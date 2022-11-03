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Новости Война
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Генштаб ВС (5779) ликвидация (3140)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 74 000 человек (+730 в сутки), 1 442 БПЛА, 2 734 танка, 1 755 артсистем, 5 552 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 ноября потери личного состава противника составляют около 74 тыс. человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.11 ориентировочно составляют:

личного состава 74 000 (+730) человек ликвидировано,
танков - 2734 (+20) ед,
боевых бронированных машин - 5552 (+27) ед,
артиллерийских систем - 1755 (+22) ед,
РСЗО - 390 (+3) ед,
средства ПВО - 198 (+0) ед,
самолетов - 277 (+0) ед,
вертолетов - 258 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1442 (+4),
крылатые ракеты – 397 (+0),
корабли - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4162 (+9) ед,
специальная техника – 155 (+1).


Данные уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ отбили атаки вблизи 12 населенных пунктов, оккупанты бьют по критической инфраструктуре Украины, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 74 000 человек (+730 в сутки), 1 442 БПЛА, 2 734 танка, 1 755 артсистем, 5 552 бронированные машины 01
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Топ комментарии
+29
Ці цифри помічені кровью захисників, зруйнованим житлом,горем і ранами. Тримайтесь і бережіть себе
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03.11.2022 10:34
+28
Дякуємо ЗСУ !!! Слава Україні !!!
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03.11.2022 10:29
+21
Тільки це не завдяки Зе, а скоріше всупереч
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03.11.2022 10:30
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Дякуємо ЗСУ !!! Слава Україні !!!
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03.11.2022 10:29 Ответить
Тільки це не завдяки Зе, а скоріше всупереч
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03.11.2022 10:30 Ответить
Ці цифри помічені кровью захисників, зруйнованим житлом,горем і ранами. Тримайтесь і бережіть себе
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03.11.2022 10:34 Ответить
мясокомбинат, блин...
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03.11.2022 10:45 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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03.11.2022 10:45 Ответить
шось я не зовсім зрозумів...
чмобікам видали не лише автомати і ******* каски, а й арту і бронетехніку?
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03.11.2022 10:50 Ответить
ні... це ще залишки того, що зайшло до чмобіків )))
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03.11.2022 11:34 Ответить
Війна почалась 74 тищі орків тому.
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03.11.2022 10:53 Ответить
з 14-го більше
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03.11.2022 10:55 Ответить
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03.11.2022 10:56 Ответить
О!, трошки ворожої арти облікували...
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03.11.2022 10:58 Ответить
выходит (грубо) убитых-покалеченых кацапов - полк в сутки
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03.11.2022 11:02 Ответить
Много или мало почти 75 тысяч убитых, еще сюда следует добавить раненых, покалеченных, уже позднее умерших в госпиталях, тех, кто в плену, без вести пропавших. В общем, это около 250 тысяч. Если этих кацапов похоронить на расстоянии одного метра друг от друга, этими убитыми можно опоясать Москву с пригородами. И конца всему этому не видно. Их будут и дальше убивать, и Путин дальше будет гнать их на смерть, пока ВСУ не свернет ему шею.
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03.11.2022 11:07 Ответить
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03.11.2022 11:37 Ответить
Супер,ото намолотили техніки наші хлопці!!!!
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03.11.2022 12:08 Ответить
Техніка "болить" кацапам більше, ніж знищений особовий склад. Особливо приємно дивитись на втрати кацапської артилерії. Останнім часом непогані числа по арті.
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03.11.2022 12:14 Ответить
Хмырь мавзолейный мочит в сортире сам себя...,начал красиво...,с подлодки Курск...
Кстати зимняя война дохлого Сссра против Финляндии для Сралина закончилась в марте 1940 года трагически...,зато Карельский перешеек стал советским дерьмом...,документальный фильм по этому случаю снял рабSянский журналист Кирилл Набутов...под названием "Тайны финской войны"...
Позорище...
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03.11.2022 11:39 Ответить
Обьясните мне пожалуйста относительно ракет.
Каждый день я слышу, что мы сбиваем 70-80 % всех ракет. А в сводке от минобороны каждый день сбитых ракет 0. Это как?
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03.11.2022 11:46 Ответить
Не кожен день вони можуть запускали по 50 ракет крилатих. Пускають раз на 5 днів. Дивіться зведення за вівторок цього тижня. Бо нема в них ні ракет багато, ні спеціалістів для їх програмування. От і вимушені раз на тиждень.
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04.11.2022 07:04 Ответить
На день ракетних військ і артилерії - 25 знищенної ворожої ствольної і РСЗВ арти супер !!!
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03.11.2022 12:19 Ответить
За останні три доби 2180 штук ліквідовано. У середньому 726 цілих та 67 сотих кацапа на день.. Дуже добрий показник.
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03.11.2022 12:28 Ответить
67 сотих - це ноги, ботинки, череп та позвоночник расейського пілота гвинтокрила в Херсонській оласті пару діб тому.
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03.11.2022 12:43 Ответить
0.33 чмобика десь ще гуляють.😂
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03.11.2022 13:01 Ответить
То другий пілот. Там лише обвуглені фрагменти котла /головою називати цинічно та недоречно/. Все сходиться.
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03.11.2022 13:09 Ответить
 
 