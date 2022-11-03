За сутки оккупанты убили 4 мирных жителей в Донецкой области, обнаружены тела 4 гражданских, погибших во время оккупации, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Оккупационные войска РФ убили 4 гражданских жителей в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 2 ноября россияне убили 4 гражданских в Донецкой области: 3 в Бахмуте и 1 в Авдеевке.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 4 гражданских, погибших во время оккупации: 3 в Рубцах и 1 в Лозовой.

Еще 5 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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