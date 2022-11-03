ВСУ отбили атаки вблизи 12 населенных пунктов, оккупанты бьют по критической инфраструктуре Украины, - Генштаб

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отразили атаки оккупантов около 12 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 3 ноября по поводу российского вторжения.

Так, начались двести пятьдесят третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантов подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них – Купянск Харьковской области, Кременчуг на Полтавщине, Невское Луганской области, Водяное, Угледар, Красногоровка и Невельское Донецкой области, Смела на Черкасщине, Новая Каменка Херсонской области и Терновые Поды на Николаевщине.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и ударных БпЛА, в том числе и с территории Республики Беларусь.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Орликовка и Муравьи Черниговской области и Свободная Слобода, Запсилья и Харьковка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Алисовка, Амбарное, Анискино, Гатище, Глубокое, Зеленое, Казачья Лопань, Красное, Малая Волчья, Мороховец, Огирцево, Охримовка, Сосновка, Старица, Стрилечья и Хрипуны Харьковской области области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка, Крахмальное и Фиголовка Харьковской области, Грековка, Невское, Площадка и Суходол на Луганщине и Терны и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Зеленополье, Майорск, Нью-Йорк, Опытное, Раздолевка, Северск, Соледар и Спорное Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерийского вооружения, в районах населенных пунктов Каменка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь и Павловка Донецкой области;

в Запорожском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Павловка, Степное и Щербаки Запорожской области.

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На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Российские оккупационные войска продолжают принудительную "эвакуацию" населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей. Ей подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.

Оккупанты продолжают угон и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в Скадовск.

На временно занятой территории Луганской области подразделения российских оккупационных войск продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита". Так, по имеющейся информации, в городе Сватово, оккупанты продолжают размещать свои подразделения в школах и на предприятиях, а местное население заставляют продолжать работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы.

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Первомайское Николаевской области уничтожены до 60 военнослужащих, а в населенном пункте Васильевка Запорожской области ранены до 50 российских захватчиков.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражением оказались районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Силы противовоздушной обороны сбили 10 ударных дронов "Shahed-136" и БПЛА "Орлан".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.