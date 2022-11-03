МИД опроверг заявление Путина о "гарантиях" от Украины в рамках зернового соглашения

Украина не брала на себя никаких новых обязательств в рамках зернового соглашения. Россия вернулась к участию в соглашении благодаря дипломатии Генсека ООН и президенту Турции.

Об этом пишет в фейсбуке спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Владимир Путин заявил, что Россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной "гарантий" о неиспользовании зернового коридора в военных целях. Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. Украинская сторона четко придерживается положений зернового соглашения", - отметил Николенко.

Он напомнил, что в рамках этого соглашения стороны обязались обеспечить безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности.

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"Никаких новых обязательств, которые бы выходили за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не принимало", - отметил Николенко.

Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, добавил спикер.

"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция+решительные действия=результат", - добавил Николенко.

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