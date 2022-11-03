Россию ждет вторая волна мобилизации. В Кремле готовятся, что поток российских мужчин на войну станет непрерывным, - росСМИ
Уже этой зимой в России может начаться вторая волна мобилизации, несмотря на заверения Кремля в том, что мобилизация завершена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Отказ Путина подписывать указ об окончании мобилизации был не случайным. По данным издания, Кремль планирует сделать поток российских мужчин на войну непрерывным.
"Я не знаю точных терминов, но новая мобилизация в России может начаться скоро, возможно, уже зимой", - рассказал изданию собеседник, близкий к Кремлю.
Второй источник издания подтвердил, что мобилизацию в РФ могут возобновить после новогодних праздников.
"Понятно, что люди понадобятся еще, непонятно только сколько их будет", - добавил собеседник.
При этом в России уже начали раздавать повестки с датами в следующем году. Известно не менее трех таких случаев.
"Такой случай произошел с владельцем мобилизационной брони для сотрудников IT-сферы из Нижнего Новгорода: 28-летний мужчина сходил в военкомат и получил повестку на 30 марта 2023 года", - говорится в материале.
Похожий случай произошел в Москве. Мужчине, ранее служившему в разведке, сказали в военкомате, что его призовут во вторую волну мобилизации после Нового года.
Кроме того, о новой волне мобилизации ранее заявляли губернаторы пограничных Ростовской, Курской и Воронежской областей РФ. Однако в Кремле опровергли их слова.
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Наш источник в ОП рассказал, что новая волна мобилизации уже началась в Украине. Дополнительно будет призвано 100 тысяч человек в течение двух месяцев, что позволит доукомплектовать подразделения ВСУ после тяжёлых боёв на восточном и южном фронте.
До речі, навіть тиран сталін чомусь максимально до 55 мобілізував у ДСВ...
І, хлопчику, ми з вами знайомі? Чи ви кацапчик?
Це щоб вдарити по кацапським чмобікам інсультами, інфарктами та артритами?
Спеціальності різні. Єдине - всі служили тоді. Правда ще при маршалі Устінові...
бо реально - там загинули корейці, а там недавно теж якісь, а от там теж сто людей, так шо.... як ніби "хтось хаває". да мені пофіг шо ти подумаєш, просто пишу
можна в принципі так як Вольнов - беріть мікрофон і троліть ВК.
імпровізуйте.
Перекладаю - мукрофон+Скайп, + номери Військоматів мона знайти = "Начальніку второво отділєнія"(це вже мем, користуйтесь)
вони і так тупі до безпрєдєла.
йпт, так як би з такими силами на нас пішов би Штайнмаєр, то - Міхтт чму зи ме сімєрр ахт двунішт зі хер махт..., думаю це означає - Скільки на Хрещатику сосиска, єй, ти чо, так вже звільнили, на 5 марок?
Скрытую могилизацыю в дохлом Сссре Сралин начал 30 августа 1939 года..., ровно через неделю после Пакта Молотов-Риббентроп...
Депилы думают что металлолом можно войну выиграть...🤣😛
Були там такі собі оркбойзи (ork boyz), у яких техніка працювала бо вони в це вірили.
Кацапські орки вирішили мабудь перейняти військовий досвід.