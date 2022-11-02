За сутки оккупанты убили 4 мирных жителей на Донетчине, а также ранили десять человек, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Оккупационные войска РФ убили 4 гражданских жителей в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За сутки российские оккупанты убили четырех мирных жителей на Донетчине, а также ранили десять человек", - говорится в сообщении.

Также украинские правоохранители обнаружили тела пяти гражданских, погибших во время оккупации в Рубцах.

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