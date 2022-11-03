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Путин ослаблен войной, но перемен в Кремле в ближайшее время ждать не стоит, - Reuters

путин,путін

Российский диктатор Путин ослаблен войной против Украины, однако смена верхушки власти в России вряд ли произойдет в ближайшее время из-за автократического характера ее политической системы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на западного чиновника.

"Он был ослаблен этой поистине катастрофической ошибкой. Мы видим, как российские военные унижены Украиной на поле боя", – отметил он.

По словам чиновника, война укрепила украинскую государственность и побудила к дальнейшему расширению военного альянса НАТО, тем самым ослабив позиции Путина, которому 7 октября исполнилось 70 лет.

"Люди видят, что он совершил большую ошибку. У них (россиян. - ред.) не было плана Б - они думали, что это будет очень легко", - добавил западный чиновник.

Также он добавил, что в ближайшее время смена главы Кремля вряд ли произойдет.

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Топ комментарии
+13
І що ми отримаємо "на вихлопі"?
Якогось пригожина?
Проект раZZія треба зачиняти!
Треба розпорювати рашку по національних швах на лахміття
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03.11.2022 01:39
+13
Після буйла прийде повний відморозок.
Рашку треба нищити
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03.11.2022 01:41
+8
Поки цей виродок не здохне або не потрапить на лаву підсудних - буде правити. Найближче оточення (патрушев, мєдвєдєв, лавров) - теж справжні дегенерати, які повністю розділяють ідеї ботоксного фюрера. Ніякого перевороту на росії не буде і бути не може.
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03.11.2022 01:29
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В свинорилих завжди є план "Б" - почати херачити одне одного по всій балалайні, безглуздо і безжально.
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03.11.2022 01:26 Ответить
І що ми отримаємо "на вихлопі"?
Якогось пригожина?
Проект раZZія треба зачиняти!
Треба розпорювати рашку по національних швах на лахміття
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03.11.2022 01:39 Ответить
До хріна ти вже вихлопами розпоров і зачинив? Після поразки улус сам розвалиться - це і є їхній план "Б", тільки вони ще про нього не знають.
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03.11.2022 03:47 Ответить
Поки цей виродок не здохне або не потрапить на лаву підсудних - буде правити. Найближче оточення (патрушев, мєдвєдєв, лавров) - теж справжні дегенерати, які повністю розділяють ідеї ботоксного фюрера. Ніякого перевороту на росії не буде і бути не може.
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03.11.2022 01:29 Ответить
Після буйла прийде повний відморозок.
Рашку треба нищити
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03.11.2022 01:41 Ответить
На жаль це так(((( прийде ще гірший
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03.11.2022 02:51 Ответить
можливо так,а можливо, що й нi...

насправдi, азiопськка паРаша в кроцi вiд того, щоб почати розпадатися.

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03.11.2022 03:36 Ответить
https://ru.krymr.com/a/forum-svobodnykh-narodov-rossii/31986559.html https://ru.krymr.com/a/forum-svobodnykh-narodov-rossii/31986559.html


рассея была и остается тюрьмой народов. И не раз в ее истории были попытки колонизированных москвой народов освободиться. При этом фактически основную роль в этих процессах играли украинцы. Поэтому неудивительно, что и при царской рассее, и при советском союзе, и в нынешней путинской эрэфии имперская власть делала все возможное, чтобы подавить украинцев, не дать им освободиться. Они понимали: ключ к распаду империи в руках украинского народа.
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03.11.2022 03:39 Ответить
Плану Б в не було.Тому відразу перейдуть до плану Г
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03.11.2022 04:59 Ответить
Ну да, ну да... Вон, к примеру, Каддафи, уж насколько был "любим народом" и "партия их рулевой" и все такое... Ни один из таких мелких царьков, как-то до естественной смерти не дожил... Этот исключением точно не будет. А если учитывать, что каждый микроцарь, у которого есть хоть немного власти и денег в рашке, уже стал тихо-тихо собирать свою карманную армию... Конец будет запоминающимся и ярким. Как новогодний утренник в психиатрической клинике...
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03.11.2022 01:42 Ответить
"грозная" бабка путятишна уже не та.

альфа-самец всея паРаши ёпта ))
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03.11.2022 03:31 Ответить
Зміни політичної еліти не відбудеться. Поліцейські країни, такі як ********* та нарасія знищують усе живе навколо себе та залишають лише куплених та покірливих . Нарасєї править секта, здохне ***** - його замінить такий самий, а може ще й гірший.
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03.11.2022 01:46 Ответить
Авжеж ж, Венесуела приклад.
Скільки десятиліть там один урод змінює іншого
І всі задоволені!
Венесуела стоїть....
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03.11.2022 01:51 Ответить
"війна зміцнила українську державність і спонукала до подальшого розширення військового альянсу НАТО".

Щодо зміцнення української державності питань не має. А до НАТО питань дуже багато. "Потужний" військово-політичний блок НАТО не приймав Україну бо західні чиновники тремтіли перед кремлівським карликом. А як Україна витерла ноги об ***** і розгромила "другу армію світу", то нарешті західні чиновники набрались сміливості.

До слова. Іран, подільник параші, готується поставити ******* балістичні ракети дальністю 800 км. США поставляють Україні ракети дальністю не більше 80 км, щоб не "загострювати конфлікт".
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03.11.2022 01:48 Ответить
сейчас в раше начинается 1915 год - прошел тучный и сытный 1913, прошел ура-шовинистический 1914. начинается пахгнущий порохом 1915
они там еще мечтают о брусиловском прорыве 1916 но все тщетно - прийдет 1917 и как учил дедушка ленин царь уйдет и война империалистическая превратится в войну гражданскую
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03.11.2022 01:50 Ответить
Громадянська війна без громадян...
Скоріше розборки гігантських ОПГ
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03.11.2022 01:54 Ответить
В рашкіправить колективний путін.
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03.11.2022 04:13 Ответить
Не будет смены власти. Гебисты прекрасно понимают, почему развалился совок: не из-за нефти, афгана и пр. - ему просто дали развалиться. На вершину вертикально организованной системы, активно за эту вершину борясь, влез дурак. Дурак, который, пройдя все ступени в системе, так и не понял на чем эта система стоит. А стоит она на немедленных и беспощадных репрессиях против любого, кто только подумает покуситься на власть в обход системы. Хочешь во власть - вставай в очередь, встраивайся в систему, доказывай лояльность и проявляй организаторские таланты. И все будет - со временем. Дурак позволил поданным поверить, что система - не единственная и что могут быть альтернативы, и создавать их больше не опасно. А поскольку система вертикальная и требовала безусловного подчинения, ему долго не решались противодействовать. А когда решились, было поздно.

Сейчас они не позволят организоваться никакой альтернативной политической силе, не зависящей от них на 146%. Никакой абсолютно, на базе чего-бы то ни было, хоть кружка макраме. Все, кто мог что-то организовать, уже сидят, мертвы или изгнаны. Им есть, что терять, куда больше, чем при совке, и они терять это не намерены. Единственная сила, которая могла бы разрушить власть - внешняя. Но при наличии 6 тыс. ядерных боеголовок, кому это надо? Конда ***** помрет (а его родители прожили почти 90 лет оба), конечно, что-то изменится. Но чисто косметически. Систему эту они сломать уже не дадут. По крайней мерк, еще очень долго. Пока есть нефть и газ и спрос на них
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03.11.2022 05:02 Ответить
Мда, апокаліптично
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03.11.2022 05:43 Ответить
👍 ему просто дали развалиться.
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03.11.2022 06:06 Ответить
Чуть иного есть по совку, по развалу. В 1967г на закрытом пленуме был доклад Косыгина, по экономике и финансам в стране. Вывод простой--- дрова системе! Предлагалась аренда по лёгкой пром. И по всему что производится тнп. Согласились, что интересно. Но грянула Прага в 1968 г, опять победили ястребы, КГБ. На 1980 г совок имел 180-190 миллиардов дол. В год с углеводородов и прочего. За это и жили. Запад прекрасно все знал. А как влезли в афган, к 1985 г пошел провал, развал экономический. Без экономики спец-службы могут держатся только сталинским методом. К чему там и скатываются сегодня.
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03.11.2022 10:48 Ответить
А вдруг опосля путлера к власти дорвется"нью-горбачев"?ФСБ ничего не останется как организовать, типа"ГКЧП"с путчем и, таки, пойдет развал россеюшки по сценарию "Союза Нерушимого"в 1991г...
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03.11.2022 15:05 Ответить
 
 