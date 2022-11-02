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Швейцария (601) инфраструктура (247) отопительный сезон (528) восстановления (130)

Швейцария предоставит Украине $100 млн на восстановление инфраструктуры и подготовку к зиме

швейцарія

Правительство Швейцарии одобрило предоставление 100 миллионов долларов помощи на восстановление поврежденной ударами РФ инфраструктуры и облегчение гуманитарной ситуации, в частности, обеспечение питьевой водой в преддверии зимы.

Как сообщает агентство AFP, "Швейцария помогает украинским энергетическим компаниям закупать энергоносители и запасные части, а также вносит вклад в ремонт систем железнодорожной крепи для транспортировки тяжелых грузов, таких как зерно", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Также она оказывает гуманитарную поддержку для подготовки к зиме, например продуктами питания, утеплителями.

Правительство определяет, может ли Швейцария предоставить дальнейшую гуманитарную помощь, такую ​​как генераторы, насосы или установки для очистки воды. Оно обратилось в парламент с просьбой предоставить дополнительный кредит в размере 76 миллионов долларов для покрытия дополнительных расходов.

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Ох. Щиро дякуємо, і просимо, будь ласка, контролюйте кожен цент.
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02.11.2022 22:40 Ответить
Боюсь, що закатають в асфальт, бо, схоже, що після 9 місяців жорстких боїв, асфальтова хвороба зелених прогресує з новою силою.
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02.11.2022 22:41 Ответить
пі...си зебені, осягнули, що асфальт це дитяча пісочниця на фоні ******** марафайнів.
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02.11.2022 22:49 Ответить
Все просрать, щоб взяти на шару - девіз прислуги Януковича, яка зараз при владі.
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02.11.2022 22:47 Ответить
та это зэ-банде на один зуб-то есть на пару км.асфальта
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02.11.2022 22:49 Ответить
фу, 100 млн, зелохи уже миллиардами орудуют, и уже все поцы выстроились в очередь на будивныцтво...
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02.11.2022 22:49 Ответить
подачки.

швейцарські падли - дайте набої для гепарда, які вас просить передати Україні німеччина.
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02.11.2022 23:28 Ответить
Деньги разворуют. Как всегда.
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03.11.2022 09:21 Ответить
 
 