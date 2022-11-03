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Новости Война
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армия РФ (18050) Херсонщина (4386) Бутусов Юрий (4250)

Оккупанты приезжали на место падения сбитого ВСУ КА-52, однако тела своих пилотов не забрали, - Бутусов

херсонщина

Российские оккупанты решили не забирать тела своих пилотов на Херсонщине. Украинские защитники готовы передать останки захватчиков.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня воины 9-го стрелкового батальона во время наступления в районе села Беляевка Херсонской области обнаружили обломки российского боевого вертолета Ка-52, сбитого в октябре, скорее всего, зенитчиками или 128-й горно-штурмовой или 60-й мотопехотной бригады. Мощная система защиты от ракетных атак не защитила Ка-52, и вновь в очередной раз не сработали катапультные кресла вертолета, постоянно расхваливаемые российскими медиа как не имеющие аналогов в мире.

Больше украинских воинов удивило, что россияне не забрали с места падения останки обоих пилотов. Противник контролировал эту местность, они приезжали на место падения, судя по следам колес, но сгоревшие останки элиты российской армейской авиации их товарищи бросили гнить в поле", - рассказал журналист.

По словам Бутусова, украинские защитники готовы передать останки оккупантов.

"Если это кого интересует, конечно, в России, в обмен на наших пленных и останки погибших украинских воинов на оккупированной территории", - подытожил он.

Смотрите также: Обломки российского вертолета КА-52 и фрагменты тел двух вражеских пилотов нашли украинские бойцы в Херсонской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+62
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02.11.2022 23:53
+12
Тварини не ховають одне одного.
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03.11.2022 00:20
+11
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03.11.2022 00:33
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Нахрена вони потрібні кацапам? Там навіть нема чого Ашоту на шаурму продати.
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02.11.2022 23:53 Ответить
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02.11.2022 23:53 Ответить
Одесса 👍❤️💙💛 👏👏👏
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03.11.2022 03:58 Ответить
Odessa = CCCP 🤢
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07.11.2022 12:22 Ответить
А на....уя?
Его Высоко Преосвященство, им обещал на небе полное блаженство....парам пам пам
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03.11.2022 00:09 Ответить
Не знаю якого наступу сьогодні, але це селище визволене не сьогодні і не учора.
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03.11.2022 00:10 Ответить
Тварини не ховають одне одного.
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03.11.2022 00:20 Ответить
Судя по этой и другим сводками, российская армия и органы власти, совершенно не торопятся забирать своих павших.
Кажется, речь идет уже о тысячах тел разбросанных по украинской земле, где то, частично собранными украинскими органами.
Удивительное пренебрежение к своим солдатам и их родственникам.
По видимому, это также часть стратегии войны.
Чем меньше заботы и внимания к павшим и гражданам, тем большие жертвы может позволить жестокий режим.
Но когда режим начнет падать, никто не поможет и даже, не обратит внимание на это падение. Рухнет как подкошенный.
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03.11.2022 00:25 Ответить
Нет тела нет проблемы , лишние расходы на "Жигули"
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03.11.2022 04:01 Ответить
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03.11.2022 00:33 Ответить
Саме головне - ЗВІДКИСЬ-же ті воші взялися? НЕ з неба-ж впали? Якби були "заброшены из секретных американских лабораторий бандеравцами" то були-б заражені відразу тифом чи чумою А так - звичайний педікульоз! А це значить, що мобілізовані тягнуть вошей з дому! А раз тягнуть з дому - значить у них вся сім"я - вошива! Казала мати - у їх час, в школах, регулярно приходили медсестри і оглядали дітей При виявленні у дитини гнид чи вошей обробляли всю сім"ю та садибу Уже в наш час інформація про вошей була "пад запретам"! Дитина один раз принесла з дитсадка - у вересні казашата повернулися з літніх кочів"їв і принесли вошей у дитсадок Був скандал! А зараз в Росії всім все "похєр"
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03.11.2022 07:44 Ответить
Нашо ти їм підказуєш? Тепер ще й бойові воші будуть. На гнидах гниди. Каламбур...
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03.11.2022 08:05 Ответить
Окупанти не забрали тіла пілотів збитого КА-52 на Херсонщині Джерело:
Не забрали бо гімно не того сорту, кацапи гурмани у лайні.
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03.11.2022 00:45 Ответить
Забери , а тоді рідні плати... нехай валяються.
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03.11.2022 01:04 Ответить
Твари
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03.11.2022 01:11 Ответить
може з підходом мобіків дали команду не забирати тіла, "бєзвєсті прапал" як у Другу Світову
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03.11.2022 03:10 Ответить
де ви бачили, щоб зомбі забирало тіла інших зомбі.... це не входить в їхню біологічну програму....
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03.11.2022 05:04 Ответить
Не здивована
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03.11.2022 05:57 Ответить
Они приезжали за блоком опознавания "СВОЙ-ЧУЖОЙ"
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03.11.2022 06:30 Ответить
спистили и продали )
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03.11.2022 08:14 Ответить
Собакам на корм оставили. Русише швайне,хуле
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03.11.2022 07:14 Ответить
Цензор, зніміть премію вашим редакторам і журналістам за неграмотність: не 128 гірничо-штурмова бригада, а 128 ГІРСЬКО-штурмова бригада. Гірничий-це у шахтах і кар'єрах, а гірський-це у горах, у Карпатах🧐🧐
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03.11.2022 07:32 Ответить
a meni podobayetsya
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07.11.2022 12:24 Ответить
обычная лапотная практика. Называется "пропал без вести"
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03.11.2022 08:13 Ответить
свинособаки лаптестана сваих не брасают...............
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03.11.2022 08:56 Ответить
Да просто дело в санкциях, у них даже мешков для умерших нет. Может Иран им поможет))
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03.11.2022 09:12 Ответить
Разделили белые "Лады" между собой.
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03.11.2022 09:51 Ответить
единственное аналогов в мире нет у свинособак,так это их анальные пробки куда их хлопцы ЗСУ херячат!
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04.11.2022 15:24 Ответить
 
 