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Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова (обновлено)

зсу

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь со сбором на дроны и ночные прицелы для воинов, которые сражаются с врагом возле Бахмута и Соледара.

Об этом она пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Недоброе утро. Ужасные бои в районе Бахмута и Соледара. Много потерь, раненых. Враг атакует, ВСУ бьются, они герои. Нужно купить дроны и ночные прицелы", - написала волонтер.

Юсупова собирает на два прицела стоимостью 135 тыс. грн каждый и на дрон стоимостью 115 тыс. грн. Таким образом, нужно собрать 385 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины сбили российский самолет вблизи Бахмута. ВИДЕО

ДАЛЕЕ - НА ЯЗЫКЕ ОРИГАНАЛА:

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[email protected]

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Також волонтерка відзвітувала про допомогу українським захисниками за 10 днів:

1. Два квадрокоптера Мавік 3 Комбо - 230 500 грн;
2. Вісім прицілів - 208 тис. грн;
3. Сім тепловізорів - два - 119 тис. грн, три -170 тис. грн та два - 50 912 грн;
4. Два планшети - 15 400 грн;
5. Турнікети - 20 тис. грн;
6, Одинадцять тактичних рюкзаків - 2 200 євро;
7. П’ятдесят флісових кофт для шпиталя - 700 євро;

Юсупова також купила приціл нічного бачення - 136 тис. грн, каски - 28 тис. грн , ще 30 флісових кофт для поранених - 450 євро та два акумулятори - 26 тис. грн.

Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 01
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 02
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 03
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 04
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 05
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 06
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 07
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 08
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 09
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 10
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 11
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 12
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 13
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 14
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 15
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 16
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 17
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 18
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 19
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 20
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 21
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 22
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 23
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 24
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 25
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 26
Под Бахмутом и Соледаром – жестокие бои, защитникам Украины нужны дроны и ночные прицелы, – волонтер Юсупова 27
 
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Топ комментарии
+17
У нас у влади під час війни є стільки грошей що вони можуть мільярди давати корабельним соснам, на фоні цього збирання зі світу по нитці виглядає дико.
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03.11.2022 09:12
+13
У селі мами зробили дороги,попри,що війна і область під обстрілами. Краще б ППО закупили.
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03.11.2022 09:31
+9
не кивайте на державу. Можете допомогти, допомагайте.
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03.11.2022 14:08
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Правила форума Совет форумчан
У нас у влади під час війни є стільки грошей що вони можуть мільярди давати корабельним соснам, на фоні цього збирання зі світу по нитці виглядає дико.
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03.11.2022 09:12 Ответить
У селі мами зробили дороги,попри,що війна і область під обстрілами. Краще б ППО закупили.
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03.11.2022 09:31 Ответить
Паразити що тільки смокчуть...

Немає ні влади, ні держави за своєю суттю ... і дуже давно.

Те що є - тільки заради того щоб не об'єднались ось як волонтери і не започаткували третю УНР.

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03.11.2022 14:41 Ответить
+
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03.11.2022 09:15 Ответить
І де ця скотиняка притула, що він собя думає?
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03.11.2022 18:25 Ответить
+
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03.11.2022 09:27 Ответить
Держава немає грошей на дрони...Коли це скінчиться.
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03.11.2022 09:33 Ответить
не кивайте на державу. Можете допомогти, допомагайте.
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03.11.2022 14:08 Ответить
ми допомагаєм але мусять бути якісь тормоза в людей властьімущіх
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03.11.2022 14:22 Ответить
Хорош звиздеть! Можете из Польши кинуть деньги? Кинтье. Я так и сделал.

Да. Формально у государства действительно нет денег ни на что - мы в огромных долгах на военный бюджет. Который уже многократно превышает военные бюджеты некоторых государств. Но снабжение активно идет, так как цивиллизованный мир поддерживает нас в борьбе с варварами.

Но есть отличие государственной помощи и волонтерской.

Государство - машина, работающая с большими объемами, стратегическим планированием.

Волонтеры же - быстро реагируют на конкретные запросы в конкретных участках. У них нет таких финансов, нет доступа к широкому ассортименту, они не покупают по таким выгодным ценам, зато могут быстро покрыть потребность конкретной бригады в конкретных вещах. Будь то зимняя резина (которая в боевых условиях изнашиватеся быстро), буть-то редкая оптика для редкого оружия, коптеры для разведчиков и т.д. и т.п.

Государство в любом случае рано или поздно помогает военным на каждом направлении в (вцелом). Но это занимает время. Недели, месяцы. А если срочная помощь нужна в конкретном месте - с этим могут оперативно справиться волонтеры. Дни или даже часы.

Такая система в Украине, с разными успехами, но работает с 2014.
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03.11.2022 14:30 Ответить
Ви волонтер з росії?
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03.11.2022 14:36 Ответить
Нет, я обычный гражданин Украины. А как там в Польше? Хорошо принимают?

А в кацапстане есть волонтеры? Собирают на тепловизоры для обогрева? 🤪
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03.11.2022 14:45 Ответить
У Польщі більше роблять ніж в Україні для України на політичному і соціальному рівні...
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03.11.2022 14:49 Ответить
Повірте мені, поляки мають більше свідомості війни з рашею ніж українці
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03.11.2022 14:51 Ответить
І ще поляки кажуть що здане ядерне озброєння це була вирішальна помилка
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03.11.2022 14:53 Ответить
та ми це й самі знаємо....а от чого Кучма та Пінчук і досі не арештовані і не дають свідчення про здачу ЯЗ і розвал ВПК...може ви знаєте відповідь?
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03.11.2022 15:09 Ответить
Звичайно знаю... Служби які відповідають за нацбезпеку давно куплені-продані. Олігархат банально все купив. Ця війна вигідна олігархам щоб вибити нєугодних. Світ нації котрий зараз на війні повинен стояти у керма Держави...А так це все допи₴ди...Люди мають вирішальну дію, люди...А коли ж свої гниди знищують самі себе то що тут знати...Дякую
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03.11.2022 15:16 Ответить
+
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03.11.2022 09:44 Ответить
Юсупова - дрібний за фінансовими можливостями волонтер.
Закупівлю за оптимальною ціною не може зробити. Тож грошей не рахує.

На відміну від притули, який знає як дешевше, і як надлишки від того дешевше в потрібну кишеню направити. Та й чмут також вирішив, що працювати з арахамією - далекоглядно.
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03.11.2022 09:55 Ответить
Там какое то мурло, личному фитнесс тренеру, за эскорт услуги, миллиарды небрежно перечисляет. Может там попробовать найти деньги?
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03.11.2022 14:06 Ответить
+
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03.11.2022 14:06 Ответить
у нас вже у самих грошей немає і попереду зима.
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03.11.2022 14:11 Ответить
У вас у пєрмі і туалети на вулиці. Скигли у іншому місці.
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03.11.2022 14:16 Ответить
а у вас у Лугандонії повно роботи та гроші як листя на деревах рстуть?
По тобі й видно.
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03.11.2022 14:20 Ответить
По сообщениям министерства финансов США ежемесячно на счёт Казначейства Украины поступает полтора миллиарда долларов...,это кроме Лэнд,-Лиза...
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03.11.2022 14:13 Ответить
Ленд ліз ще не у дії, досі.
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03.11.2022 14:20 Ответить
Особисто я та дружина, після декількох місяців перерахування на різні фонди як державні, так і приватні і особисті останнім часом направляємо лише на волонтерський фонд "Повернись живим" де працюють професіонали військової справи і про який нам відомо від власних дружніх джерел, що жодної копійки повз справи потреб бійців для захисту країни у зброї та забезпеченні, допомоги пораненим, відновлення бійців гроші нікуди не йдуть. А ви хлопці, можете і Юсуповій допомогти, сподіваюсь що вона теж чесна волонтерка.
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03.11.2022 14:19 Ответить
ти,часом,не виконавчий директор а дружина главбух цього фонду?
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03.11.2022 15:00 Ответить
Депутат Гео Лерос недавно на своем блоге Ютьюба рассказал як отмывается бабло ЗеКодомойскими не ворами ... зайдите на его страницу и много чего поймёте...
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03.11.2022 14:19 Ответить
+
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03.11.2022 14:23 Ответить
а де ж ті тисячі дронів з Армії дронів Мінцифри , Притули?
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03.11.2022 14:31 Ответить
а влада та президент знають що в ЗСУ нікуя нема???
а наглядовим радам затримують зарплату по 400000 +премії????
з повагою до волонтерів, але ця влада за....бала вже гірше чим яникова.
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03.11.2022 14:32 Ответить
...захисникам України потрібні дрони та нічні приціли, - волонтер Юсупова
------------------------------------------------------------------------------------------------
Так откуда возьмутся деньги на дрони и ночные прицелы?

В Бюджет-2023 додали 520 млн грн на партії та ще 120 млн - на телеканал "Рада" Джерело: https://biz.censor.net/n3377927

Это для депутатов важнее, чем дроны, прицелы и т.д.
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03.11.2022 14:32 Ответить
А де той всратий блазень притула ?
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03.11.2022 14:40 Ответить
Не дам більше ні гривні.
Я краще з подругами передам чоловіку та його побратимам. Та привезу з Польщі для ВКР СБУ.!!!
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03.11.2022 14:45 Ответить
+
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03.11.2022 14:56 Ответить
якби кожен,хто прочитав цю статтю,відправив 100 грн,то збір би закрили за пів дня
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03.11.2022 14:57 Ответить
Кому закрили???? Я маю купе випадків де збирають військових своїма коштами і коштами громад...Це як?? Це закрили називається??
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03.11.2022 15:05 Ответить
дивно,що ця хвацька волонтерка пасеться тільки на Цензорі,а вона не пробувала звернутися до бійців і бойчинь батальйонів " Монако",Монте-Карло"."Віндзор","Коста-Брава","Герцлія"?? а до чудової,робочої сосни Слуг Аллахвердієвой? Їй недавно якийсь папік подарував 20 млн гривень....
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03.11.2022 15:05 Ответить
де би вона не паслась,а роботу робить.А це найголовніше.
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03.11.2022 15:47 Ответить
​​ (https://telegra.ph/file/2d3b45f344efbe89b2222.jpg)🏛️У Сергея Притулы крупные кадровые проблемы. В последнее время его окружение все чаще попадает в скандалы, в которые затягивают самого Притулу.

🤦🏼Бог с ним, мы не обращали внимание на выходки госпожи депутата Алины Михайловой, которая сперва по глупости попалась на продаже имущества добытого путем мародерства, а после оказалась фигурантом достаточно грязного ДТП.

😮Но вот история с закупкой броневиков "Спартан", это уже камень в огород самого Притулы. Анатолий Шарий обвинил Притулу ни много, ни мало в воровстве части собираемой суммы. Мы понимаем, что испанский блогер Шарий, это источник невысокой достоверности. Однако его слова нам подтвердили военные эксперты, к которым мы обратились.

💰Сумма, заявленная Притулой, больше чем в два раза превышает рыночную стоимость "Спартанов". И еще. Чтобы купить бронетранспортер в Англии, нужно иметь соотвествующую английскую лицензию. У Притулы ее нет и когда она будет - неизвестно. Это Англия, получить там что либо, задача не из простых.

🤷🏻‍♂️Понятно, что не сам Притула договаривался о броневиках. И не сам Притула оговаривал цену, тем более не имея лицензии. Цену ему назвали люди которые занимаются вопросом. И очевидно, эти люди уже воруют на имени Притулы.

😴Зеленского можно обвинять во многом. Но за оборотом денег в своих структурах он всегда следил тщательно. Притула эти вопросы пустил на самотек. И вот результат.

😎И это Притула еще не включился в серьезную политическую борьбу.
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03.11.2022 15:51 Ответить
Хто такій Шарій- ми давно знаємо. що це падло сидить в Іспаніі та брудом льє за кремлівське бабло. Так що не треба тут розповідати.
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03.11.2022 21:42 Ответить
це падло вже не в Іспанії, а втекло в Італію чи ще кудись. Тут акцент на іншому. Акцент на тому, що певні ділки мародерять на гуманітарці, на волонтерці.
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03.11.2022 22:52 Ответить
Люди збирають копійки а офіс президента заплатив Тимошенко ( Слуга народу) 120 000 000 гривень. Як це так ????
Парламентский телеканал "Рада" 29 декабря без торгов заключил соглашение с компанией "Кинокит" на производство программ для телемарафона стоимостью 120 млн грн. Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
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16.01.2023 00:41 Ответить
+1000 грн
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03.11.2022 16:01 Ответить
Наталія, дякую Вам за працю

Люди, донатьте нашим захисникам. Не дивіться на те, що дає влада чи фонди; донатьте! В окопах наші хлопці мерзнуть, мокнуть але захищають Україну. Давайте їм допомогати. Вони ризикують життям заради нас. Слава Україні! Героям слава!
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03.11.2022 20:52 Ответить
Зі сторони Житомира перед Новоград-Волинським.Стільки автодорожноі техніки я давно не бачив.Якось все це тупо.Але пояснення одне-з Байрактара стабілізатор крила не відкрутиш,і не спихнеш.А тут-роботи не початий край.
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03.11.2022 21:24 Ответить
Люди збирають копійки а офіс президента заплатив Тимошенко ( Слуга народу) 120 000 000 гривень. Як це так ????
Парламентский телеканал "Рада" 29 декабря без торгов заключил соглашение с компанией "Кинокит" на производство программ для телемарафона стоимостью 120 млн грн. Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
показать весь комментарий
16.01.2023 00:40 Ответить
 
 