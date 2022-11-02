Утром 2 ноября россияне атаковали Одесщину тремя ракетами, они были уничтожены силами ПВО, - ОК "Південь"
Российская авиация на рассвете 2 ноября атаковала Одесскую область тремя ракетами Х-59 - они были уничтожены подразделениями украинской Противовоздушной обороны.
Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Одесский горсовет в телеграме.
В сообщении отмечается: "На рассвете нв Одесщину враг направил три крылатые ракеты Х-59.
С направления Черного моря, с самолетов Су-30, враг пытался атаковать юг области.
Все ракеты сбиты силами противовоздушной обороны над морем".
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Наталия П
показать весь комментарий02.11.2022 10:48 Ответить Мне нравится 10
Pavlik Morozov 606ce595
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Garinich
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