ВСУ закрепляются на деоккупированных территориях и готовятся к наступлению, - Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ закрепляются на деоккупированных территориях и проводят подготовку к новому наступлению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Если говорить в целом о ситуации на фронтах, то можно охарактеризовать это как подготовку к освобождению наших территорий и закреплению на уже освободившихся территориях", - отметила она в эфире телемарафона.

Маляр подчеркнула, что враг активно пытается выйти на границы Донецкой области.

"Эпицентром этой недели являются Бахмут, Соледар и вообще Донецкое направление. Там, бывает, враг за сутки делает десятки атак. Там происходит взаимное движение обеих сторон. Если врагу удается где-то продвинуться вперед, то есть мгновенная реакция сил обороны Украины", - добавила она.

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