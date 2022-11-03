Россию ждет вторая волна мобилизации. В Кремле готовятся, что поток российских мужчин на войну станет непрерывным, - росСМИ

Уже этой зимой в России может начаться вторая волна мобилизации, несмотря на заверения Кремля в том, что мобилизация завершена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Отказ Путина подписывать указ об окончании мобилизации был не случайным. По данным издания, Кремль планирует сделать поток российских мужчин на войну непрерывным.

"Я не знаю точных терминов, но новая мобилизация в России может начаться скоро, возможно, уже зимой", - рассказал изданию собеседник, близкий к Кремлю.

Второй источник издания подтвердил, что мобилизацию в РФ могут возобновить после новогодних праздников.

"Понятно, что люди понадобятся еще, непонятно только сколько их будет", - добавил собеседник.

При этом в России уже начали раздавать повестки с датами в следующем году. Известно не менее трех таких случаев.

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"Такой случай произошел с владельцем мобилизационной брони для сотрудников IT-сферы из Нижнего Новгорода: 28-летний мужчина сходил в военкомат и получил повестку на 30 марта 2023 года", - говорится в материале.

Похожий случай произошел в Москве. Мужчине, ранее служившему в разведке, сказали в военкомате, что его призовут во вторую волну мобилизации после Нового года.

Кроме того, о новой волне мобилизации ранее заявляли губернаторы пограничных Ростовской, Курской и Воронежской областей РФ. Однако в Кремле опровергли их слова.

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