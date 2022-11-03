Общие боевые потери РФ с начала войны – около 74 000 человек (+730 в сутки), 1 442 БПЛА, 2 734 танка, 1 755 артсистем, 5 552 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 ноября потери личного состава противника составляют около 74 тыс. человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.11 ориентировочно составляют:
личного состава 74 000 (+730) человек ликвидировано,
танков - 2734 (+20) ед,
боевых бронированных машин - 5552 (+27) ед,
артиллерийских систем - 1755 (+22) ед,
РСЗО - 390 (+3) ед,
средства ПВО - 198 (+0) ед,
самолетов - 277 (+0) ед,
вертолетов - 258 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1442 (+4),
крылатые ракеты – 397 (+0),
корабли - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4162 (+9) ед,
специальная техника – 155 (+1).
Данные уточняются.
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Героям слава!!!
чмобікам видали не лише автомати і ******* каски, а й арту і бронетехніку?
Кстати зимняя война дохлого Сссра против Финляндии для Сралина закончилась в марте 1940 года трагически...,зато Карельский перешеек стал советским дерьмом...,документальный фильм по этому случаю снял рабSянский журналист Кирилл Набутов...под названием "Тайны финской войны"...
Позорище...
Каждый день я слышу, что мы сбиваем 70-80 % всех ракет. А в сводке от минобороны каждый день сбитых ракет 0. Это как?