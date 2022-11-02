Швейцария предоставит Украине $100 млн на восстановление инфраструктуры и подготовку к зиме

Правительство Швейцарии одобрило предоставление 100 миллионов долларов помощи на восстановление поврежденной ударами РФ инфраструктуры и облегчение гуманитарной ситуации, в частности, обеспечение питьевой водой в преддверии зимы.

Как сообщает агентство AFP, "Швейцария помогает украинским энергетическим компаниям закупать энергоносители и запасные части, а также вносит вклад в ремонт систем железнодорожной крепи для транспортировки тяжелых грузов, таких как зерно", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Также она оказывает гуманитарную поддержку для подготовки к зиме, например продуктами питания, утеплителями.

Правительство определяет, может ли Швейцария предоставить дальнейшую гуманитарную помощь, такую ​​как генераторы, насосы или установки для очистки воды. Оно обратилось в парламент с просьбой предоставить дополнительный кредит в размере 76 миллионов долларов для покрытия дополнительных расходов.

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