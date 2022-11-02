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Иранские дроны Arash-2 несут в пять раз больше взрывчатки, чем Shahed. Это может стать переломом в войне, - CNN

дрон,іранський

Использование Россией беспилотника "Arash-2" может стать "большим переломом" в войне против Украины.

Об этом пишет CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Любое использование Россией беспилотника "Arash-2" на войне в Украине может оказать дополнительное давление на противовоздушную оборону страны", – отмечает издание.

Известно, что боевой дрон "может нести в пять раз больше взрывчатки, чем Shahed".

О существовании Arash-2 впервые стало известно в 2019 году, но его точные возможности остаются неизвестными.

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Дрон назван в честь Араша Стрельца – героического персонажа из иранской мифологии, он ловче всех стрелял из лука. Легенда свидетельствует, что он выпустил стрелу, летевшую целое утро и упавшую в полдень за 2250 километров. Когда Араш отпустил свой лук, он якобы упал на землю и умер", – пишет CNN. Отметим, с 13 сентября, когда россияне впервые применили ударные беспилотники против Украины, силы противовоздушной обороны ВСУ сбили более 300 дронов, но десяткам удалось поразить свои цели и уничтожить жизненно важную энергетическую инфраструктуру.

Напомним, согласно сообщениям анонимных чиновников западной страны, Иран планирует отправить в Россию тысячу единиц оружия до конца года, включая баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и боевые беспилотники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные ночью уничтожили 6 вражеских дронов-камикадзе над Днепропетровщиной

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Иран должен направить россиянам в начале ноября партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.
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Топ комментарии
+52
Дивно, чомуІран досі не захопив сксжімо Ірак, Сирію і не знищив Ізраїль? 🤔 А знєте, чому? Бо не володіє для цього ресурсами. І той Араш така ж фігня, як і "мопед". Тобто певні проблеми створити може, але ситуацію переламати - ні.
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02.11.2022 10:10
+52
Всьо, розходимось, пора здаватись....Перелом же у війні на користь русні буде😂😂😂😂CNN джерело надійне, офігенне, надійне, як швейцарський годинник. Налякали перси їжака голою дупою. Забули, бородаті, як від англійців, та іракців відгрібали?
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02.11.2022 10:10
+48
Коли Араш відпустив свій лук, він нібито впав на землю і помер

Запустило ***** беспилотник Arash-2, лягло и сдохло
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02.11.2022 10:08
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от і я про те: заморений санкціями та ембаргами Іран виявляється легко може передавати тисячами ракети та ударні дрони, а ****** НАТО тільки цистерну солярки спромоглося виділити Україні
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02.11.2022 15:58 Ответить
НАТа в домікє, занепокоєна та стурбована сидить штани сушить.
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02.11.2022 17:49 Ответить
вражає як легко Іран постачає зброю москалям на тлі того як жують шмарклі НАТО та Еуропа... Та й штати теж жодного танку так і не дали. В основному, нелетальне та недалеке, а хаймерси дали з умовою по кацапстану не стріляти... апсурд якийсь
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02.11.2022 15:56 Ответить
Апсурд, що за 30 років свого не наклепали, соплі жували. хотя знали всі, що рашка Украіну в покоі не лишить.
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04.11.2022 07:42 Ответить
тут слово за Израилем и США ，Израилю точно также угрожает ето дерьмо . А вообще Иран показывает что можно сделать 10 тысяч беспилотников и любая в мире страна загнется и несправится неодно ПВО . Только уничтожать на маршах и складах эту дрянь
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02.11.2022 16:19 Ответить
У ********* ще літаки з «Кінжалами» прилетіли та стоять у черзі на перелом у війні.
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02.11.2022 17:48 Ответить
А Европа яйця чухає....
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02.11.2022 18:08 Ответить
проблема США и НАТО разбомбить склады и заводы по их производству?? это ж не россия, чего они тут сс*тся?
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02.11.2022 23:02 Ответить
таке враження що ми граємся в гру кальмара де треба пройти по скляним поверхням і половина з них лопається під ногами та людина падає в провалля.

так от, Україна йде першою, нас всі пихають в спину а вже розбилися перед нами чечня, грузія та молдова.

УКРАЇНА ФІЗИЧНО НЕ ПОДУЖАЄ ВСЕ ЗЛО СВІТУ ЯКЩО ВОНО ОБ'ЄДНАЄТЬСЯ А ВОНО ОБ'ЄДНАЄТЬСЯ.

то чому добро світу не єднається, де реальна допомога а не подачки, де польська армія навзаєм українській армії, що захистила варшаву сто років тому?

де сцикливе НАТО?

де европейські цінности?

і що це за цінности такі що бачиш як ґвалтують Україну а сам позичаєш у сірка очі?
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03.11.2022 00:41 Ответить
Здається , що пора перестати звертати увагу , і почати ставитсь дуже критично до подібних статей колись поважних ЗМІ. Вони давно продались і, як правило, друкують замовні матераіли для рашки ,або явну чуш і маячню. Тому не варто такому поважному виданню як "Цензор", розповсюджувати це...
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03.11.2022 10:41 Ответить
Самое эффективное средство против этих дронов и баллистичных ракет - отслеживание разведкой и удар на упреждение, еще до их запуска.
Разведка есть. Спутники есть. Нет ракет, способных ударить точно на 500 км.
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03.11.2022 16:15 Ответить
До хера знаєте , CNN , ви що підтримуєте русню?
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07.11.2022 10:25 Ответить
Було б чудово якби США нарешті разєб@шили той терористичний іранський гнійник,от якби при владі був Буш то вже так і зробив би.
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07.11.2022 16:57 Ответить
неповезло рюзке есть C-RAM
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08.11.2022 19:20 Ответить
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