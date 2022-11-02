РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8364 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 392 3
крылатые ракеты (865) Одесская область (3372) ПВО (2485)

Утром 2 ноября россияне атаковали Одесщину тремя ракетами, они были уничтожены силами ПВО, - ОК "Південь"

ппо

Российская авиация на рассвете 2 ноября атаковала Одесскую область тремя ракетами Х-59 - они были уничтожены подразделениями украинской Противовоздушной обороны.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Одесский горсовет в телеграме.

В сообщении отмечается: "На рассвете нв Одесщину враг направил три крылатые ракеты Х-59.

С направления Черного моря, с самолетов Су-30, враг пытался атаковать юг области.

Все ракеты сбиты силами противовоздушной обороны над морем".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава 1 подяка нашим захистникам. А кацапам здохнути.
показать весь комментарий
02.11.2022 10:48 Ответить
Черговий раз ППО ВСУ постукало хєром по лобі кацапам-дєдаєвакам... аж три рази
показать весь комментарий
02.11.2022 11:06 Ответить
Мені здається, наші ППОшники тут на одещині , вже навчилися сбивти все що є у вати, реально не памьятаю коли останній раз долітало щось (тфу тфу тфу). А якщо їм дати зброю 21 сторіччя, вони мабуть будуть ще на складах ті ракети сбивати.
показать весь комментарий
02.11.2022 13:15 Ответить
 
 