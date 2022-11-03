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Киев (24766) Тарифы на электроэнергию (2141) Укрэнерго (641)

3 ноября в Киеве и 10 областях будут действовать графики аварийных и почасовых отключений электроэнергии

світло

В четверг, 3 ноября, Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укрэнерго" сообщает в телеграм-канале.

В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать график аварийных отключений (ГАО). Ограничения электроснабжения применимы ко всем категориям потребителей.

Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений (ГПО). "В этом формате предоставить информацию о сроках отключений именно вашей улицы или района – обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго)", - подчеркнули в Укрэнерго.

В компании напомнили, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Такие мероприятия позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

Ссылки на сайты облэнерго здесь и здесь.

Читайте: ДТЭК начинает на Киевщине экстренные отключения из-за роста потребления электроэнергии
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Топ комментарии
+4
Шо значить свЄрглі?! Йому ***** дав команду сваліть за поребрік. Воно ***** все зробило за 3 мільярди баксів шо ***** йому дав. За три роки армію зробий не дієздатною, на всі ключові місця влади посадив кацапів та прокацаплених падлів, не підписав асоціації з ЄС, та залишив на казначейських рахунках 100 тис. грн на всю країну і ще багато чого шо потрібно було ***** для тіпа прикриття його дій та віджимання територій.
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03.11.2022 09:39
+3
Кацап? Якби ви падли не купились на *********** рузьГій мір не не перекривали дороги нашим захисникам, не підтримували ***** то не було б ні 2014-го ні теперішньої війни. Це ж ви падли кричали шо вас ссук уШШімляютЬ та запрЄШШають на рЮззьгом разгАвАрАвАть.
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03.11.2022 09:28
+3
Ти падло прокацаплене хоч знаєш з чого Майдан почався? Хто покрошив черепа дітям на майдані?! Чого кровосіся та вся його шобла втекла за ********* перед цими подіями?! Люди вийшли вигнати донбасьорську шоблу яка хотіла заставити всю країну жити пА пАнятіям. Так шо заткни свій вонючий писок і не відкривай його більше!!!
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03.11.2022 09:31
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Світло відімкнули 3 години тому. Пишу з обіцяного клоуном телефону якого він так і не дав. Тріпло квартальне.
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03.11.2022 09:15 Ответить
Може росиянцам и их прихвостням пойти нах.. за поребрик?
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03.11.2022 09:25 Ответить
Ти падло прокацаплене хоч знаєш з чого Майдан почався? Хто покрошив черепа дітям на майдані?! Чого кровосіся та вся його шобла втекла за ********* перед цими подіями?! Люди вийшли вигнати донбасьорську шоблу яка хотіла заставити всю країну жити пА пАнятіям. Так шо заткни свій вонючий писок і не відкривай його більше!!!
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03.11.2022 09:31 Ответить
Мы в своей стране. И делаем то, что считаем нужным, пока это не противоречит законам. Хотим - скачем, хотим - нет. Вас это не касается.
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03.11.2022 09:31 Ответить
И это все? вам на ботофермах зряплату что ли не выплачивают? Вкрай обленились.
А какие борзые были до 24.02.22) Сейчас позорнее вашей армии.
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03.11.2022 09:33 Ответить
Вони втікли від мобілізації в Душанбе і працюють там Джемшутом і ще не памятаю ким може Равшан (колись в рос комеді-клаб знущались з таджиків)
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03.11.2022 10:27 Ответить
Кацап? Якби ви падли не купились на *********** рузьГій мір не не перекривали дороги нашим захисникам, не підтримували ***** то не було б ні 2014-го ні теперішньої війни. Це ж ви падли кричали шо вас ссук уШШімляютЬ та запрЄШШають на рЮззьгом разгАвАрАвАть.
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03.11.2022 09:28 Ответить
Не бреши. Януковоща выкрали расеянцы и вывезли запоребрик.
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03.11.2022 09:36 Ответить
Мы его не свергали. Он сам сдрыснул. Хотя есть версии, что овоща похитили лапти шантажируя его личинками.
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03.11.2022 09:36 Ответить
А у вас, бутылкогреек, все по плану?)
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03.11.2022 09:46 Ответить
Якого дідька, це створіння "шмель упоротый" мені ще й лайкає?
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03.11.2022 09:53 Ответить
Шо значить свЄрглі?! Йому ***** дав команду сваліть за поребрік. Воно ***** все зробило за 3 мільярди баксів шо ***** йому дав. За три роки армію зробий не дієздатною, на всі ключові місця влади посадив кацапів та прокацаплених падлів, не підписав асоціації з ЄС, та залишив на казначейських рахунках 100 тис. грн на всю країну і ще багато чого шо потрібно було ***** для тіпа прикриття його дій та віджимання територій.
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03.11.2022 09:39 Ответить
Нажаль, не схоже, щоб слугі наріда чимось принципово відрізнялися.
Та, якщо чесно, вони ще гірші. Навіть при янику боялись робити таке, що зараз абсолютно в нормі для зегнід.
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03.11.2022 10:43 Ответить
Ти просто кацапсячий тролль який зайшов сюди за допомогою VPN
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03.11.2022 09:41 Ответить
Не знаю як у кого, у нас - Кропивницький - вимкнули у 00 і ввімкнули о 7. у 7-30 вимкнули і ввімкнули у 9. нащо ті графіки потрібні? Вже як беруться хвацько - то й чи треба чи не треба вимикають. таке ото.
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03.11.2022 09:19 Ответить
Нафуя в ночі відключати. ? В ночі навантаження на мережу в десятеро меньше ніж в часпик.
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03.11.2022 09:27 Ответить
Ага кацапік, готуй пляшечку. Саме до нього все і йде
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03.11.2022 10:44 Ответить
 
 