Армия РФ теряет в день по 40 танков и БМП, - разведка Великобритании

В условиях контрнаступления ВСУ российская армия теряет по 40 танков и БМП в день. Она получила не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, опубликованные министерством обороны Соединенного Королевства, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сводке, российские солдаты в Украине недовольны тем, что вынуждены воевать в старых боевых машинах пехоты, которые они называют алюминиевыми банками.

"В середине октября, перед лицом украинских наступлений, потери российской бронетехники выросли до более 40 единиц в день, что примерно эквивалентно боеспособности батальона", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, в последние недели Россия получила не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.

Смотрите: Аэроразведка белорусского полка имени Калиновского эффективно корректирует огонь артиллерии: "Брава, Буслик!". ВИДЕО

"Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны в России. Силы в Украине сейчас испытывают проблемы частично из-за трудностей с поиском как артиллерийских боеприпасов, так и достаточной исправной бронетехники взамен", - говорится в сообщении Минобороны Британии.