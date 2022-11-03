Оккупанты приезжали на место падения сбитого ВСУ КА-52, однако тела своих пилотов не забрали, - Бутусов

Российские оккупанты решили не забирать тела своих пилотов на Херсонщине. Украинские защитники готовы передать останки захватчиков.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня воины 9-го стрелкового батальона во время наступления в районе села Беляевка Херсонской области обнаружили обломки российского боевого вертолета Ка-52, сбитого в октябре, скорее всего, зенитчиками или 128-й горно-штурмовой или 60-й мотопехотной бригады. Мощная система защиты от ракетных атак не защитила Ка-52, и вновь в очередной раз не сработали катапультные кресла вертолета, постоянно расхваливаемые российскими медиа как не имеющие аналогов в мире.

Больше украинских воинов удивило, что россияне не забрали с места падения останки обоих пилотов. Противник контролировал эту местность, они приезжали на место падения, судя по следам колес, но сгоревшие останки элиты российской армейской авиации их товарищи бросили гнить в поле", - рассказал журналист.

По словам Бутусова, украинские защитники готовы передать останки оккупантов.

"Если это кого интересует, конечно, в России, в обмен на наших пленных и останки погибших украинских воинов на оккупированной территории", - подытожил он.

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