Расселяла военных РФ и помогала оккупантам: в Донецкой области разоблачена еще одна коллаборантка

Женщина добровольно вызвалась быть "и.о. главы администрации с. Рубцы" во временно оккупированном поселке Донецкой области.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении жительнице Донетчины в добровольном занятии гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора, то есть в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как стало известно правоохранителям, женщина в сентябре 2022 года добровольно согласилась сотрудничать с врагом и заняла должность так называемой исполняющей обязанности "главы администрации с. Рубцы Краснолиманского района" квазиреспублики "ДНР".

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В ее обязанности входило распоряжение финансовыми ресурсами населенного пункта, осуществление управления в сфере ЖКХ и торговли, распоряжение коммунальным имуществом, координация деятельности предприятий, а также организация расселения и предоставления бытовой помощи военным РФ.

Также коллаборантка, используя подконтрольные захватчикам СМИ, через сеть Интернет осуществляла пропагандистские акции в поддержку оккупационной администрации РФ и формирование мнения среди населения о ее законности и легитимности.

Досудебное расследование осуществляется следователями СО по оперативному сопровождению ГИ в г. Краматорске 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

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