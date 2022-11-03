Утром в Мелитополе раздавались взрывы. По предварительным данным, поражен один из основных штабов личного состава оккупантов, - Федоров. КАРТА

Сегодня в 5 утра в южной части Мелитополя было очень громко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра Ивана Федорова.

"Хлопок вместо будильника для оккупантов Мелитополя.



Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко.



По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.



Считаем количество ликвидированных орков", - написал он.

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