Россияне убили более 40 журналистов с начала полномасштабного вторжения, - НСЖУ
НСЖУ требует безопасности и защиты прав журналистов на прифронтовых территориях.
Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины, передает Цензор.НЕТ.
"С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины оккупанты убили по меньшей мере 43 медийщика. По верифицированным данным НСЖУ, среди погибших - 8 журналистов, выполнявших профессиональные обязанности; 13 медийщиков - гражданских жертв; 22 представителя СМИ, которые мобилизовались для защиты Украины в рядах Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.
2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий02.11.2022 22:44 Ответить Мне нравится 0
Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий02.11.2022 22:47 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...