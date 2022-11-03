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ВСУ закрепляются на деоккупированных территориях и готовятся к наступлению, - Минобороны

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ закрепляются на деоккупированных территориях и проводят подготовку к новому наступлению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Если говорить в целом о ситуации на фронтах, то можно охарактеризовать это как подготовку к освобождению наших территорий и закреплению на уже освободившихся территориях", - отметила она в эфире телемарафона.

Маляр подчеркнула, что враг активно пытается выйти на границы Донецкой области.

"Эпицентром этой недели являются Бахмут, Соледар и вообще Донецкое направление. Там, бывает, враг за сутки делает десятки атак. Там происходит взаимное движение обеих сторон. Если врагу удается где-то продвинуться вперед, то есть мгновенная реакция сил обороны Украины", - добавила она. 

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ЗСУ знають, що роблять, аби Зеля з ОПою туди носа не пхали.
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03.11.2022 01:03 Ответить
Боюсь что это невозможно. Зеленому огурцу победа не нужна. Никто денег не даст. Все по классике "Гепы и Допы", только без чуткого руководства Гепы.
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03.11.2022 01:12 Ответить
 
 