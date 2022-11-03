Армия РФ теряет в день по 40 танков и БМП, - разведка Великобритании
В условиях контрнаступления ВСУ российская армия теряет по 40 танков и БМП в день. Она получила не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки, опубликованные министерством обороны Соединенного Королевства, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в сводке, российские солдаты в Украине недовольны тем, что вынуждены воевать в старых боевых машинах пехоты, которые они называют алюминиевыми банками.
"В середине октября, перед лицом украинских наступлений, потери российской бронетехники выросли до более 40 единиц в день, что примерно эквивалентно боеспособности батальона", - говорится в сообщении.
По данным британской разведки, в последние недели Россия получила не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.
"Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны в России. Силы в Украине сейчас испытывают проблемы частично из-за трудностей с поиском как артиллерийских боеприпасов, так и достаточной исправной бронетехники взамен", - говорится в сообщении Минобороны Британии.
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То рузьге танчиків вистачить ще на цілих два дні!
То про який "наступ з боку б.лядоруzі" може йтися? Звідти вигрібають останню техніку, яка здатна їздити, і снаряди великих калібрів.
Нагнали трохи чмобіків для масовки, щоб бульбаші їх годували і навчили, як копать бульбу. А чмобіки будуть в знак подяки, -- як жесть дохлай молі, -- створювати шум та т рахати знічев"я білорусок.
Отака вОйна...