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Новости Война Мобилизация в РФ
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Россию ждет вторая волна мобилизации. В Кремле готовятся, что поток российских мужчин на войну станет непрерывным, - росСМИ

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Уже этой зимой в России может начаться вторая волна мобилизации, несмотря на заверения Кремля в том, что мобилизация завершена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Отказ Путина подписывать указ об окончании мобилизации был не случайным. По данным издания, Кремль планирует сделать поток российских мужчин на войну непрерывным.

"Я не знаю точных терминов, но новая мобилизация в России может начаться скоро, возможно, уже зимой", - рассказал изданию собеседник, близкий к Кремлю.

Второй источник издания подтвердил, что мобилизацию в РФ могут возобновить после новогодних праздников.

"Понятно, что люди понадобятся еще, непонятно только сколько их будет", - добавил собеседник.

При этом в России уже начали раздавать повестки с датами в следующем году. Известно не менее трех таких случаев.

Читайте: Кремль разжигает конфликты внутри российских военных формирований из-за выплат, - ISW

"Такой случай произошел с владельцем мобилизационной брони для сотрудников IT-сферы из Нижнего Новгорода: 28-летний мужчина сходил в военкомат и получил повестку на 30 марта 2023 года", - говорится в материале.

Похожий случай произошел в Москве. Мужчине, ранее служившему в разведке, сказали в военкомате, что его призовут во вторую волну мобилизации после Нового года.

Кроме того, о новой волне мобилизации ранее заявляли губернаторы пограничных Ростовской, Курской и Воронежской областей РФ. Однако в Кремле опровергли их слова.

Также смотрите: "Привезли пацанов из Калининграда на Украину. Все пьяные бегают, водку ищут, напиться перед смертью": проводы мобилизованных в России. ВИДЕО
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Топ комментарии
+31
З такою худобою як на парашіі можливо робити щозавгодно
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03.11.2022 11:30
+22
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03.11.2022 11:34
+14
Утилізація буде продовжена.
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03.11.2022 11:31
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З такою худобою як на парашіі можливо робити щозавгодно
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03.11.2022 11:30 Ответить
Крепостные тупо в алкашном угаре идут на убой , те ,кто имел какой-то достаток бегут ,как крысы с утонувшего русского корабля"мацква"
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03.11.2022 12:11 Ответить
Утилізація буде продовжена.
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03.11.2022 11:31 Ответить
стоп, стоп, стоп , подождите , а что стало с 300 000 которые уже мобилизованы ? то есть до зимы , а это 30 дней , уже нужны новые ? я правильно понимаю ? ну ладно , допустим на третей линии есть какие-то базы где их там чему-то учат , какое-то количество там осело , ну пусть будет 20-30 тыщ , пуст ********** им дадут учения , там тоже 20-30 тыщ, а куда подевались четверть миллиона ? сдохли ?
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03.11.2022 12:41 Ответить
Заказ про утилизацию лишнего населения и подготовлению наложниц для китайцев и остальных донов будет выполнен.
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03.11.2022 12:56 Ответить
Потік чорних сміттєвих пакетів з дохлими кацапськими свинями на расєю стане також безперервним,ну якщо звісно щось позбирають...
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03.11.2022 11:32 Ответить
...це буде друга хвиля могилізації...
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03.11.2022 11:33 Ответить
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03.11.2022 11:34 Ответить
А що у нас?
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03.11.2022 11:35 Ответить
https://t.me/rezident_ua Резидент

⚡️⚡️⚡️https://t.me/s/rezident_ua?q=%23%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что новая волна мобилизации уже началась в Украине. Дополнительно будет призвано 100 тысяч человек в течение двух месяцев, что позволит доукомплектовать подразделения ВСУ после тяжёлых боёв на восточном и южном фронте.
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03.11.2022 11:42 Ответить
не нужно нести ***** , на фронт по повесткам никого не отправляют , для этого есть резерв желающих и без повесток , необученных и немотивированных на передок никто не будет посылать , Украина не паРаша , не нужно разгонять ***** .
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03.11.2022 12:46 Ответить
"на фронт по повесткам никого не отправляют" - без коментарів...
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03.11.2022 12:57 Ответить
А що у нас, 30 резервних бригад має навчений склад і не має техніки, вештаються по країні. Буде техніка, буде знищення москалів.
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03.11.2022 11:44 Ответить
Якщо мається навчений склад, чому у Дніпрі дідам 55+ повістки понесли?
До речі, навіть тиран сталін чомусь максимально до 55 мобілізував у ДСВ...
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03.11.2022 11:54 Ответить
Патамучьта некто главный комисар Киева Максымив сказал шо повестки получат все мужики от 18 до 60
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03.11.2022 12:03 Ответить
Це застави майбутніх хабарів.
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03.11.2022 12:07 Ответить
В першому коментарі ти питаєш про «що у нас», а в наступному заявляєш про «повістки 55+», щось смаленою ватою засмерділо.
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03.11.2022 12:15 Ответить
У чому протиріччя, і що не так?
І, хлопчику, ми з вами знайомі? Чи ви кацапчик?
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03.11.2022 12:54 Ответить
Тому що діди 55 + , мабуть мають специфічні військові спеціальності , які в дефіциті у ЗСУ , ППОшники наприклад . Хто їх не має , ті , навіть і 40+, і досі вештаються вулицями міст . .
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03.11.2022 14:15 Ответить
У тому і справа, що 30-40 річні здоровані дійсно вештаються і по пабах сидять, а у нас на одному підприєстві, яке ми обслуговуєму, всім під 60 прийшли повістки, так як і водному з райцентрів на Дніпровщині. Одного знайомого після двох інфарктів і 58 років досі "запрошують".
Це щоб вдарити по кацапським чмобікам інсультами, інфарктами та артритами?
Спеціальності різні. Єдине - всі служили тоді. Правда ще при маршалі Устінові...
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03.11.2022 14:57 Ответить
По перше мобілізація йшла з початку війни, вона почалася за довго до підписання ****** наказу і не закінчиться навіть якщо він знов розпишеться на туалетному папері.
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03.11.2022 11:35 Ответить
не знаю, просто мені так думається шо Ілон маск говорив шо світ - штучний, тобто думаю що .... ну типу як ферма шолі.
бо реально - там загинули корейці, а там недавно теж якісь, а от там теж сто людей, так шо.... як ніби "хтось хаває". да мені пофіг шо ти подумаєш, просто пишу
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03.11.2022 11:40 Ответить
треба розкачувати цей курятник.
можна в принципі так як Вольнов - беріть мікрофон і троліть ВК.
імпровізуйте.
Перекладаю - мукрофон+Скайп, + номери Військоматів мона знайти = "Начальніку второво отділєнія"(це вже мем, користуйтесь)
вони і так тупі до безпрєдєла.
йпт, так як би з такими силами на нас пішов би Штайнмаєр, то - Міхтт чму зи ме сімєрр ахт двунішт зі хер махт..., думаю це означає - Скільки на Хрещатику сосиска, єй, ти чо, так вже звільнили, на 5 марок?
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03.11.2022 11:37 Ответить
Я извинияюсь, имею спросить за беспрерывный поток - это таки как поток баранов на бойню?
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03.11.2022 11:41 Ответить
Таки да, Игорёша, у вас в Параше ВСЕ бараны.
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03.11.2022 11:46 Ответить
У вас, уражених кацапською пропагандою і українці різні, і діти українські різні. 😁 Насправлі аас надурили. Прийми це, як факт.
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03.11.2022 11:54 Ответить
Коли вже ці послушні раби прокинуться? А чи прокинуться взагалі?
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03.11.2022 11:43 Ответить
???
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03.11.2022 11:46 Ответить
Я так розумію, що попри те, що нам буде дуже важко, зате нашим дітям воювати просто буде ні з ким. Тому потрібно потерпіти заради наших дітей.
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03.11.2022 11:47 Ответить
Могилизация началась скрытая ещё в 2007 году на РабZee...,после речи путлера на Мюнхенской мирной конференции...,речь хмыря сохранилась в Ютьюбе...
Скрытую могилизацыю в дохлом Сссре Сралин начал 30 августа 1939 года..., ровно через неделю после Пакта Молотов-Риббентроп...
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03.11.2022 11:49 Ответить
***** буде воювати до останнього рабокацапа тупого, якщо його не придушать. Це вже зрозуміло.
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03.11.2022 11:52 Ответить
Ні ні,давай,не давай,давай.То потім?
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03.11.2022 12:01 Ответить
мы за ценой не постоим((
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05.11.2022 01:22 Ответить
Коментатори підштовхувачі- пропогандони "за цєной нє постаім" доки їх дупа у безпеці, доки не їм їхати на війну.
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05.11.2022 10:13 Ответить
За різними джерелами, на кацапів залишилося 25-28 млн чоловічого населення у віці 18+ (враховуючи зеків наркоманів, психічно хворих тощо). І щодня ця цифра зменшується не лише через втрати у війні з Україною, а й за рахунок виїзду кацапів за кордон. З лютого 2022 Росію залишило не меньше 8 млн людей, з них більше половини чоловіки 18+
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03.11.2022 11:56 Ответить
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03.11.2022 11:57 Ответить
Тем временем из Сибирской губернии стало известно что танки образца 1963 года типа Т62 и прочий металолом решили реставрировать...на заводе в Читинской области,,там недавно побывал генерал Гурулев...
Депилы думают что металлолом можно войну выиграть...🤣😛
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03.11.2022 12:01 Ответить
Перечитали варкрафту40к, не інакше.
Були там такі собі оркбойзи (ork boyz), у яких техніка працювала бо вони в це вірили.
Кацапські орки вирішили мабудь перейняти військовий досвід.
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03.11.2022 12:32 Ответить
Россия точно идёт по сценарию Warhammer 40K. Мертвец на трону (в мавзолее) у них есть, орки есть, угар и ржавое железо навалом и ракеты тоже освящает. Про Хаос вообще молчу. Жду когда станет произнести заклинания при работе с компьютерами.
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03.11.2022 12:59 Ответить
Зараз відпилять їм ліцензійоване ПЗ в наступному пакеті санкцій, і почнуть
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03.11.2022 14:17 Ответить
А чего столько кацапской мрази на всех ветках? И никто их не спасти и не банит? Цензор заболел? А вот на зебилов что то напишешь,то сразу в бан.
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03.11.2022 12:02 Ответить
где ж вы всю эту мразоту хоронить то будете?!
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03.11.2022 18:04 Ответить
 
 