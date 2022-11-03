МИД опроверг заявление Путина о "гарантиях" от Украины в рамках зернового соглашения
Украина не брала на себя никаких новых обязательств в рамках зернового соглашения. Россия вернулась к участию в соглашении благодаря дипломатии Генсека ООН и президенту Турции.
Об этом пишет в фейсбуке спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Владимир Путин заявил, что Россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной "гарантий" о неиспользовании зернового коридора в военных целях. Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. Украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения", - отметил Николенко.
Он напомнил, что в рамках этого соглашения стороны обязались обеспечить безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности.
"Никаких новых обязательств, которые бы выходили за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не принимало", - отметил Николенко.
Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, добавил спикер.
"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция+решительные действия=результат", - добавил Николенко.
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Также исчезли блокпосты РФ в Чернобаевке и Степановке.
К чему бы это?
Шкода, хороший був
Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота"? )
Это то же самое если бы Гитлер во время 2МВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным больше не будем".. ))
- Мы придержив..
(расторгает договор)
- Мы так и знали
-("пролонгирует" договор)
- Мы как раз вот и думали почему партнери, которые нас бомбят, взяли паузу?
- Ну ладно, опять буду играться(минирует акваторию)
- Мы вот.., да нам пофиг, Эритрея вот, скажет что это ... не, это Сомали скажет что пиратствующие силы бушуют в окватории там где авианосцев вытеснил приземноморский плот(звонит в москву - я правильно сказал?)(Эрдоган тут уже не удержился от ржаки и поддержал с ржаньем, нашего Ермачка) - да, мы отправляем зерновозы, и шо?
путину пришлось рассказывать, что Украина ему какие-то гарантии дала, чтобы он вновь разблокировал коридор.
Ваван бандюкан,что ж ты так жидко СкреПОНОС применил,нас всех Шалавьево-Сукбееаское пропагандонство подставил,я ж обещала быдлу Мавзолейному Киев взять за два дня...
Извини Маргоша...,танков нет,самолётов нет,ничего нет...остался один патрон...
Застрелись ваван,и бросила трубку...🤣
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Так про новые никто и не говорит.
Скорее всего ОП письменно подтвердил, что будут выполнять старые, уже ранее принятые обязательства.
А что там " в старых" конкретно написано, никто из нас не знает.