Утром в Мелитополе раздавались взрывы. По предварительным данным, поражен один из основных штабов личного состава оккупантов, - Федоров. КАРТА
Сегодня в 5 утра в южной части Мелитополя было очень громко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра Ивана Федорова.
"Хлопок вместо будильника для оккупантов Мелитополя.
Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко.
По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода Рефма, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.
Считаем количество ликвидированных орков", - написал он.
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Смерть москалям на нашій святій землі 😡