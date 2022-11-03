Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова (обновлено)

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь со сбором на дроны и ночные прицелы для воинов, которые сражаются с врагом возле Бахмута и Соледара.

Об этом она пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Недоброе утро. Ужасные бои в районе Бахмута и Соледара. Много потерь, раненых. Враг атакует, ВСУ бьются, они герои. Нужно купить дроны и ночные прицелы", - написала волонтер.

Юсупова собирает на два прицела стоимостью 135 тыс. грн каждый и на дрон стоимостью 115 тыс. грн. Таким образом, нужно собрать 385 тыс. грн.

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Пайпал

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Також волонтерка відзвітувала про допомогу українським захисниками за 10 днів:

1. Два квадрокоптера Мавік 3 Комбо - 230 500 грн;

2. Вісім прицілів - 208 тис. грн;

3. Сім тепловізорів - два - 119 тис. грн, три -170 тис. грн та два - 50 912 грн;

4. Два планшети - 15 400 грн;

5. Турнікети - 20 тис. грн;

6, Одинадцять тактичних рюкзаків - 2 200 євро;

7. П’ятдесят флісових кофт для шпиталя - 700 євро;

Юсупова також купила приціл нічного бачення - 136 тис. грн, каски - 28 тис. грн , ще 30 флісових кофт для поранених - 450 євро та два акумулятори - 26 тис. грн.























































