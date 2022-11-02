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Новости Война
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Зеленский (19056) обстрел (25782) россия (93015) продовольствие (257)

Утром РФ запустила крылатые ракеты, они фактически пролетели через маршруты "зернового коридора", - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что агрессия России против Украины привела к глобальному продовольственному кризису.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"В это утро российский самолет запустил крылатые ракеты неподалеку от Змеиного. И они фактически пролетали через маршруты "зернового коридора". Каждый такой российский запуск, а они почти ежедневные, прямо угрожает продовольственному экспорту. И это ответственность партнеров, работать вместе, чтобы уменьшить российскую угрозу", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, каждый раз, когда активизируется российский шантаж, продовольствие дорожает.

"Если бы российского нападения на Украину не было, то не было бы даже и призрачной угрозы глобального продовольственного кризиса. Потому что каждая российская ракета, бьющая по нашим портам, элеваторам с зерном, питающим наше агропроизводство электростанциям, в итоге бьет по уровню жизни десятков миллионов людей во многих странах", - добавил глава государства.

Смотрите также: Ранее Россия требовала гарантий безопасности от США, а теперь - от Украины, - Зеленский. ВIДЕО
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Топ комментарии
+13
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02.11.2022 23:10
+9
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02.11.2022 23:09
+6
а почему 100 миллионов не выделили из 60млр. на асфальт?то есть зэ-банда в выборе между переломом в войне и асфальтом выбрала -асфальт?думай-тэ
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02.11.2022 23:08
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Вечерний
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02.11.2022 23:06 Ответить
а почему 100 миллионов не выделили из 60млр. на асфальт?то есть зэ-банда в выборе между переломом в войне и асфальтом выбрала -асфальт?думай-тэ
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02.11.2022 23:08 Ответить
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02.11.2022 23:09 Ответить
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02.11.2022 23:10 Ответить
Яркий пример очередного договорняка с террористами. Зато рашисты будут визжать, топать ногами и обвинять Украину, когда мы собьем ети ракеты или обстреляем корабли которые их запускают. Сколько нужно еще миру понять что НЕЛЬЗЯ договариваться с кремлевскими мразями
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02.11.2022 23:13 Ответить
Да можно с ними договариваться. Просто надо знать как. В конкретном случае после заявления о вьіходе из зернового договора нанести еще два удара по кораблям чф, потом спросить, готовьі ли они вернуться, если нет, еще два удара. И так далее. Но цивилизованньій мир так уже не умеет разговаривать, и если не научится снова, его ждет крах.
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02.11.2022 23:46 Ответить
Вы что то путаете. Называете беспредельшиков потакающим террористам цивилизованным миром. Цивилизация- ето есть строгие законы которым все обязаны подчиняться, а те которые не подчиняются должны быть или изолированы или уничтожены. Мы же уже давно наблюдаем как так называемая *цивилизация* потакает и даже задабривает преступников и беспредельщиков, прощает им массовые убийства и тд. Тоесть, является ихними сообщниками. А ето уже не может быть цивилизацией.
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03.11.2022 00:07 Ответить
Ничего не путаю. Именно так проходили переговорьі с Адольфом и Императором Хирохито.
На данньій момент цивилизация находится в коме, противостоять беспредельшикам не может. Не может даже остановить єкоактивистов, уничтожающих в музеях старинньіе картиньі. Впереди или радикальньіе изменения или крах.
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03.11.2022 00:16 Ответить
Ну, так какие ты гарантии им давал?
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02.11.2022 23:33 Ответить
Ти ж казав що зупиниш війну, тільки Порох заважає.
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02.11.2022 23:36 Ответить
https://twitter.com/i/status/1587756015423995906 Эрдоган убедил фуйла )))
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02.11.2022 23:43 Ответить
На світанку 2 листопада сили ППО над морем збили три російські ракети Х-59, які випустили по Одещині. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь.
За даними військових, росіяни намагалися атакувати південь області з літаків Су-30 з напрямку Чорного моря.
https://suspilne.media/307906-ppo-zbila-tri-rosijski-raketi-aki-vipustili-po-odesini
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02.11.2022 23:47 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3947333.html Деякі наївні до сих пір слухають брехливу потвору Абдристовича



Нагадаю, що кацапи позавчора запустили 55 ракет. З яких 46 були збиті засобами ПВО.
Ось чого варта "аналітика" і прогнози цього жополиза ЗЕленого клоуна.
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02.11.2022 23:51 Ответить
 
 