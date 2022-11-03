3 ноября в Киеве и 10 областях будут действовать графики аварийных и почасовых отключений электроэнергии

В четверг, 3 ноября, Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укрэнерго" сообщает в телеграм-канале.

В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать график аварийных отключений (ГАО). Ограничения электроснабжения применимы ко всем категориям потребителей.

Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений (ГПО). "В этом формате предоставить информацию о сроках отключений именно вашей улицы или района – обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго)", - подчеркнули в Укрэнерго.

В компании напомнили, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Такие мероприятия позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

Ссылки на сайты облэнерго здесь и здесь.

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