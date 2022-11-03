Путин ослаблен войной, но перемен в Кремле в ближайшее время ждать не стоит, - Reuters

Российский диктатор Путин ослаблен войной против Украины, однако смена верхушки власти в России вряд ли произойдет в ближайшее время из-за автократического характера ее политической системы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на западного чиновника.

"Он был ослаблен этой поистине катастрофической ошибкой. Мы видим, как российские военные унижены Украиной на поле боя", – отметил он.

По словам чиновника, война укрепила украинскую государственность и побудила к дальнейшему расширению военного альянса НАТО, тем самым ослабив позиции Путина, которому 7 октября исполнилось 70 лет.

"Люди видят, что он совершил большую ошибку. У них (россиян. - ред.) не было плана Б - они думали, что это будет очень легко", - добавил западный чиновник.

Также он добавил, что в ближайшее время смена главы Кремля вряд ли произойдет.

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