Утром РФ запустила крылатые ракеты, они фактически пролетели через маршруты "зернового коридора", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что агрессия России против Украины привела к глобальному продовольственному кризису.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"В это утро российский самолет запустил крылатые ракеты неподалеку от Змеиного. И они фактически пролетали через маршруты "зернового коридора". Каждый такой российский запуск, а они почти ежедневные, прямо угрожает продовольственному экспорту. И это ответственность партнеров, работать вместе, чтобы уменьшить российскую угрозу", – подчеркнул президент.
По словам Зеленского, каждый раз, когда активизируется российский шантаж, продовольствие дорожает.
"Если бы российского нападения на Украину не было, то не было бы даже и призрачной угрозы глобального продовольственного кризиса. Потому что каждая российская ракета, бьющая по нашим портам, элеваторам с зерном, питающим наше агропроизводство электростанциям, в итоге бьет по уровню жизни десятков миллионов людей во многих странах", - добавил глава государства.
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На данньій момент цивилизация находится в коме, противостоять беспредельшикам не может. Не может даже остановить єкоактивистов, уничтожающих в музеях старинньіе картиньі. Впереди или радикальньіе изменения или крах.
За даними військових, росіяни намагалися атакувати південь області з літаків Су-30 з напрямку Чорного моря.
https://suspilne.media/307906-ppo-zbila-tri-rosijski-raketi-aki-vipustili-po-odesini
Нагадаю, що кацапи позавчора запустили 55 ракет. З яких 46 були збиті засобами ПВО.
Ось чого варта "аналітика" і прогнози цього жополиза ЗЕленого клоуна.