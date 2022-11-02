Утром РФ запустила крылатые ракеты, они фактически пролетели через маршруты "зернового коридора", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что агрессия России против Украины привела к глобальному продовольственному кризису.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"В это утро российский самолет запустил крылатые ракеты неподалеку от Змеиного. И они фактически пролетали через маршруты "зернового коридора". Каждый такой российский запуск, а они почти ежедневные, прямо угрожает продовольственному экспорту. И это ответственность партнеров, работать вместе, чтобы уменьшить российскую угрозу", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, каждый раз, когда активизируется российский шантаж, продовольствие дорожает.

"Если бы российского нападения на Украину не было, то не было бы даже и призрачной угрозы глобального продовольственного кризиса. Потому что каждая российская ракета, бьющая по нашим портам, элеваторам с зерном, питающим наше агропроизводство электростанциям, в итоге бьет по уровню жизни десятков миллионов людей во многих странах", - добавил глава государства.

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