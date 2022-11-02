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Россияне убили более 40 журналистов с начала полномасштабного вторжения, - НСЖУ

війна,журналісти

НСЖУ требует безопасности и защиты прав журналистов на прифронтовых территориях.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины оккупанты убили по меньшей мере 43 медийщика. По верифицированным данным НСЖУ, среди погибших - 8 журналистов, выполнявших профессиональные обязанности; 13 медийщиков - гражданских жертв; 22 представителя СМИ, которые мобилизовались для защиты Украины в рядах Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

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странные журналисты, которые веруют что коцорылые в press стрелять не будут...
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02.11.2022 22:44 Ответить
от кого нсжу вымагает? точно не от раши, это не принято, наверное от украины...
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02.11.2022 22:47 Ответить
 
 