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взрыв (6503) Мелитополь (610) Федоров Иван (459)

Утром в Мелитополе раздавались взрывы. По предварительным данным, поражен один из основных штабов личного состава оккупантов, - Федоров. КАРТА

Сегодня в 5 утра в южной части Мелитополя было очень громко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра Ивана Федорова.

"Хлопок вместо будильника для оккупантов Мелитополя.

Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко.

По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.

Считаем количество ликвидированных орков", - написал он.

Читайте: Рашисты начали вывозить в Россию детей из Мелитополя, - мэр Федоров

Утром в Мелитополе раздавались взрывы. По предварительным данным, поражен один из основных штабов личного состава оккупантов, - Федоров 01
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03.11.2022 07:39 Ответить
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 08:59 Ответить
Правильно, молодці хлопці! Мочіть оцю мразоту, щоб ні одне падло живим з України не вийшло, а тільки в целофані і ногами вперед. Слава Україні та її ЗСУ!!! Смерть ворогам України!
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03.11.2022 09:22 Ответить
Героям слава !!

Смерть москалям на нашій святій землі 😡
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03.11.2022 09:43 Ответить
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03.11.2022 11:39 Ответить
 
 