родичів (таких же старперів) що мешкають в Мелітополі. Так ось вони з гордістю (З ГОРДІСТЮ КУРВА)!!! кажуть "...ну ми ж вже в росії".
Кажуть що тихо спокійно і вони всим задоволені, що кацапи тягнуть газову магістраль для постачання свого газу... Тобто їм не потрібна Україна, їм потрібен дешевий газ і бензин!!
І таких більшість. Що в Херсонській, що в Запорізькій областях.
Розумієте?!! Вони вже "русские"!
Коли я читаю це скиглення "примусово виселяють наших громадян" хочеться бити таких добрих самаритян палицею по голові.
Немає вже там наших громадян. Вони продалися за паспорт і рублі. А зараз якщо і переживають за щось, так це за те, щоб ВСУ туди не дійшло.
І це гірка правда.
Як на мене, після деокупації, без жодних сопель і сентиментів, всіх мешканців піддати фільтрації, а власників російських аусвайсів, депортувати в країну їх громадянства.
І ні в якому разі не допускати до цього наші продажні суди - все повинні вирішувати військово-цивільні адміністрації.
Інакше, на перших же повоєнних виборах, ці манкурти виберуть чергового Сальдо...
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02.11.2022 08:13
+8
..ну і де ті валютні хвойди з Amnesty International?
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02.11.2022 07:47
+6
Буде біда, якщо через неділю , тими ж автобусами не почнуть звозити в ваньок із-за уралу і селити в хати. Ось де буде біда. СРСР таке перемішування не раз робив.
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02.11.2022 08:35
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..ну і де ті валютні хвойди з Amnesty International?
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02.11.2022 07:47 Ответить
Можу потрапити в бан, але скажу...
Вчора зателефонував родичам (вони вже давно пенсіонери і переїхали в с.м.т., так сказати "доживати віку").
Так ось вчора родичку мою "прорвало".
Почала розповідати про родичів (таких же старперів) що мешкають в Мелітополі. Так ось вони з гордістю (З ГОРДІСТЮ КУРВА)!!! кажуть "...ну ми ж вже в росії".
Кажуть що тихо спокійно і вони всим задоволені, що кацапи тягнуть газову магістраль для постачання свого газу... Тобто їм не потрібна Україна, їм потрібен дешевий газ і бензин!!
І таких більшість. Що в Херсонській, що в Запорізькій областях.
Розумієте?!! Вони вже "русские"!
Коли я читаю це скиглення "примусово виселяють наших громадян" хочеться бити таких добрих самаритян палицею по голові.
Немає вже там наших громадян. Вони продалися за паспорт і рублі. А зараз якщо і переживають за щось, так це за те, щоб ВСУ туди не дійшло.
І це гірка правда.
Як на мене, після деокупації, без жодних сопель і сентиментів, всіх мешканців піддати фільтрації, а власників російських аусвайсів, депортувати в країну їх громадянства.
І ні в якому разі не допускати до цього наші продажні суди - все повинні вирішувати військово-цивільні адміністрації.
Інакше, на перших же повоєнних виборах, ці манкурти виберуть чергового Сальдо...
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02.11.2022 08:13 Ответить
А за кого твої родичі голосували?
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02.11.2022 08:24 Ответить
За ОПЗЖ. А він відробляє 30 рубліввід куратора. І так зрозуміло. Ще будує картину Всесвіту для нас на прикладі якогось там с.м.т без назви.
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02.11.2022 08:48 Ответить
Виселити їх потім куди захочуть, а ось земля наша
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02.11.2022 08:32 Ответить
Тебе треба не банити - тебе треба *******!
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02.11.2022 08:43 Ответить
А цікаво, пенсію вони з України одержують, чи вже від рашенфашиста?
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02.11.2022 08:55 Ответить
Я родом из Мелитополя, переехал 40 лет назад. Созванивался с родственниками. Ни одного предателя . Никто не голосовал. Не нужно обобщать . Освободим наши земли с Божью помощью. Все будет Украина!
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02.11.2022 09:13 Ответить
На жаль, теж маю подібні приклади з Херсона...
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02.11.2022 09:22 Ответить
І де ти курва сидиш такий розумний? Що ти бачив? Люди з першого дня війни сидять в окупації.
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02.11.2022 09:36 Ответить
песдабол ты кацапский - но даже если такие уроды есть в тех местах то это отлично пусть пенсии до скорого гроба им платит разваливающаяся рашка..
украинцы предателям ни копейки платить не будут
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02.11.2022 10:43 Ответить
Скажу так...оттуда откуда я (юг Херсонской области) ваты реально дохрена, но думаю уже даже большинство из них поняли, хоть могут и молчать об этом, что лучше худо-бедно в Украине, чем в мордоре....слыхал, даже частично крымская вата начала это потихому допетривать....
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02.11.2022 21:48 Ответить
Буде біда, якщо через неділю , тими ж автобусами не почнуть звозити в ваньок із-за уралу і селити в хати. Ось де буде біда. СРСР таке перемішування не раз робив.
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02.11.2022 08:35 Ответить
От якщо ви прочитали новину, не володіючи ситуацією, ви її коментуєте причому не беручи до уваги інші, навіть нехай, новини.
де виселення?, з якою метою?, на карту подивіться може зрозумієте які цілі? І т.п
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02.11.2022 08:52 Ответить
Дивився, не видно...
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02.11.2022 11:54 Ответить
Ну Ок, на даний час всі виселення стосуються населених пунктів розташованих безпосередньо вздовж лівого берега Дніпра/водосховища. В цих населених пунктах виселяють і риють окопи на вулицях шо безпосередньо виходять на берег, або найблищі до берега. Для чого це робиться я думаю зрозуміло.
тому про заселення і «переміщення» як в срср поки, що мови немає. Для прикладу в Херсоні евакуація не мала результату - поки що більшість з наявного населення залишилась на місці, попри потенціальні ризики, і чекає на деокупацію.
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02.11.2022 12:37 Ответить
это будет отлично сразу всех твоих кацапов и ликвидируем вместе со чмобиками
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02.11.2022 10:45 Ответить
З кожним днем окупаціі люди все русєют і русєют .
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02.11.2022 08:46 Ответить
бред собачий - их просто дурят вот ждуны до ждались теперь будут на рашке бомжевать по настоящему
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02.11.2022 10:46 Ответить
Под любыми предлогами хотят выселить народ Мариополя(Жизни дите),Херсона(Конец Славного) ,Мелитополя(Жизнь-Отец дите) и др.прибрежья.Снести все там,чтоб их следов не осталось и ПОСТРОИТЬ НОВЫЕ ГОРОДА. а Донбасс прикрытие и повод.ДЛЯ КОГО ЭТИ НОВЫЕ ГОРОДА ???
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02.11.2022 10:14 Ответить
пля так кто им даст построить новые города? что ты за бред несешь?
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02.11.2022 10:47 Ответить
вивозять всі придніпровські села щоб затопити берег підірвавши дамбу
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02.11.2022 18:47 Ответить
 
 