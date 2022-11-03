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Новости Война
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армия РФ (18050) Великобритания (4722) разведка (4120) танк (2198) потери (4272) БМП (378)

Армия РФ теряет в день по 40 танков и БМП, - разведка Великобритании

херсонщина,техніка,червоне

В условиях контрнаступления ВСУ российская армия теряет по 40 танков и БМП в день. Она получила не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, опубликованные министерством обороны Соединенного Королевства, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сводке, российские солдаты в Украине недовольны тем, что вынуждены воевать в старых боевых машинах пехоты, которые они называют алюминиевыми банками.

"В середине октября, перед лицом украинских наступлений, потери российской бронетехники выросли до более 40 единиц в день, что примерно эквивалентно боеспособности батальона", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, в последние недели Россия получила не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.

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"Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны в России. Силы в Украине сейчас испытывают проблемы частично из-за трудностей с поиском как артиллерийских боеприпасов, так и достаточной исправной бронетехники взамен", - говорится в сообщении Минобороны Британии.
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Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 08:57 Ответить
О!
То рузьге танчиків вистачить ще на цілих два дні!
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03.11.2022 09:10 Ответить
На два з половиною )))
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03.11.2022 09:32 Ответить
ЗСУ роблять кацапам "как закалялась сталь"
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03.11.2022 09:21 Ответить
За вчорашню добу 02.11 половину з того ЗСУ вже спалили: 20 танків + 27 ББМ.

То про який "наступ з боку б.лядоруzі" може йтися? Звідти вигрібають останню техніку, яка здатна їздити, і снаряди великих калібрів.

Нагнали трохи чмобіків для масовки, щоб бульбаші їх годували і навчили, як копать бульбу. А чмобіки будуть в знак подяки, -- як жесть дохлай молі, -- створювати шум та т рахати знічев"я білорусок.

Отака вОйна...
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03.11.2022 09:40 Ответить
Цікаво, як кацапи збираються воювати, якщо в них фізично закінчаться танки та бмп?
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03.11.2022 10:56 Ответить
Рано чи піздно вони закінчаться це нереально.
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03.11.2022 17:13 Ответить
 
 