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Донецкая область (8780) Кириленко Павел (636)

За сутки оккупанты убили 4 мирных жителей в Донецкой области, обнаружены тела 4 гражданских, погибших во время оккупации, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Оккупационные войска РФ убили 4 гражданских жителей в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 2 ноября россияне убили 4 гражданских в Донецкой области: 3 в Бахмуте и 1 в Авдеевке.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 4 гражданских, погибших во время оккупации: 3 в Рубцах и 1 в Лозовой.

Еще 5 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите: За сутки оккупанты убили 4 мирных жителей на Донетчине, а также ранили десять человек, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За сутки оккупанты убили 4 мирных жителей в Донецкой области, обнаружены тела 4 гражданских, погибших во время оккупации, - ОВА 01
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Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 08:54 Ответить
 
 