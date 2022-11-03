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зерно (1039) МИД (6807) ООН (4054) путин (30484) россия (93015) Турция (3314) Эрдоган (868) Гутерриш Антониу (329) Николенко Олег (301)

МИД опроверг заявление Путина о "гарантиях" от Украины в рамках зернового соглашения

путін

Украина не брала на себя никаких новых обязательств в рамках зернового соглашения. Россия вернулась к участию в соглашении благодаря дипломатии Генсека ООН и президенту Турции.

Об этом пишет в фейсбуке спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Владимир Путин заявил, что Россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной "гарантий" о неиспользовании зернового коридора в военных целях. Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. Украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения", - отметил Николенко. 

Он напомнил, что в рамках этого соглашения стороны обязались обеспечить безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности.

Также читайте: Работа "зернового коридора" стабилизировалась, - министр обороны Турции Акар

"Никаких новых обязательств, которые бы выходили за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не принимало", - отметил Николенко.

Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, добавил спикер.

"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция+решительные действия=результат", - добавил Николенко.

Читайте: Зеленский провел разговор с Эрдоганом: Поблагодарил за сохранение "зернового соглашения" и обсудил шаги по возвращению пленных
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Топ комментарии
+26
Какие гарантии этому ублюдку? Боже какое позорище. Жил же упырь спокойно, и никто не знал о его позоре.. что армии нет, все разворовано, а есть стадо ублюдочных марадерови насильников. А теперь , когда в табло дали, пустил сопли, больше не стреляйте. Тьфу , чмо обоссанное с чемоданом фекальным.
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03.11.2022 10:40
+18
Заява хороша. Для підтвердження цієї заяви потрібно ще разок ї…….банути по Ватостополю
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03.11.2022 10:40
+16
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03.11.2022 11:29
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Правила форума Совет форумчан
Побачемо по діях зеленої влади !
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03.11.2022 10:37 Ответить
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03.11.2022 11:29 Ответить
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03.11.2022 14:52 Ответить
)(уйлу ніхто нічого не гарантував ...
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03.11.2022 10:40 Ответить
СМИ: Российский флаг, который висел над зданием областной администрации Херсона, пропал.
Также исчезли блокпосты РФ в Чернобаевке и Степановке.
К чему бы это?
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03.11.2022 11:11 Ответить
То що серіал "Чорнобаївка" закрили?
Шкода, хороший був
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03.11.2022 13:25 Ответить
"К дождю", наверное!
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03.11.2022 14:36 Ответить
К какому "дождю", дожди бывают разные.. )
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03.11.2022 14:43 Ответить
"Градовому"… Або й "Хаймерсовому"!…
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03.11.2022 14:49 Ответить
Ну, всё очень даже может быть.. )
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03.11.2022 14:59 Ответить
Заява хороша. Для підтвердження цієї заяви потрібно ще разок ї…….банути по Ватостополю
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03.11.2022 10:40 Ответить
Какие гарантии этому ублюдку? Боже какое позорище. Жил же упырь спокойно, и никто не знал о его позоре.. что армии нет, все разворовано, а есть стадо ублюдочных марадерови насильников. А теперь , когда в табло дали, пустил сопли, больше не стреляйте. Тьфу , чмо обоссанное с чемоданом фекальным.
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03.11.2022 10:40 Ответить
Для возобновления Зернового соглашения российская сторона ещё потребовала от Украины "обеспечения гарантий безопасности Черноморского флота" - "Мы требуем от Украины обеспечить безопасность Черноморского флота"..
Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота"? )
Это то же самое если бы Гитлер во время 2МВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным больше не будем".. ))
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03.11.2022 11:13 Ответить
І зелені на це пішли? Подивемося з часом.
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03.11.2022 11:53 Ответить
(плюет в морду)
- Мы придержив..
(расторгает договор)
- Мы так и знали
-("пролонгирует" договор)
- Мы как раз вот и думали почему партнери, которые нас бомбят, взяли паузу?
- Ну ладно, опять буду играться(минирует акваторию)
- Мы вот.., да нам пофиг, Эритрея вот, скажет что это ... не, это Сомали скажет что пиратствующие силы бушуют в окватории там где авианосцев вытеснил приземноморский плот(звонит в москву - я правильно сказал?)(Эрдоган тут уже не удержился от ржаки и поддержал с ржаньем, нашего Ермачка) - да, мы отправляем зерновозы, и шо?
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03.11.2022 10:44 Ответить
***** знатно обісралося "вийшовши" з угоди...
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03.11.2022 10:45 Ответить
аххаха. Эрдоган наехал на путина.
путину пришлось рассказывать, что Украина ему какие-то гарантии дала, чтобы он вновь разблокировал коридор.
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03.11.2022 11:03 Ответить
Эрдоган опустил плешивого по полному тарифу....🤣не хочешь уходи,кто тебя держит...мавзолейный тупой гарант идиот... Шариков 🦍,,Сэр..😛
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03.11.2022 11:03 Ответить
Марго Симоньян звонит путлеру..
Ваван бандюкан,что ж ты так жидко СкреПОНОС применил,нас всех Шалавьево-Сукбееаское пропагандонство подставил,я ж обещала быдлу Мавзолейному Киев взять за два дня...
Извини Маргоша...,танков нет,самолётов нет,ничего нет...остался один патрон...
Застрелись ваван,и бросила трубку...🤣
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03.11.2022 11:10 Ответить
Бліда бункерна воша, в черговий раз, обісралась. Турки внаглу дали оркам посмоктати "камхвету тузік очень вкусний".
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03.11.2022 11:19 Ответить
Там, ще мова йшла, про українські порти, про їх невикористання у війні проти РФ. Кулєба це не. Прокоментував. Тобто ми відмовились від морської боротьби, а угоду РФ і інших?
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03.11.2022 12:01 Ответить
https://focus.ua/opinions/535368-rossiya-zlit-ameriku-krupneyshiy-v-mire-avianosec-ssha-napravlyaetsya-v-evropu-foto
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03.11.2022 12:31 Ответить
Україна не брала на себе жодних нових зобов'язань
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Так про новые никто и не говорит.
Скорее всего ОП письменно подтвердил, что будут выполнять старые, уже ранее принятые обязательства.
А что там " в старых" конкретно написано, никто из нас не знает.
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03.11.2022 12:37 Ответить
прозорість "влади", блін!
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03.11.2022 14:48 Ответить
одна гарантия зеленкой лоб.
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03.11.2022 14:17 Ответить
Там пдворотнього вована ще макнули в дерьмо в Сочах., хотів азерв н......ти, ласту тягнув за божественних комедіантів з Єревана. Але не зрослося, не хіхікає на чемодан-горшку.
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03.11.2022 17:13 Ответить
 
 